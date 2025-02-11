Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот - 11.02.2025 Украина.ру
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Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот
Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот - 11.02.2025 Украина.ру
Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот
Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, к какому этапу приближается украинский конфликт и каких стратегий придерживаются его стороны
2025-02-11T11:54
2025-02-11T11:54
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запад
сша
россия
юрий кот
украина.ру
стратегии
переговоры
балтика
балтийское море
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00:27 - Стратегия США по украинскому конфликту; 07:33 - Интересы Запада и России в Балтийском море; 17:07 - Какая из сторон больше заинтересована в переговорах?
запад
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балтийское море
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видео, запад, сша, россия, юрий кот, украина.ру, стратегии, переговоры, балтика, балтийское море, конфликт, коррупция, мобилизация, вс рф, одесса, николаев, ес, евросоюз, энергетика, дональд трамп, война, сво, спецоперация, курск, приднестровье, прибалтика, франция, германия, нато, видео
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Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот

11:54 11.02.2025
 
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Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, к какому этапу приближается украинский конфликт и каких стратегий придерживаются его стороны
00:27 - Стратегия США по украинскому конфликту;
07:33 - Интересы Запада и России в Балтийском море;
17:07 - Какая из сторон больше заинтересована в переговорах?
 
ВидеоЗападСШАРоссияЮрий КотУкраина.рустратегиипереговорыБалтикаБалтийское мореконфликткоррупциямобилизацияВС РФОдессаНиколаевЕСЕвросоюзэнергетикаДональд ТрампвойнаСВОСпецоперацияКурскПриднестровьеПрибалтикаФранцияГерманияНАТО
 
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