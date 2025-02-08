Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США - 08.02.2025 Украина.ру
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Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США
Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США - 08.02.2025 Украина.ру
Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США
Информационный шум вокруг вероятных переговоров, дипломатии и остановки военных действий плотной пеленой скрывает истинные условия для подготовки мирного трека.
2025-02-08T14:19
2025-02-08T14:19
эксклюзив
украина
сша
чехословакия
дональд трамп
кит келлог
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
вермахт
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То Трамп знает, как решительно прекратить кровопролитие на Украине, то Келлог уже везет этот план в Мюнхен на конференцию для обсуждения, и в тот же день появляется опровержение наличия какого-либо внятного перечня условий, а ВСУ предпринимает очередную попытку расширить своё присутствие в Курской области. И всё это после визита британского министра иностранных дел. Так что же Келлог? Насколько реален его вес и влияние на Зеленского? Размышляли эксперты в своих соцсетях.Журналист Юрий ДудкинСША будут настаивать на остановке огня в Украине и только затем - более подробных переговорах о мире. А также на прямых переговорах Киева и Москвы.Об этом в интервью газете New York Post заявил представитель Трампа по Украине Келлог. По его словам, президент США сначала "хочет остановить убийства — просто остановить их — а потом уже исходить из этого" в будущих переговорах. Формулировки этих гадов не перестают меня удивлять. Их наглостью.Вначале они финансировали гос.переворот на Украине, стравив народы между собой, развязав гражданскую войну. Сегодня, в полном объёме финансируют и снабжают оружием фашистский режим …. И при этом, за тысячи миль от своей норы, пытаются управлять процессами и диктовать условия.Для справки: начиная с 1947 года США, грубо вмешиваясь во внутренние дела, уничтожили 42 политические системы в различных государствах мира, развязали более 160 войн и локальных конфликтов.Украинский политтехнолог Карл ВолохИз того, что можно предварительно понять о плане Келлога, самый большой протест (у меня лично) вызывает пункт о хронологии: временное прекращение огня-выборы-договор с Московией. Причина проста: в таком случае всю вину за неизбежный горький компромисс (в частности, по оккупированным территориям) мудрый народ гарантированно положит на нового президента и его команду. И именно их назначит предателями. Это означает, что сверхсложную задачу восстановления страны этой команде придется вести в условиях даже хуже, чем у Яценюка-Порошенко в постмайданный период, и нас ждет политическая турбулентность с непрогнозируемыми последствиями. Гораздо более справедливым и лучшим для страны вариантом будет, если договор подпишет Зеленский (взяв ответственность за последствия своей гениальной политики), а после выборов новая команда начнет с чистого письма. Имеют ли американцы рычаги влияния, чтобы вынудить Зеленского? Сколько угодно. В конце концов одного золотого парашюта хватит. … лучше уж пусть отсиживается несуженый за границей, чем здесь Залужный обнулит свой рейтинг еще до начала серьезной работы.Военный волонтёр Юрий КасьяновОт последних заявлений Верховного голова у военных идёт кругом. Позавчера (в 2023) речь шла о полном освобождении оккупированных территорий, Крыма и никаких переговоров. Вчера (2024) - о "формуле мира", западных гарантиях и вступлении в НАТО. Сегодня уже - о "плане Трампа", возвращении оккупированных территорий "дипломатическим путем" (т.е. - никогда), и готовности непосредственно вести переговоры с Путиным. Понятно, что наше дело маленькое – воевать, и не совать свой нос "в политику". Но одно дело воевать до победы, другое – ожидая капитуляции и прямых переговоров с самим дьяволом – врагом Украины. Мотивация разная. Боеспособность разная. Результат – разный, хотя сама армия вовсе не виновата в том, что говорят и делают политики. Армия – это всего-навсего способ, инструмент политики. И наша армия работает хорошо. Напомню одну поучительную историю. Осенью 1938 года Гитлер захотел отобрать Судетскую область у Чехословакии. Президент Чехословакии выразил готовность вести переговоры с врагом человечества, но ни его, ни его представителей за стол переговоров не пустили. Германия, Франция, Италия и Великобритания решили судьбу Чехословакии и ее армии. План Трампа (Чемберлена) предписывал Чехословакии отдать Судеты в течение 10 дней. Спустя полгода, в марте 1939-го, Германия окончательно ликвидировала суверенитет и государственность Чехословакии, превратив ее остатки в "протекторат". Деморализованная политиками чешская армия не оказывала фактически никакого сопротивления, кроме одного сорокаминутного боя с оккупантами подразделения капитана Павлика в городе Мистек. Самое смешное и печальное то, что в 1938 году чехословацкая армия ни в чем не уступала немецкой, Судетская область была надежно укреплена, а чехословацкая промышленность производила всю номенклатуру вооружений. Когда 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, именно реквизированные чешские танки составляли основу бронетанковой мощи Вермахта. Чехословацкая армия в 1938 готова была защищать свою страну. Но её никто не спросил, и страны не стало.Украинский политолог Олеся ЯхноКит Келлог опроверг, что представит план движения к миру на Мюнхенской конференции безопасности на следующей неделе, отметив, что это сделает сам Трамп, когда это будет возможно. Но Келлог отметил еще одну немаловажную деталь, а именно – что ему и другим участникам переговорной группы "придется провести большие дискуссии с высокопоставленными европейскими лидерами и донести то, что они выяснят, до президента Соединенных Штатов, а затем двигаться дальше". И это, пожалуй, к лучшему. Имею в виду, что к дискуссии и выработке плана мира будут привлекать и европейских лидеров.Общественный деятель Александр СкубченкоСпецпредставитель США Келлог в интервью не только о том, что Россия и Украина должны пойти на уступки, рассказал. Он рассказал, что перед разговором об "уступках" Трамп сначала "хочет остановить убийства — просто остановить их — а потом уже исходить из этого" в будущих переговорах. У Трампа так говорят о "просто", будто мы от скуки начали просто убивать друг друга, а не США сунули свой нос на Украину, сделали её анти-Россией и натравили её на Россию. Конечно, надо прекратить войну. Но войну невозможно остановить "просто". Разве Трамп сегодня способен гарантировать, что Украина "просто" прекратит убивать? На Украину приезжает министр иностранных дел Британии — Зеленский начинает новое наступление в Курской области и грубо унижает соратника Трампа Карлсона. Британия так даёт понять Трампу, что их шестёрка Зеленский будет делать то, что что ей велят из Лондона, и что им плевать, что там Трамп остановить желает "просто". А у Трампа нам рассказывают, как надо "просто". Но пока Трамп не устранит препятствие — режим Зеленского, ничего просто не будет. И ничего не остановится, либо пока Зеленский всех украинцев не убьёт, либо пока Трамп — Зеленского.Общественный деятель Татьяна ПопПохоже, что я была права, и с реальным планом по Украине у Трампа пока никак. Кит Келлог опроверг сообщение Bloomberg, что презентует позицию США на Мюнхенской конференции. По его словам, это сделает позже сам Трамп. А пока спецпредставитель президента США туманно расписывает желаемый порядок: остановка огня – переговоры – сделка с Киевом по ресурсам – заключение мира. И грозит усилить санкции против России. Собственно, последний аргумент и подтверждает, что плана как такового – хорошего, плохого, приемлемого для России или хотя бы заслуживающего дискуссии – у команды Дональда нет. Иначе бы грозить тем, что и так давно показало сомнительную эффективность, не пришлось. Они отлично умеют навести шухер в мировой повесточке, пиариться и создавать инфоповоды в соцсетях, но четкую позицию по Украине республиканцы, похоже, только прощупывают. В том числе, с помощью громких медийных заявлений и пока не афишируемых кулуарных контактов, которые подтверждают обе стороны. Впрочем, вовсе это не отменяет "задачи для агента" разобраться с бардаком, что ему оставил в Незалежной Байден и привести колонию в относительно приемлемый для потенциальных переговоров вид.О других решениях и инициативах президента США - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру"
украина
сша
чехословакия
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, чехословакия, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, вермахт
Эксклюзив, Украина, США, Чехословакия, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, вермахт

Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США

14:19 08.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: Трамп, Келлог, ВС РФ, ЕС, Великобритания
Коллаж: Трамп, Келлог, ВС РФ, ЕС, Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Украина.ру
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Информационный шум вокруг вероятных переговоров, дипломатии и остановки военных действий плотной пеленой скрывает истинные условия для подготовки мирного трека.
То Трамп знает, как решительно прекратить кровопролитие на Украине, то Келлог уже везет этот план в Мюнхен на конференцию для обсуждения, и в тот же день появляется опровержение наличия какого-либо внятного перечня условий, а ВСУ предпринимает очередную попытку расширить своё присутствие в Курской области. И всё это после визита британского министра иностранных дел. Так что же Келлог? Насколько реален его вес и влияние на Зеленского? Размышляли эксперты в своих соцсетях.
Журналист Юрий Дудкин
США будут настаивать на остановке огня в Украине и только затем - более подробных переговорах о мире. А также на прямых переговорах Киева и Москвы.
Об этом в интервью газете New York Post заявил представитель Трампа по Украине Келлог. По его словам, президент США сначала "хочет остановить убийства — просто остановить их — а потом уже исходить из этого" в будущих переговорах. Формулировки этих гадов не перестают меня удивлять. Их наглостью.
Вначале они финансировали гос.переворот на Украине, стравив народы между собой, развязав гражданскую войну. Сегодня, в полном объёме финансируют и снабжают оружием фашистский режим …. И при этом, за тысячи миль от своей норы, пытаются управлять процессами и диктовать условия.
Для справки: начиная с 1947 года США, грубо вмешиваясь во внутренние дела, уничтожили 42 политические системы в различных государствах мира, развязали более 160 войн и локальных конфликтов.
Украинский политтехнолог Карл Волох
Из того, что можно предварительно понять о плане Келлога, самый большой протест (у меня лично) вызывает пункт о хронологии: временное прекращение огня-выборы-договор с Московией.
Причина проста: в таком случае всю вину за неизбежный горький компромисс (в частности, по оккупированным территориям) мудрый народ гарантированно положит на нового президента и его команду. И именно их назначит предателями. Это означает, что сверхсложную задачу восстановления страны этой команде придется вести в условиях даже хуже, чем у Яценюка-Порошенко в постмайданный период, и нас ждет политическая турбулентность с непрогнозируемыми последствиями.
Гораздо более справедливым и лучшим для страны вариантом будет, если договор подпишет Зеленский (взяв ответственность за последствия своей гениальной политики), а после выборов новая команда начнет с чистого письма.
Имеют ли американцы рычаги влияния, чтобы вынудить Зеленского? Сколько угодно. В конце концов одного золотого парашюта хватит. … лучше уж пусть отсиживается несуженый за границей, чем здесь Залужный обнулит свой рейтинг еще до начала серьезной работы.
Военный волонтёр Юрий Касьянов
От последних заявлений Верховного голова у военных идёт кругом. Позавчера (в 2023) речь шла о полном освобождении оккупированных территорий, Крыма и никаких переговоров. Вчера (2024) - о "формуле мира", западных гарантиях и вступлении в НАТО. Сегодня уже - о "плане Трампа", возвращении оккупированных территорий "дипломатическим путем" (т.е. - никогда), и готовности непосредственно вести переговоры с Путиным.
Понятно, что наше дело маленькое – воевать, и не совать свой нос "в политику". Но одно дело воевать до победы, другое – ожидая капитуляции и прямых переговоров с самим дьяволом – врагом Украины.
Мотивация разная. Боеспособность разная. Результат – разный, хотя сама армия вовсе не виновата в том, что говорят и делают политики. Армия – это всего-навсего способ, инструмент политики. И наша армия работает хорошо. Напомню одну поучительную историю. Осенью 1938 года Гитлер захотел отобрать Судетскую область у Чехословакии. Президент Чехословакии выразил готовность вести переговоры с врагом человечества, но ни его, ни его представителей за стол переговоров не пустили. Германия, Франция, Италия и Великобритания решили судьбу Чехословакии и ее армии.
План Трампа (Чемберлена) предписывал Чехословакии отдать Судеты в течение 10 дней. Спустя полгода, в марте 1939-го, Германия окончательно ликвидировала суверенитет и государственность Чехословакии, превратив ее остатки в "протекторат". Деморализованная политиками чешская армия не оказывала фактически никакого сопротивления, кроме одного сорокаминутного боя с оккупантами подразделения капитана Павлика в городе Мистек.
Самое смешное и печальное то, что в 1938 году чехословацкая армия ни в чем не уступала немецкой, Судетская область была надежно укреплена, а чехословацкая промышленность производила всю номенклатуру вооружений. Когда 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, именно реквизированные чешские танки составляли основу бронетанковой мощи Вермахта. Чехословацкая армия в 1938 готова была защищать свою страну. Но её никто не спросил, и страны не стало.
Украинский политолог Олеся Яхно
Кит Келлог опроверг, что представит план движения к миру на Мюнхенской конференции безопасности на следующей неделе, отметив, что это сделает сам Трамп, когда это будет возможно. Но Келлог отметил еще одну немаловажную деталь, а именно – что ему и другим участникам переговорной группы "придется провести большие дискуссии с высокопоставленными европейскими лидерами и донести то, что они выяснят, до президента Соединенных Штатов, а затем двигаться дальше". И это, пожалуй, к лучшему. Имею в виду, что к дискуссии и выработке плана мира будут привлекать и европейских лидеров.
Общественный деятель Александр Скубченко
Спецпредставитель США Келлог в интервью не только о том, что Россия и Украина должны пойти на уступки, рассказал. Он рассказал, что перед разговором об "уступках" Трамп сначала "хочет остановить убийства — просто остановить их — а потом уже исходить из этого" в будущих переговорах.
У Трампа так говорят о "просто", будто мы от скуки начали просто убивать друг друга, а не США сунули свой нос на Украину, сделали её анти-Россией и натравили её на Россию. Конечно, надо прекратить войну. Но войну невозможно остановить "просто". Разве Трамп сегодня способен гарантировать, что Украина "просто" прекратит убивать?
На Украину приезжает министр иностранных дел Британии — Зеленский начинает новое наступление в Курской области и грубо унижает соратника Трампа Карлсона. Британия так даёт понять Трампу, что их шестёрка Зеленский будет делать то, что что ей велят из Лондона, и что им плевать, что там Трамп остановить желает "просто".
А у Трампа нам рассказывают, как надо "просто". Но пока Трамп не устранит препятствие — режим Зеленского, ничего просто не будет. И ничего не остановится, либо пока Зеленский всех украинцев не убьёт, либо пока Трамп — Зеленского.
Общественный деятель Татьяна Поп
Похоже, что я была права, и с реальным планом по Украине у Трампа пока никак.
Кит Келлог опроверг сообщение Bloomberg, что презентует позицию США на Мюнхенской конференции. По его словам, это сделает позже сам Трамп. А пока спецпредставитель президента США туманно расписывает желаемый порядок: остановка огня – переговоры – сделка с Киевом по ресурсам – заключение мира. И грозит усилить санкции против России.
Собственно, последний аргумент и подтверждает, что плана как такового – хорошего, плохого, приемлемого для России или хотя бы заслуживающего дискуссии – у команды Дональда нет. Иначе бы грозить тем, что и так давно показало сомнительную эффективность, не пришлось.
Они отлично умеют навести шухер в мировой повесточке, пиариться и создавать инфоповоды в соцсетях, но четкую позицию по Украине республиканцы, похоже, только прощупывают. В том числе, с помощью громких медийных заявлений и пока не афишируемых кулуарных контактов, которые подтверждают обе стороны.
Впрочем, вовсе это не отменяет "задачи для агента" разобраться с бардаком, что ему оставил в Незалежной Байден и привести колонию в относительно приемлемый для потенциальных переговоров вид.
О других решениях и инициативах президента США - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру"
 
ЭксклюзивУкраинаСШАЧехословакияДональд ТрампКит КеллогВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОвермахт
 
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15:35Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
15:09Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца
14:19Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США
13:12"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок
13:00Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
12:49Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников ВСУ было сбито в ночь на 8 февраля
12:44Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга
12:37Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик
12:21"Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским
12:12Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта
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11:39Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум
10:44Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном
10:20Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
10:00Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля
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07:30Алехин рассказал, какие цели преследовала Украина, когда свалила свои преступления в Судже на Россию
07:15Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы
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