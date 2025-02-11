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Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки

Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки - 11.02.2025 Украина.ру

Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки

Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2025-02-11T10:29

2025-02-11T10:29

2025-02-11T10:29

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россия

донецкая народная республика

дзержинск (торецк)

денис пушилин

дмитрий стешин

вооруженные силы украины

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"Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", - сказал ПушилинВ прошедшее воскресенье он рассказывал, что Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр.Об успехах ВС РФ - в материале Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

дзержинск (торецк)

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новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), денис пушилин, дмитрий стешин, вооруженные силы украины