https://ukraina.ru/20260416/pistorius-obvinil-rossiyu-v-nesereznom-otnoshenii-k-peregovoram-po-ukraine-1077960186.html

Писториус обвинил Россию в "несерьезном отношении" к переговорам по Украине

Министр обороны Германии Борис Писторус после заседания контактной группы "Рамштайн" обвинил Россию в несерьезном отношении к мирным переговорам по Украине, передают украинские СМИ

2026-04-16T11:31

новости

россия

украина

германия

борис писториус

фридрих мерц

рамштайн

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320412_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_b86ec3a317cd0a45e196e4d1980a3a2f.jpg

"Так называемые российско-украинские мирные переговоры пока приостановлены. Но правда в том, что Россия никогда и не относилась к ним серьезно. Именно поэтому еще важнее поддерживать Украину", — призвал Писториус.При этом он посетовал, что "недальновидные действия некоторых стран" привели к тому, что российский бюджет пополняется из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время переговоры о мире стоят на месте, указал министр.На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы не имеет шансов на победу в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Европа будет обсуждать быстрые решения по принятию нового пакета санкций против России, чтобы "пересушить" источники дохода от теневого флота Москвы. Также немецкий канцлер сказал, что Европа должна быть частью соглашения по Украине, и пообещал поспособствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

