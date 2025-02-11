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ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди

ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди - 11.02.2025 Украина.ру

ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадали люди

Украинские войска обстреляли город Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале

2025-02-11T11:37

2025-02-11T11:37

2025-02-11T11:37

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"В результате обстрела Новой Каховки пострадали жители нашего округа. На момент прилета они находилась там", - написал Филипчук.В частности, женщина 1975 года рождения и мужчина 1993 года получили минно-взрывные травмы. Им оказана медицинская помощь. Угрозы для жизни нет.Ранее во вторник глава администрации Новой Каховки Виталий Гура сообщил, что под удар украинских войск попало здание картинной галереи, городской музей и парк.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. О других атаках ВСУ на город - в материале ВСУ атаковали Новую Каховку кассетными боеприпасами и дронами: четверо погибших на сайте Украина.ру.

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новости, новая каховка, херсонская область, россия, вооруженные силы украины