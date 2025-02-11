ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди - 11.02.2025 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди
ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди - 11.02.2025 Украина.ру
ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди
Украинские войска обстреляли город Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале
2025-02-11T11:37
2025-02-11T11:37
новости
новая каховка
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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"В результате обстрела Новой Каховки пострадали жители нашего округа. На момент прилета они находилась там", - написал Филипчук.В частности, женщина 1975 года рождения и мужчина 1993 года получили минно-взрывные травмы. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для жизни нет.Ранее во вторник глава администрации Новой Каховки Виталий Гура сообщил, что под удар украинских войск попало здание картинной галереи, городской музей и парк.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. О других атаках ВСУ на город - в материале ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших на сайте Украина.ру.
новая каховка
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452
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новости, новая каховка, херсонская область, россия, вооруженные силы украины
Новости, Новая Каховка, Херсонская область, Россия, Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди

11:37 11.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинские войска обстреляли город Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале
"В результате обстрела Новой Каховки пострадали жители нашего округа. На момент прилета они находилась там", - написал Филипчук.
В частности, женщина 1975 года рождения и мужчина 1993 года получили минно-взрывные травмы. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для жизни нет.
Ранее во вторник глава администрации Новой Каховки Виталий Гура сообщил, что под удар украинских войск попало здание картинной галереи, городской музей и парк.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
О других атаках ВСУ на город - в материале ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших на сайте Украина.ру.
 
НовостиНовая КаховкаХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
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