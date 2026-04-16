Британские власти поспорили из-за финансирования отправки войск на Украину - 16.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260416/britanskie-vlasti-posporili-iz-za-finansirovaniya-otpravki-voysk-na-ukrainu-1077961855.html
Британские власти поспорили из-за финансирования отправки войск на Украину
Минобороны и Казначейство Британии поспорили из-за военных расходов, в том числе и на отправку войск "коалиции желающих" на Украину. Об этом сообщила The Financial Times
новости
украина
великобритания
британия
европа
эммануэль макрон
минобороны
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074151176_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_d26f58cc8336501707bfed2df44126c6.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074151176_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_72eee868dcc11ef30c32d6ff66dae5e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
12:30 16.04.2026
 
© APГлава Минобороны Великобритании Джон Хили
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Минобороны и Казначейство Британии поспорили из-за военных расходов, в том числе и на отправку войск "коалиции желающих" на Украину. Об этом сообщила The Financial Times
"Министерство обороны Великобритании вынуждено оплатить счет в размере 200 миллионов фунтов стерлингов за миссию в Украину", - под таким заголовком вышла публикация в деловом издании.
Дискуссии начались с вопроса об источнике финансирования британской части плана отправки войск на Украину войск. Британский вклад оценивается в £200 млн ($271,5 млн) при общем объёме в три-четыре раза больше этой суммы. Остальную часть должны взять на себя партнёры из Евросоюза, из которого британское королевство вышло и куда очень стремится постсоветская Украина.
Спор в Лондоне шёл по вопросу, кто должен оплатить оправку войск - Казначейство или Минобороны Британии. Бюджет последнего дефицитный и оно пыталось переложить финансирование на Казначейство под предлогом непредвиденны расходов.
Надежда британских военных не оправдалась: Казначейство отстояло своё право не участвовать в этом прожекте и сберечь средства резервного фонда.
"Коалицию желающих" изначально предложил сформировать президент Франции Эммануэль Макрон после того, как Польша неоднократно и решительно отказалась участвовать в отправке своих войск на Украину ни в условиях СВО, ни после. Через год Макрону удалось уговорить британских союзников по НАТО сформировать коалицию государств, которые поддержат отправку войск на Украину после окончания там боевых действий.
Тем временем пять стран НАТО согласились выделить средства на закупку оружия для ВСУ. Также стало понятно, что мир по Украине вызовет "политическое цунами" в Европе. Подробности в обзоре Как мир на Украине ударит по Европе, и какой карт-бланш получил Трамп? Хроника событий на утро 16 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВеликобританияБританияЕвропаЭммануэль МакронМинобороныНАТОЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
