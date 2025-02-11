Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки - 11.02.2025 Украина.ру
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Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки
Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки - 11.02.2025 Украина.ру
Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки
Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2025-02-11T10:29
2025-02-11T10:29
новости
россия
донецкая народная республика
дзержинск (торецк)
денис пушилин
дмитрий стешин
вооруженные силы украины
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"Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", - сказал ПушилинВ прошедшее воскресенье он рассказывал, что Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр.Об успехах ВС РФ - в материале Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
дзержинск (торецк)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), денис пушилин, дмитрий стешин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Торецк), Денис Пушилин, Дмитрий Стешин, Вооруженные силы Украины

Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки

10:29 11.02.2025
 
© Пресс-служба Главы ДНРГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© Пресс-служба Главы ДНР
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Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", - сказал Пушилин
В прошедшее воскресенье он рассказывал, что Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр.
Об успехах ВС РФ - в материале Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Торецк)Денис ПушилинДмитрий СтешинВооруженные силы Украины
 
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