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"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев

"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев - 12.02.2025 Украина.ру

"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев

Россия не будет обмениваться территориями с киевским режимом, для которого есть только один способ исцеления. Об этом 12 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-02-12T10:55

2025-02-12T10:55

2025-02-12T10:55

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Обратив внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможности для Украины снова стать частью России, Дмитрий Медведев также заметил, что у тезиса "Peace through Strength" может быть иной практический выход, чем предполагают в Киеве и на Западе."Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", - констатировал Медведев.Накануне, 11 февраля британская The Guardian опубликовала интервью с Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что желает переговоров о мире с Россией с "позиции силы" и готов к обмену территориями. При этом Зеленский не уточнил, какие территории он намерен предложить на обмен, заметив, что все они для Киева важны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта. Главное на Украине на утро 12 февраля

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новости, россия, киев, украина, совбез, the guardian, дмитрий медведев, обмен, переговоры, сво