"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Россия не будет обмениваться территориями с киевским режимом, для которого есть только один способ исцеления. Об этом 12 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Обратив внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможности для Украины снова стать частью России, Дмитрий Медведев также заметил, что у тезиса "Peace through Strength" может быть иной практический выход, чем предполагают в Киеве и на Западе.
"Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", - констатировал Медведев.
Накануне, 11 февраля британская The Guardian опубликовала интервью с Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что желает переговоров о мире с Россией с "позиции силы" и готов к обмену территориями. При этом Зеленский не уточнил, какие территории он намерен предложить на обмен, заметив, что все они для Киева важны.
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