Писториус обвинил Россию в "несерьезном отношении" к переговорам по Украине - 16.04.2026 Украина.ру
Писториус обвинил Россию в "несерьезном отношении" к переговорам по Украине
Министр обороны Германии Борис Писторус после заседания контактной группы "Рамштайн" обвинил Россию в несерьезном отношении к мирным переговорам по Украине, передают украинские СМИ
Писториус обвинил Россию в "несерьезном отношении" к переговорам по Украине

11:31 16.04.2026
 
Министр обороны Германии Борис Писторус после заседания контактной группы "Рамштайн" обвинил Россию в несерьезном отношении к мирным переговорам по Украине, передают украинские СМИ
"Так называемые российско-украинские мирные переговоры пока приостановлены. Но правда в том, что Россия никогда и не относилась к ним серьезно. Именно поэтому еще важнее поддерживать Украину", — призвал Писториус.
При этом он посетовал, что "недальновидные действия некоторых стран" привели к тому, что российский бюджет пополняется из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время переговоры о мире стоят на месте, указал министр.
На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы не имеет шансов на победу в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Европа будет обсуждать быстрые решения по принятию нового пакета санкций против России, чтобы "пересушить" источники дохода от теневого флота Москвы. Также немецкий канцлер сказал, что Европа должна быть частью соглашения по Украине, и пообещал поспособствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста.
