https://ukraina.ru/20250210/1060952590.html

Препятствие для переговоров. Киселев о том, почему американцы будут избавляться от Зеленского

Препятствие для переговоров. Киселев о том, почему американцы будут избавляться от Зеленского - 10.02.2025 Украина.ру

Препятствие для переговоров. Киселев о том, почему американцы будут избавляться от Зеленского

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали два основных препятствия для мирных переговоров, которые создает нелегитимный президент Украины Зеленский.

2025-02-10T13:21

2025-02-10T13:21

2025-02-10T13:21

украина

сша

киев

владимир зеленский

киселев

владимир путин

верховная рада

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о препятствиях в процессе мирных переговоров, которые создают украинские власти.По словам телеведущего, президент России Путин выделяет два главных препятствия: действующий на Украине указ президента, запрещающий вести любые переговоры с Россией, а также истекшие в мае прошлого года полномочия Зеленского как президента Украины."Зеленский нелегитимен и любые подписанные им документы не будут иметь правовой силы", — говорит Киселев.Верховную Раду Путин, наоборот, считает законным органом, а значит подпись под мирным соглашением гипотетически мог бы поставить спикер Стефанчук. Такой вариант Путин предусматривал еще летом на встрече с руководством МИД России."Украинское законодательство предусмотрело единственное исключение, когда полномочия органа государственной власти продлеваются на период военного положения и выборы не проводятся. И касается это исключительно только Верховной рады. Иными словами, именно Верховная рада является сегодня легитимным органом, в отличие от исполнительной власти. Украина – это не президентская республика, а парламентско-президентская. В этом суть. Причем председатель Верховной рады, исполняющий обязанности президента, в силу статей 106 и 112 наделяется специальными полномочиями, в том числе в сфере обороны, безопасности, верховного главнокомандования вооруженными силами. Все там черным по белому прописано", – заявил тогда российский лидер.С лета прошлого года проблема незаконности Зеленского на посту президента никак не разрешилась, поэтому Путин еще раз повторил свою позицию по этому поводу в интервью журналисту Зарубину. Президент заявил, что переговоры с Зеленским вести можно, но подписать соглашение он не сможет, поскольку в соответствии с конституцией Украины, даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий без выборов.Российский президент требует, чтобы законные полномочия людей, которые в будущем подпишут мирные соглашения. Были подтверждены юристами.С указом о запрете переговоров особая юридическая проблема. Когда Зеленский подписывал указ, он был законно избранным президентом, а теперь он даже при желании не сможет его отменить, поскольку по закону он уже не президент."Вот фишка-то в чем, засада в чем, понимаете? Ловушка", – пояснил Владимир Путин.И вот, утверждает Киселев, спустя полгода сигналы из Кремля наконец дошли до главных адресатов — лиц, принимающих решения в США."В Америке согласились с тем, что Зеленский нелегитимен", — заявляет телеведущий.Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, которому Трамп дал 100 дней для урегулирования конфликта, в интервью агентству Reuters 1 февраля заявил, что выборы на Украине необходимо провести."В большинстве демократических стран выборы проводятся даже во время войны. Я считаю, что это важно. Думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: не только один человек может баллотироваться", – отметил Келлог.Более жестко недавно по теме высказался близкий к Трампу журналист Такер Карлсон, назвав Зеленского диктатором. Главный аргумент — он не избран. Далее Карлсон напоминает о давлении на религиозные конфессии, физическом уничтожении политических оппонентов, дискриминацию больших групп населения по языковому признаку. "Мне все это кажется чертами диктатуры", — говорит Карлсон и добавляет, что поддержка британских спецслужб не означает того, что Зеленский не диктатор."Ну и где Такер не прав?" — интересуется Киселев.Диктатура украинского режима проявляется и в отношении даже к лояльному или относительно лояльному населению."Режим предлагает украинцам на выбор два пути — в окопы или за решетку", — объясняет телеведущий.Из-за этого по стране пронеслась волна диверсий на объектах ТЦК."Чаша терпения переполнилась. Взрывают военкоматы, жгут машины. Недвусмысленный сигнал тем, кого называют людоловами. Военное положение в стране опять продлили. Время прятаться по норам. В Одессе призывников незаконно держат на сборном пункте. Под Краматорском комбат ВСУ застрелил солдата. Отделы ТЦК — по-прежнему под прицелом бомбистов".Запад долго требовал от Зеленского мобилизовать 18-летних, но тот отказывался, делая вид, что не прогибается. Теперь он придумал, как выкрутиться — молодежи предложат спецконтракт с ВСУ с высоким денежным довольствием."В телемарафоне карманные эксперты уже прославляют мудрое решение человека в камуфляже", — иронизирует Киселев.Старые кладбища на Украине разрастаются и уплотняются. Новые огромные площади отдают под захоронения. А Зеленский на этой неделе заявил, что за 3 года потери ВСУ составили 45 тысяч. В это, естественно, никто не верит. Главком Сырский недавно говорил, что мобилизация не покрывает потери личного состава, а значит они никак не могут быть в пределах 45 тысяч человек. Военнослужащих других родов войск массово переводят в пехоту, потому что ее убыль колоссальна. Даже ценных штучных операторов западных систем IRIS-T и авиатехников переводят в пехоту."Люди видят кладбища и того, кто им лжет, беседуя с лояльными западными журналистами, — говорит телеведущий. — Парад самовосхваления того, кто уже год является, в академическом определении этого слова, узурпатором".Зеленский пытается доказать свою нынешнюю легитимность тем, что в 2019 году его избрало 73% населения, а во время войны не может быть выборов. Но дело все в том, что на Украине юридически никакой войны нет. Военное положение — это не война. Оно объявляется до войны для того, чтобы к ней подготовиться. Во время военных действий должно действовать не военное положение, а указ об объявлении войны тому или иному государству. Поэтому слова Зеленского Киселев называет ложью, в которой может убедиться всякий."Статья 83 Конституции не продлевает полномочия президента ввиду военного положения, только парламента. А статья 5 Основного закона дает право менять конституционный строй лишь народу. По сути, Зеленский на призыв посланника Трампа Келлога провести выборы отвечает категоричным "нет". Знает, что проиграет. Его 73 процента утекли к сопернику Залужному — ему как раз столько сейчас дают соцопросы, если бы он принял участие в выборах".На прошлой неделе в Киеве появился глава МИД Британии Лэмми. Правда, прибыл не по протоколу."Может быть так Залужный отвечает Ермаку, который, согласно утечкам, летал в Лондон пригрозить бывшему главкому, — строит версии Киселев. — Вернется на Украину — получит срок".В СМИ утекла информация о том, что Ермак передал Залужному, что в случае [его] невыдвижения и участия в выборах на стороне Зеленского экс-главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте. Если же Залужный выберет борьбу за пост президента, его ждут уголовные дела.Посол Украины в США Маркарова также включилась в игру вокруг перемирия и выборов. Сначала он заявила, что Киев готов обсуждать тему выборов с Белым домом, а на другой день взяла свои слова назад. Якобы она имела в виду, что Украина готова и дальше объяснять, почему проведение выборов во время войны невозможно реализовать. Хотя, все, конечно, понимают, что говорила она совсем другое.Зеленский чередует "щедрые предложения" (вроде передачу США редкоземельных металлов за продолжение военной помощи) с приемами ядерного шантажа, требуя предоставить Украине ядерное оружие в качестве гарантий безопасности. Спецпосланник Трампа Кит Келлог ответил на это, что "вероятность того, что Киев получит обратно свое ядерное оружие, находится где-то между "маленькой и нулевой". Москва также не может допустить, чтобы у Киева появилось оружие массового поражения.В этом плане новая американская администрация вроде бы ведет себя здраво."Пришедшие в Белый дом прагматики не хотят давать Украине ни копейки без того, чтобы получить с паршивой овцы хоть что-то", — считает Киселев, приводя в качестве примера слова пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома о том, что Трамп собирается вернуть все деньги, которые США истратили на помощь Украине.Впрочем, телеведущий указывает, что с возвратом будут сложности, потому что Киев пока продает только прожекты. Тем временем Российская служба внешней разведки сообщила о планах Запада по масштабной дискредитации Зеленского — его обвинят в хищении западных денег для того, чтобы избавиться от ставшего неудобным для всех и потерявшего легитимность политика.О том, будет ли демократизирован Украинский режим при Трампе — в материале "Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ"

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украина, сша, киев, владимир зеленский, киселев, владимир путин, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив