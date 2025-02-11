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Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки
Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки - 11.02.2025 Украина.ру
Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки
Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2025-02-11T10:29
2025-02-11T10:29
2025-02-11T10:29
новости
россия
донецкая народная республика
дзержинск (торецк)
денис пушилин
дмитрий стешин
вооруженные силы украины
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"Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", - сказал ПушилинВ прошедшее воскресенье он рассказывал, что Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр.Об успехах ВС РФ - в материале Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), денис пушилин, дмитрий стешин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Торецк), Денис Пушилин, Дмитрий Стешин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о перспективах ВС РФ в направлении Константиновки
Успехи российских военных в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"