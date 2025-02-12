https://ukraina.ru/20250212/1061000330.html

Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах

Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах - 12.02.2025 Украина.ру

Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах

Россия может рассчитывать на эффективность взаимоотношений с Западом только по линии двусторонних переговоров Вашингтон-Москва. Если там окажется Киев, то за его спиной будет Евросоюз и Британия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2025-02-12T05:00

2025-02-12T05:00

2025-02-12T05:00

новости

британия

россия

андрей суздальцев

киев

великобритания

евросоюз

переговоры

украина

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1061000205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3a90fea51a02db8f918e9f31cb9ec2fe.jpg

В публичной сфере чаще обсуждаются решения администрации США, а роль Британии в украинском вопросе отошла на второй план. Но именно после визита в Киев главы британского МИД ВСУ 6 февраля пошли в новое наступление под Курском.Британия будет разжигать войну на Украине. Потому что украинский конфликт позволяет вспомнить о Британии, как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться, сообщил эксперт.По его мнению, Россия может рассчитывать на эффективность своих взаимоотношений с Западом только по прямой линии, то есть по линии двусторонних переговоров Вашингтон-Москва. Но с другой стороны, если мы почувствуем, что соглашение нам невыгодно, британские подрывные действия можно использовать нам же на пользу."Допустить их до переговорного процесса, и все будет развалено, если нам будет необходимо этот процесс развалить. В политической деятельности из минуса делается плюс. Любой участник процесса несет либо положительный заряд, либо отрицательный. Надо это использовать", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.О том, как украинская элита ищет подходы к Трампу – в статье Павла Котова "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250211/1060981856.html

британия

россия

киев

великобритания

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, россия, андрей суздальцев, киев, великобритания, евросоюз, переговоры, украина, конфликт, война, сво