Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060904327.html
Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма
Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма - 10.02.2025 Украина.ру
Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма
Ключевую роль для освобождения Суджи играет контроль над Малой Локней и выход к Судже с юга. В Курской области большое значение имеет и погодный фактор. Распутица и грязь усложняют маневр и подвоз боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-02-10T05:45
2025-02-10T05:45
новости
курская область
суджа
донбасс
вс рф
малая локня
плацдарм
всу
освобождение
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791173_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cbb3c75dfd5a47d0546cdee7cf4b19a.jpg.webp
Несмотря на плацдарм ВСУ в Курской области, у противника все равно остается группировка 30-40 тысяч человек в Сумской области. Поэтому российская армия все равно должна держать там свою аналогичную группировку, сообщил эксперт.Таким образом ситуация в Курской области не имеет принципиального значения для продвижения российских войск в Донбассе, указал он.Он добавил, что в Курской области значительную роль еще играет и погодный фактор. Распутица и грязь усложняют маневр и подвоз боеприпасов. Это касается не только российской армии, но и ВСУ, отметил специалист.Ключевую роль для освобождения Суджи играет контроль над Малой Локней и выход к Судже с юга, указал он. Если оценивать не отдельные дни, а конкретный период в 2-3 недели, то продвижение российских войск вполне приемлемое для ситуации на фронте и погодных условий, сказал Кнутов."Малая Локня – это господствующая высота, освобождение которой позволяет нам установить контроль над целым рядом других поселков и логистических путей украинской армии", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
https://ukraina.ru/20250207/1060895246.html
курская область
суджа
донбасс
малая локня
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060791173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1068b2fc92065e98092cda8666b5cf94.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, суджа, донбасс, вс рф, малая локня, плацдарм, всу, освобождение, погода, юрий кнутов, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Суджа, Донбасс, ВС РФ, Малая Локня, плацдарм, ВСУ, освобождение, погода, Юрий Кнутов, СВО, Спецоперация

Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма

05:45 10.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ключевую роль для освобождения Суджи играет контроль над Малой Локней и выход к Судже с юга. В Курской области большое значение имеет и погодный фактор. Распутица и грязь усложняют маневр и подвоз боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Несмотря на плацдарм ВСУ в Курской области, у противника все равно остается группировка 30-40 тысяч человек в Сумской области. Поэтому российская армия все равно должна держать там свою аналогичную группировку, сообщил эксперт.
Таким образом ситуация в Курской области не имеет принципиального значения для продвижения российских войск в Донбассе, указал он.
"Более того, наиболее подготовленные части ВСУ и передовые системы РЭБ находятся в Курской области, а не на Донбассе. Это позволяет нам добиваться позитивных результатов на других направлениях", — подчеркнул Кнутов.
Он добавил, что в Курской области значительную роль еще играет и погодный фактор. Распутица и грязь усложняют маневр и подвоз боеприпасов. Это касается не только российской армии, но и ВСУ, отметил специалист.
Ключевую роль для освобождения Суджи играет контроль над Малой Локней и выход к Судже с юга, указал он. Если оценивать не отдельные дни, а конкретный период в 2-3 недели, то продвижение российских войск вполне приемлемое для ситуации на фронте и погодных условий, сказал Кнутов.
"Малая Локня – это господствующая высота, освобождение которой позволяет нам установить контроль над целым рядом других поселков и логистических путей украинской армии", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
Сергей Сазонов интервью
7 февраля, 12:30
Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу ХарьковуУ ВСУ не хватит сил на новый прорыв в Курской области. Сейчас они находятся под полным контролем наших противотанковых средств. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов. Действия противника в районе сел Черкасская Конопелька и Уланок больше напоминают неудачный налет банды басмачей или отрядов батьки Махно.
 
НовостиКурская областьСуджаДонбассВС РФМалая ЛокняплацдармВСУосвобождениепогодаЮрий КнутовСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
05:45Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма
05:35Украина за неделю. Будьте патриотами, учитесь прощать
05:30Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ
05:15Один был сбит, второго "сняла" ПВО: генерал-майор рассказал, как Украина потеряла четыре самолета F-16
05:00"Это от страха": Попов объяснил, почему загнанный в угол Зеленский требует у Запада ядерное оружие
04:45Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ
04:30В стране будет некому жить: эксперт раскрыл, почему призыв 18-летних поставит крест на будущем Украины
04:15Солдаты оставляют позиции: Норин объяснил, почему ТЦК больше не могут поддерживать численность ВСУ
04:00Знакомятся с "разношерстной" ПВО: военный летчик о том, чем сейчас занимаются экипажи украинских F-16
03:45Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений
03:30Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку
03:15Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран
03:00России нужно нарастить численность армии до трех миллионов, чтобы быстрее продавить ВСУ — летчик Попов
18:22Взрыв в Усть-Луге, кабинеты убеждения и ломки. Итоги 9 февраля на Украине
18:20Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида
17:59"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии
17:33Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах"
17:00УФСБ России ищет украинские ДРГ в Дзержинске
16:36Территориальные уступки России станут поводом для террора и революции на Украине – Кулеба
Лента новостейМолния