Маск по-своему иронично ответил на слова Зеленского о невозможности провести выборы - 11.02.2025 Украина.ру
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Маск по-своему иронично ответил на слова Зеленского о невозможности провести выборы
Маск по-своему иронично ответил на слова Зеленского о невозможности провести выборы - 11.02.2025 Украина.ру
Маск по-своему иронично ответил на слова Зеленского о невозможности провести выборы
Глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск раскритиковал заявление Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Соответствующий комментарий он оставил в своих соцсетях
2025-02-11T11:10
2025-02-11T11:47
новости
украина
сша
россия
владимир зеленский
илон маск
дмитрий песков
выборы
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Ранее Зеленский заявил в интервью ITV News, что пока продолжается конфликт, все население Украины "выступает против выборов".Еще в мае прошлого года американский миллиардер задавался вопросом, какую роль играет США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.Срок полномочий Зеленского истек в мае прошлого года. Новые выборы он попросту отменил, мотивируя свое решение военным положением.В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема проведения выборов на Украине важна для будущих переговоров, однако Владимиру Зеленскому она не по душе."Хочу напомнить совсем недавнее заявление [президента России Владимира] Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта. Поэтому, безусловно, эта тема важная. Ну и понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе", - сказал Песков.Параллельно спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон желает проведения выборов на Украине до конца 2025 года, и СВО не может считаться приемлемым основанием для отказа от демократических стандартов."В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться", - заявил Келлог.Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что вопрос легитимности украинской власти так или иначе должен быть решен. Вопрос в том, как именно. Подробности здесь: Препятствие для переговоров. Киселев о том, почему американцы будут избавляться от Зеленского.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, илон маск, дмитрий песков, выборы
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дмитрий Песков, выборы

Маск по-своему иронично ответил на слова Зеленского о невозможности провести выборы

11:10 11.02.2025 (обновлено: 11:47 11.02.2025)
 
Фото: shazoo, Илон Маск
Фото: shazoo, Илон Маск
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Глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск раскритиковал заявление Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Соответствующий комментарий он оставил в своих соцсетях
Ранее Зеленский заявил в интервью ITV News, что пока продолжается конфликт, все население Украины "выступает против выборов".

"Конечно", - с иронией ответил Маск.

Еще в мае прошлого года американский миллиардер задавался вопросом, какую роль играет США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек в мае прошлого года. Новые выборы он попросту отменил, мотивируя свое решение военным положением.
Фото: Владимир Зеленский
22 января, 11:31
Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал В рейтинге доверия украинцев Владимир Зеленский занимает третье место. Обогнать его сумели бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР страны Кирилл Буданов*. Результаты опроса опубликовал украинский аналитический центр "Социс". Об этом 22 января сообщило издание "Российская газета"
В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема проведения выборов на Украине важна для будущих переговоров, однако Владимиру Зеленскому она не по душе.
"Хочу напомнить совсем недавнее заявление [президента России Владимира] Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта. Поэтому, безусловно, эта тема важная. Ну и понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе", - сказал Песков.
Параллельно спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон желает проведения выборов на Украине до конца 2025 года, и СВО не может считаться приемлемым основанием для отказа от демократических стандартов.
"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться", - заявил Келлог.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что вопрос легитимности украинской власти так или иначе должен быть решен. Вопрос в том, как именно. Подробности здесь: Препятствие для переговоров. Киселев о том, почему американцы будут избавляться от Зеленского.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийИлон МаскДмитрий Песковвыборы
 
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