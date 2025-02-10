Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма
Ключевую роль для освобождения Суджи играет контроль над Малой Локней и выход к Судже с юга. В Курской области большое значение имеет и погодный фактор. Распутица и грязь усложняют маневр и подвоз боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Несмотря на плацдарм ВСУ в Курской области, у противника все равно остается группировка 30-40 тысяч человек в Сумской области. Поэтому российская армия все равно должна держать там свою аналогичную группировку, сообщил эксперт.
Таким образом ситуация в Курской области не имеет принципиального значения для продвижения российских войск в Донбассе, указал он.
"Более того, наиболее подготовленные части ВСУ и передовые системы РЭБ находятся в Курской области, а не на Донбассе. Это позволяет нам добиваться позитивных результатов на других направлениях", — подчеркнул Кнутов.
Он добавил, что в Курской области значительную роль еще играет и погодный фактор. Распутица и грязь усложняют маневр и подвоз боеприпасов. Это касается не только российской армии, но и ВСУ, отметил специалист.
Ключевую роль для освобождения Суджи играет контроль над Малой Локней и выход к Судже с юга, указал он. Если оценивать не отдельные дни, а конкретный период в 2-3 недели, то продвижение российских войск вполне приемлемое для ситуации на фронте и погодных условий, сказал Кнутов.
"Малая Локня – это господствующая высота, освобождение которой позволяет нам установить контроль над целым рядом других поселков и логистических путей украинской армии", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
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