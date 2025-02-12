"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев - 12.02.2025 Украина.ру
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"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев
"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев - 12.02.2025 Украина.ру
"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев
Россия не будет обмениваться территориями с киевским режимом, для которого есть только один способ исцеления. Об этом 12 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-02-12T10:55
2025-02-12T10:55
новости
россия
киев
украина
совбез
the guardian
дмитрий медведев
обмен
переговоры
сво
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Обратив внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможности для Украины снова стать частью России, Дмитрий Медведев также заметил, что у тезиса "Peace through Strength" может быть иной практический выход, чем предполагают в Киеве и на Западе."Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", - констатировал Медведев.Накануне, 11 февраля британская The Guardian опубликовала интервью с Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что желает переговоров о мире с Россией с "позиции силы" и готов к обмену территориями. При этом Зеленский не уточнил, какие территории он намерен предложить на обмен, заметив, что все они для Киева важны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта. Главное на Украине на утро 12 февраля
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новости, россия, киев, украина, совбез, the guardian, дмитрий медведев, обмен, переговоры, сво
Новости, Россия, Киев, Украина, Совбез, The Guardian, Дмитрий Медведев, обмен, переговоры, СВО

"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев

10:55 12.02.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Россия не будет обмениваться территориями с киевским режимом, для которого есть только один способ исцеления. Об этом 12 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Обратив внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможности для Украины снова стать частью России, Дмитрий Медведев также заметил, что у тезиса "Peace through Strength" может быть иной практический выход, чем предполагают в Киеве и на Западе.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", - констатировал Медведев.
Накануне, 11 февраля британская The Guardian опубликовала интервью с Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что желает переговоров о мире с Россией с "позиции силы" и готов к обмену территориями. При этом Зеленский не уточнил, какие территории он намерен предложить на обмен, заметив, что все они для Киева важны.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта. Главное на Украине на утро 12 февраля
 
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