Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах - 12.02.2025 Украина.ру
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Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах
Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах - 12.02.2025 Украина.ру
Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах
Россия может рассчитывать на эффективность взаимоотношений с Западом только по линии двусторонних переговоров Вашингтон-Москва. Если там окажется Киев, то за его спиной будет Евросоюз и Британия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2025-02-12T05:00
2025-02-12T05:00
новости
британия
россия
андрей суздальцев
киев
великобритания
евросоюз
переговоры
украина
конфликт
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В публичной сфере чаще обсуждаются решения администрации США, а роль Британии в украинском вопросе отошла на второй план. Но именно после визита в Киев главы британского МИД ВСУ 6 февраля пошли в новое наступление под Курском.Британия будет разжигать войну на Украине. Потому что украинский конфликт позволяет вспомнить о Британии, как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться, сообщил эксперт.По его мнению, Россия может рассчитывать на эффективность своих взаимоотношений с Западом только по прямой линии, то есть по линии двусторонних переговоров Вашингтон-Москва. Но с другой стороны, если мы почувствуем, что соглашение нам невыгодно, британские подрывные действия можно использовать нам же на пользу."Допустить их до переговорного процесса, и все будет развалено, если нам будет необходимо этот процесс развалить. В политической деятельности из минуса делается плюс. Любой участник процесса несет либо положительный заряд, либо отрицательный. Надо это использовать", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.О том, как украинская элита ищет подходы к Трампу – в статье Павла Котова "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.
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новости, британия, россия, андрей суздальцев, киев, великобритания, евросоюз, переговоры, украина, конфликт, война, сво
Новости, Британия, Россия, Андрей Суздальцев, Киев, Великобритания, Евросоюз, переговоры, Украина, конфликт, война, СВО

Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах

05:00 12.02.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПослы Великобритании и Франции вызваны в МИД РФ
Послы Великобритании и Франции вызваны в МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Россия может рассчитывать на эффективность взаимоотношений с Западом только по линии двусторонних переговоров Вашингтон-Москва. Если там окажется Киев, то за его спиной будет Евросоюз и Британия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
В публичной сфере чаще обсуждаются решения администрации США, а роль Британии в украинском вопросе отошла на второй план. Но именно после визита в Киев главы британского МИД ВСУ 6 февраля пошли в новое наступление под Курском.
Британия будет разжигать войну на Украине. Потому что украинский конфликт позволяет вспомнить о Британии, как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться, сообщил эксперт.
По его мнению, Россия может рассчитывать на эффективность своих взаимоотношений с Западом только по прямой линии, то есть по линии двусторонних переговоров Вашингтон-Москва.
"Если там окажется Киев, то за его спиной будет Евросоюз, Британия, и они сделают из этой линии треугольник. При участии Великобритании все возможности переговоров будут смяты, уничтожены", – подчеркнул Суздальцев.
Но с другой стороны, если мы почувствуем, что соглашение нам невыгодно, британские подрывные действия можно использовать нам же на пользу.
"Допустить их до переговорного процесса, и все будет развалено, если нам будет необходимо этот процесс развалить. В политической деятельности из минуса делается плюс. Любой участник процесса несет либо положительный заряд, либо отрицательный. Надо это использовать", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.
О том, как украинская элита ищет подходы к Трампу в статье Павла Котова "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:53
Миллион ритуальных венковНа первый взгляд продолжающееся сопротивление Украины абсурдно. Запад своё от этого конфликта уже получил. Как использовал полученное и как ещё сможет использовать – отдельный вопрос.
 
НовостиБританияРоссияАндрей СуздальцевКиевВеликобританияЕвросоюзпереговорыУкраинаконфликтвойнаСВО
 
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