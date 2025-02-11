https://ukraina.ru/20250211/1060980597.html

Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот

Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот - 11.02.2025 Украина.ру

Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот

Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, к какому этапу приближается украинский конфликт и каких стратегий придерживаются его стороны

2025-02-11T11:54

2025-02-11T11:54

2025-02-11T11:54

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переговоры

балтика

балтийское море

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00:27 - Стратегия США по украинскому конфликту; 07:33 - Интересы Запада и России в Балтийском море; 17:07 - Какая из сторон больше заинтересована в переговорах?

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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