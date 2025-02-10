Препятствие для переговоров. Киселев о том, почему американцы будут избавляться от Зеленского
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкIV Международный форум русскоязычных вещателей
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали два основных препятствия для мирных переговоров, которые создает нелегитимный президент Украины Зеленский.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о препятствиях в процессе мирных переговоров, которые создают украинские власти.
По словам телеведущего, президент России Путин выделяет два главных препятствия: действующий на Украине указ президента, запрещающий вести любые переговоры с Россией, а также истекшие в мае прошлого года полномочия Зеленского как президента Украины.
"Зеленский нелегитимен и любые подписанные им документы не будут иметь правовой силы", — говорит Киселев.
Верховную Раду Путин, наоборот, считает законным органом, а значит подпись под мирным соглашением гипотетически мог бы поставить спикер Стефанчук. Такой вариант Путин предусматривал еще летом на встрече с руководством МИД России.
"Украинское законодательство предусмотрело единственное исключение, когда полномочия органа государственной власти продлеваются на период военного положения и выборы не проводятся. И касается это исключительно только Верховной рады. Иными словами, именно Верховная рада является сегодня легитимным органом, в отличие от исполнительной власти. Украина – это не президентская республика, а парламентско-президентская. В этом суть. Причем председатель Верховной рады, исполняющий обязанности президента, в силу статей 106 и 112 наделяется специальными полномочиями, в том числе в сфере обороны, безопасности, верховного главнокомандования вооруженными силами. Все там черным по белому прописано", – заявил тогда российский лидер.
С лета прошлого года проблема незаконности Зеленского на посту президента никак не разрешилась, поэтому Путин еще раз повторил свою позицию по этому поводу в интервью журналисту Зарубину. Президент заявил, что переговоры с Зеленским вести можно, но подписать соглашение он не сможет, поскольку в соответствии с конституцией Украины, даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий без выборов.
Российский президент требует, чтобы законные полномочия людей, которые в будущем подпишут мирные соглашения. Были подтверждены юристами.
С указом о запрете переговоров особая юридическая проблема. Когда Зеленский подписывал указ, он был законно избранным президентом, а теперь он даже при желании не сможет его отменить, поскольку по закону он уже не президент.
"Вот фишка-то в чем, засада в чем, понимаете? Ловушка", – пояснил Владимир Путин.
И вот, утверждает Киселев, спустя полгода сигналы из Кремля наконец дошли до главных адресатов — лиц, принимающих решения в США.
"В Америке согласились с тем, что Зеленский нелегитимен", — заявляет телеведущий.
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, которому Трамп дал 100 дней для урегулирования конфликта, в интервью агентству Reuters 1 февраля заявил, что выборы на Украине необходимо провести.
"В большинстве демократических стран выборы проводятся даже во время войны. Я считаю, что это важно. Думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: не только один человек может баллотироваться", – отметил Келлог.
Более жестко недавно по теме высказался близкий к Трампу журналист Такер Карлсон, назвав Зеленского диктатором. Главный аргумент — он не избран. Далее Карлсон напоминает о давлении на религиозные конфессии, физическом уничтожении политических оппонентов, дискриминацию больших групп населения по языковому признаку.
"Мне все это кажется чертами диктатуры", — говорит Карлсон и добавляет, что поддержка британских спецслужб не означает того, что Зеленский не диктатор.
"Ну и где Такер не прав?" — интересуется Киселев.
08:50"Тиран, узурпатор и безумец": Шеремет назвал условия Зеленского по прекращению конфликта провокациейДепутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского об условиях прекращения конфликта на Украине в 2025 году, передает РИА Новости
Диктатура украинского режима проявляется и в отношении даже к лояльному или относительно лояльному населению.
"Режим предлагает украинцам на выбор два пути — в окопы или за решетку", — объясняет телеведущий.
Из-за этого по стране пронеслась волна диверсий на объектах ТЦК.
"Чаша терпения переполнилась. Взрывают военкоматы, жгут машины. Недвусмысленный сигнал тем, кого называют людоловами. Военное положение в стране опять продлили. Время прятаться по норам. В Одессе призывников незаконно держат на сборном пункте. Под Краматорском комбат ВСУ застрелил солдата. Отделы ТЦК — по-прежнему под прицелом бомбистов".
Запад долго требовал от Зеленского мобилизовать 18-летних, но тот отказывался, делая вид, что не прогибается. Теперь он придумал, как выкрутиться — молодежи предложат спецконтракт с ВСУ с высоким денежным довольствием.
"В телемарафоне карманные эксперты уже прославляют мудрое решение человека в камуфляже", — иронизирует Киселев.
Старые кладбища на Украине разрастаются и уплотняются. Новые огромные площади отдают под захоронения. А Зеленский на этой неделе заявил, что за 3 года потери ВСУ составили 45 тысяч. В это, естественно, никто не верит. Главком Сырский недавно говорил, что мобилизация не покрывает потери личного состава, а значит они никак не могут быть в пределах 45 тысяч человек. Военнослужащих других родов войск массово переводят в пехоту, потому что ее убыль колоссальна. Даже ценных штучных операторов западных систем IRIS-T и авиатехников переводят в пехоту.
"Люди видят кладбища и того, кто им лжет, беседуя с лояльными западными журналистами, — говорит телеведущий. — Парад самовосхваления того, кто уже год является, в академическом определении этого слова, узурпатором".
Зеленский пытается доказать свою нынешнюю легитимность тем, что в 2019 году его избрало 73% населения, а во время войны не может быть выборов. Но дело все в том, что на Украине юридически никакой войны нет. Военное положение — это не война. Оно объявляется до войны для того, чтобы к ней подготовиться. Во время военных действий должно действовать не военное положение, а указ об объявлении войны тому или иному государству. Поэтому слова Зеленского Киселев называет ложью, в которой может убедиться всякий.
"Статья 83 Конституции не продлевает полномочия президента ввиду военного положения, только парламента. А статья 5 Основного закона дает право менять конституционный строй лишь народу. По сути, Зеленский на призыв посланника Трампа Келлога провести выборы отвечает категоричным "нет". Знает, что проиграет. Его 73 процента утекли к сопернику Залужному — ему как раз столько сейчас дают соцопросы, если бы он принял участие в выборах".
На прошлой неделе в Киеве появился глава МИД Британии Лэмми. Правда, прибыл не по протоколу.
"Может быть так Залужный отвечает Ермаку, который, согласно утечкам, летал в Лондон пригрозить бывшему главкому, — строит версии Киселев. — Вернется на Украину — получит срок".
В СМИ утекла информация о том, что Ермак передал Залужному, что в случае [его] невыдвижения и участия в выборах на стороне Зеленского экс-главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте. Если же Залужный выберет борьбу за пост президента, его ждут уголовные дела.
Посол Украины в США Маркарова также включилась в игру вокруг перемирия и выборов. Сначала он заявила, что Киев готов обсуждать тему выборов с Белым домом, а на другой день взяла свои слова назад. Якобы она имела в виду, что Украина готова и дальше объяснять, почему проведение выборов во время войны невозможно реализовать. Хотя, все, конечно, понимают, что говорила она совсем другое.
"А пока война — Зеленский на коне. Значит, ему выгодно ее не прекращать. По крайней мере, пока он не проработает путь к отступлению", — объясняет телеведущий на первый взгляд непоследовательное поведение киевских властей.
Зеленский чередует "щедрые предложения" (вроде передачу США редкоземельных металлов за продолжение военной помощи) с приемами ядерного шантажа, требуя предоставить Украине ядерное оружие в качестве гарантий безопасности. Спецпосланник Трампа Кит Келлог ответил на это, что "вероятность того, что Киев получит обратно свое ядерное оружие, находится где-то между "маленькой и нулевой". Москва также не может допустить, чтобы у Киева появилось оружие массового поражения.
В этом плане новая американская администрация вроде бы ведет себя здраво.
"Пришедшие в Белый дом прагматики не хотят давать Украине ни копейки без того, чтобы получить с паршивой овцы хоть что-то", — считает Киселев, приводя в качестве примера слова пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома о том, что Трамп собирается вернуть все деньги, которые США истратили на помощь Украине.
Впрочем, телеведущий указывает, что с возвратом будут сложности, потому что Киев пока продает только прожекты. Тем временем Российская служба внешней разведки сообщила о планах Запада по масштабной дискредитации Зеленского — его обвинят в хищении западных денег для того, чтобы избавиться от ставшего неудобным для всех и потерявшего легитимность политика.
О том, будет ли демократизирован Украинский режим при Трампе — в материале "Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ"