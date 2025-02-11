https://ukraina.ru/20250211/1060980597.html
Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот
Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот - 11.02.2025 Украина.ру
Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот
Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, к какому этапу приближается украинский конфликт и каких стратегий придерживаются его стороны
2025-02-11T11:54
2025-02-11T11:54
2025-02-11T11:54
видео
запад
сша
россия
юрий кот
украина.ру
стратегии
переговоры
балтика
балтийское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060980388_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2ce3900dc753b6de002bacbe9f1c39a.jpg
00:27 - Стратегия США по украинскому конфликту; 07:33 - Интересы Запада и России в Балтийском море; 17:07 - Какая из сторон больше заинтересована в переговорах?
запад
сша
россия
балтика
балтийское море
одесса
николаев
курск
приднестровье
прибалтика
франция
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060980388_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d162e8eb610e45bb866e82f9e4a26fc6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, запад, сша, россия, юрий кот, украина.ру, стратегии, переговоры, балтика, балтийское море, конфликт, коррупция, мобилизация, вс рф, одесса, николаев, ес, евросоюз, энергетика, дональд трамп, война, сво, спецоперация, курск, приднестровье, прибалтика, франция, германия, нато, видео
Видео, Запад, США, Россия, Юрий Кот, Украина.ру, стратегии, переговоры, Балтика, Балтийское море, конфликт, коррупция, мобилизация, ВС РФ, Одесса, Николаев, ЕС, Евросоюз, энергетика, Дональд Трамп, война, СВО, Спецоперация, Курск, Приднестровье, Прибалтика, Франция, Германия, НАТО
Здесь находится игла Кощея: о регионах на фронте, которые сломают сопротивление Запада — Кот
Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, к какому этапу приближается украинский конфликт и каких стратегий придерживаются его стороны
00:27 - Стратегия США по украинскому конфликту;
07:33 - Интересы Запада и России в Балтийском море;
17:07 - Какая из сторон больше заинтересована в переговорах?