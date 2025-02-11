Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США - 11.02.2025 Украина.ру
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Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США
Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США - 11.02.2025 Украина.ру
Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США
Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2025-02-11T12:55
2025-02-11T12:55
новости
сша
кит келлог
украина
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александр дубинский
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"Никакой встречи с (президентом США Дональдом) Трампом не будет. Будет с (вице-президентом США Джей-Ди) Вэнсом и (спецпосланником Трампа по Украине Китом) Келлогом, чтобы не возникло желания встречи с Келлогом избежать и отправить на нее (руководителя Офиса Зеленского Андрея) Ермака. Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ - передача решения вопроса на Европу, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов", - написал Дубинский.По его словам, в случае согласия открываются двери для приезда Келлога на Украину с перечнем условий, на которые придется пойти. Депутат считает, что США будут настаивать на отмене украинским парламентом постановления о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным и требовать формирования переговорной группы для разработки плана урегулирования с директивами от спикера Рады Руслана Стефанчука.Ранее Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, кит келлог, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, рада
Новости, США, Кит Келлог, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада, Рада

Нардеп Дубинский предрек Киеву катастрофу в случае отказа Зеленского от условий США

12:55 11.02.2025
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
"Никакой встречи с (президентом США Дональдом) Трампом не будет. Будет с (вице-президентом США Джей-Ди) Вэнсом и (спецпосланником Трампа по Украине Китом) Келлогом, чтобы не возникло желания встречи с Келлогом избежать и отправить на нее (руководителя Офиса Зеленского Андрея) Ермака. Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ - передача решения вопроса на Европу, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов", - написал Дубинский.
По его словам, в случае согласия открываются двери для приезда Келлога на Украину с перечнем условий, на которые придется пойти.
Депутат считает, что США будут настаивать на отмене украинским парламентом постановления о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным и требовать формирования переговорной группы для разработки плана урегулирования с директивами от спикера Рады Руслана Стефанчука.
"Директивы на переговоры от спикера - автоматический перевод на него всех переговорных процессов и, соответственно, власти. Это решает вопрос делегитимизации Зеленского. Штаты замыкают переговоры на спикере… После этого детали вторичны - под давлением Штатов Стефанчук подпишет все, что угодно", - подытожил Дубинский.
Ранее Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКит КеллогУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная РадаРада
 
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