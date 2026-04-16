Британские власти поспорили из-за финансирования отправки войск на Украину

Минобороны и Казначейство Британии поспорили из-за военных расходов, в том числе и на отправку войск "коалиции желающих" на Украину. Об этом сообщила The Financial Times

2026-04-16T12:30

"Министерство обороны Великобритании вынуждено оплатить счет в размере 200 миллионов фунтов стерлингов за миссию в Украину", - под таким заголовком вышла публикация в деловом издании.Дискуссии начались с вопроса об источнике финансирования британской части плана отправки войск на Украину войск. Британский вклад оценивается в £200 млн ($271,5 млн) при общем объёме в три-четыре раза больше этой суммы. Остальную часть должны взять на себя партнёры из Евросоюза, из которого британское королевство вышло и куда очень стремится постсоветская Украина.Спор в Лондоне шёл по вопросу, кто должен оплатить оправку войск - Казначейство или Минобороны Британии. Бюджет последнего дефицитный и оно пыталось переложить финансирование на Казначейство под предлогом непредвиденны расходов. Надежда британских военных не оправдалась: Казначейство отстояло своё право не участвовать в этом прожекте и сберечь средства резервного фонда."Коалицию желающих" изначально предложил сформировать президент Франции Эммануэль Макрон после того, как Польша неоднократно и решительно отказалась участвовать в отправке своих войск на Украину ни в условиях СВО, ни после. Через год Макрону удалось уговорить британских союзников по НАТО сформировать коалицию государств, которые поддержат отправку войск на Украину после окончания там боевых действий. Тем временем пять стран НАТО согласились выделить средства на закупку оружия для ВСУ. Также стало понятно, что мир по Украине вызовет "политическое цунами" в Европе. Подробности в обзоре Как мир на Украине ударит по Европе, и какой карт-бланш получил Трамп? Хроника событий на утро 16 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

