https://ukraina.ru/20250208/1060919918.html

Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США

Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США - 08.02.2025 Украина.ру

Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США

Информационный шум вокруг вероятных переговоров, дипломатии и остановки военных действий плотной пеленой скрывает истинные условия для подготовки мирного трека.

2025-02-08T14:19

2025-02-08T14:19

2025-02-08T14:19

эксклюзив

украина

сша

чехословакия

дональд трамп

кит келлог

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

вермахт

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То Трамп знает, как решительно прекратить кровопролитие на Украине, то Келлог уже везет этот план в Мюнхен на конференцию для обсуждения, и в тот же день появляется опровержение наличия какого-либо внятного перечня условий, а ВСУ предпринимает очередную попытку расширить своё присутствие в Курской области. И всё это после визита британского министра иностранных дел. Так что же Келлог? Насколько реален его вес и влияние на Зеленского? Размышляли эксперты в своих соцсетях.Журналист Юрий ДудкинСША будут настаивать на остановке огня в Украине и только затем - более подробных переговорах о мире. А также на прямых переговорах Киева и Москвы.Об этом в интервью газете New York Post заявил представитель Трампа по Украине Келлог. По его словам, президент США сначала "хочет остановить убийства — просто остановить их — а потом уже исходить из этого" в будущих переговорах. Формулировки этих гадов не перестают меня удивлять. Их наглостью.Вначале они финансировали гос.переворот на Украине, стравив народы между собой, развязав гражданскую войну. Сегодня, в полном объёме финансируют и снабжают оружием фашистский режим …. И при этом, за тысячи миль от своей норы, пытаются управлять процессами и диктовать условия.Для справки: начиная с 1947 года США, грубо вмешиваясь во внутренние дела, уничтожили 42 политические системы в различных государствах мира, развязали более 160 войн и локальных конфликтов.Украинский политтехнолог Карл ВолохИз того, что можно предварительно понять о плане Келлога, самый большой протест (у меня лично) вызывает пункт о хронологии: временное прекращение огня-выборы-договор с Московией. Причина проста: в таком случае всю вину за неизбежный горький компромисс (в частности, по оккупированным территориям) мудрый народ гарантированно положит на нового президента и его команду. И именно их назначит предателями. Это означает, что сверхсложную задачу восстановления страны этой команде придется вести в условиях даже хуже, чем у Яценюка-Порошенко в постмайданный период, и нас ждет политическая турбулентность с непрогнозируемыми последствиями. Гораздо более справедливым и лучшим для страны вариантом будет, если договор подпишет Зеленский (взяв ответственность за последствия своей гениальной политики), а после выборов новая команда начнет с чистого письма. Имеют ли американцы рычаги влияния, чтобы вынудить Зеленского? Сколько угодно. В конце концов одного золотого парашюта хватит. … лучше уж пусть отсиживается несуженый за границей, чем здесь Залужный обнулит свой рейтинг еще до начала серьезной работы.Военный волонтёр Юрий КасьяновОт последних заявлений Верховного голова у военных идёт кругом. Позавчера (в 2023) речь шла о полном освобождении оккупированных территорий, Крыма и никаких переговоров. Вчера (2024) - о "формуле мира", западных гарантиях и вступлении в НАТО. Сегодня уже - о "плане Трампа", возвращении оккупированных территорий "дипломатическим путем" (т.е. - никогда), и готовности непосредственно вести переговоры с Путиным. Понятно, что наше дело маленькое – воевать, и не совать свой нос "в политику". Но одно дело воевать до победы, другое – ожидая капитуляции и прямых переговоров с самим дьяволом – врагом Украины. Мотивация разная. Боеспособность разная. Результат – разный, хотя сама армия вовсе не виновата в том, что говорят и делают политики. Армия – это всего-навсего способ, инструмент политики. И наша армия работает хорошо. Напомню одну поучительную историю. Осенью 1938 года Гитлер захотел отобрать Судетскую область у Чехословакии. Президент Чехословакии выразил готовность вести переговоры с врагом человечества, но ни его, ни его представителей за стол переговоров не пустили. Германия, Франция, Италия и Великобритания решили судьбу Чехословакии и ее армии. План Трампа (Чемберлена) предписывал Чехословакии отдать Судеты в течение 10 дней. Спустя полгода, в марте 1939-го, Германия окончательно ликвидировала суверенитет и государственность Чехословакии, превратив ее остатки в "протекторат". Деморализованная политиками чешская армия не оказывала фактически никакого сопротивления, кроме одного сорокаминутного боя с оккупантами подразделения капитана Павлика в городе Мистек. Самое смешное и печальное то, что в 1938 году чехословацкая армия ни в чем не уступала немецкой, Судетская область была надежно укреплена, а чехословацкая промышленность производила всю номенклатуру вооружений. Когда 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, именно реквизированные чешские танки составляли основу бронетанковой мощи Вермахта. Чехословацкая армия в 1938 готова была защищать свою страну. Но её никто не спросил, и страны не стало.Украинский политолог Олеся ЯхноКит Келлог опроверг, что представит план движения к миру на Мюнхенской конференции безопасности на следующей неделе, отметив, что это сделает сам Трамп, когда это будет возможно. Но Келлог отметил еще одну немаловажную деталь, а именно – что ему и другим участникам переговорной группы "придется провести большие дискуссии с высокопоставленными европейскими лидерами и донести то, что они выяснят, до президента Соединенных Штатов, а затем двигаться дальше". И это, пожалуй, к лучшему. Имею в виду, что к дискуссии и выработке плана мира будут привлекать и европейских лидеров.Общественный деятель Александр СкубченкоСпецпредставитель США Келлог в интервью не только о том, что Россия и Украина должны пойти на уступки, рассказал. Он рассказал, что перед разговором об "уступках" Трамп сначала "хочет остановить убийства — просто остановить их — а потом уже исходить из этого" в будущих переговорах. У Трампа так говорят о "просто", будто мы от скуки начали просто убивать друг друга, а не США сунули свой нос на Украину, сделали её анти-Россией и натравили её на Россию. Конечно, надо прекратить войну. Но войну невозможно остановить "просто". Разве Трамп сегодня способен гарантировать, что Украина "просто" прекратит убивать? На Украину приезжает министр иностранных дел Британии — Зеленский начинает новое наступление в Курской области и грубо унижает соратника Трампа Карлсона. Британия так даёт понять Трампу, что их шестёрка Зеленский будет делать то, что что ей велят из Лондона, и что им плевать, что там Трамп остановить желает "просто". А у Трампа нам рассказывают, как надо "просто". Но пока Трамп не устранит препятствие — режим Зеленского, ничего просто не будет. И ничего не остановится, либо пока Зеленский всех украинцев не убьёт, либо пока Трамп — Зеленского.Общественный деятель Татьяна ПопПохоже, что я была права, и с реальным планом по Украине у Трампа пока никак. Кит Келлог опроверг сообщение Bloomberg, что презентует позицию США на Мюнхенской конференции. По его словам, это сделает позже сам Трамп. А пока спецпредставитель президента США туманно расписывает желаемый порядок: остановка огня – переговоры – сделка с Киевом по ресурсам – заключение мира. И грозит усилить санкции против России. Собственно, последний аргумент и подтверждает, что плана как такового – хорошего, плохого, приемлемого для России или хотя бы заслуживающего дискуссии – у команды Дональда нет. Иначе бы грозить тем, что и так давно показало сомнительную эффективность, не пришлось. Они отлично умеют навести шухер в мировой повесточке, пиариться и создавать инфоповоды в соцсетях, но четкую позицию по Украине республиканцы, похоже, только прощупывают. В том числе, с помощью громких медийных заявлений и пока не афишируемых кулуарных контактов, которые подтверждают обе стороны. Впрочем, вовсе это не отменяет "задачи для агента" разобраться с бардаком, что ему оставил в Незалежной Байден и привести колонию в относительно приемлемый для потенциальных переговоров вид.О других решениях и инициативах президента США - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру"

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эксклюзив, украина, сша, чехословакия, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, вермахт