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Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США

Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США - 11.02.2025 Украина.ру

Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США

Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале

2025-02-11T12:55

2025-02-11T12:55

2025-02-11T12:55

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"Никакой встречи с (президентом США Дональдом) Трампом не будет. Будет с (вице-президентом США Джей-Ди) Вэнсом и (спецпосланником Трампа по Украине Китом) Келлогом, чтобы не возникло желания встречи с Келлогом избежать и отправить на нее (руководителя Офиса Зеленского Андрея) Ермака. Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ - передача решения вопроса на Европу, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов", - написал Дубинский.По его словам, в случае согласия открываются двери для приезда Келлога на Украину с перечнем условий, на которые придется пойти. Депутат считает, что США будут настаивать на отмене украинским парламентом постановления о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным и требовать формирования переговорной группы для разработки плана урегулирования с директивами от спикера Рады Руслана Стефанчука.Ранее Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США на сайте Украина.ру.

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новости, сша, кит келлог, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, рада