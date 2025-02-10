https://ukraina.ru/20250210/1060904327.html

Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма

Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма - 10.02.2025 Украина.ру

Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма

Ключевую роль для освобождения Суджи играет контроль над Малой Локней и выход к Судже с юга. В Курской области большое значение имеет и погодный фактор. Распутица и грязь усложняют маневр и подвоз боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-02-10T05:45

2025-02-10T05:45

2025-02-10T05:45

новости

курская область

суджа

донбасс

вс рф

малая локня

плацдарм

всу

освобождение

погода

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Несмотря на плацдарм ВСУ в Курской области, у противника все равно остается группировка 30-40 тысяч человек в Сумской области. Поэтому российская армия все равно должна держать там свою аналогичную группировку, сообщил эксперт.Таким образом ситуация в Курской области не имеет принципиального значения для продвижения российских войск в Донбассе, указал он.Он добавил, что в Курской области значительную роль еще играет и погодный фактор. Распутица и грязь усложняют маневр и подвоз боеприпасов. Это касается не только российской армии, но и ВСУ, отметил специалист.Ключевую роль для освобождения Суджи играет контроль над Малой Локней и выход к Судже с юга, указал он. Если оценивать не отдельные дни, а конкретный период в 2-3 недели, то продвижение российских войск вполне приемлемое для ситуации на фронте и погодных условий, сказал Кнутов."Малая Локня – это господствующая высота, освобождение которой позволяет нам установить контроль над целым рядом других поселков и логистических путей украинской армии", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.

https://ukraina.ru/20250207/1060895246.html

курская область

суджа

донбасс

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