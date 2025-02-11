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Депутат Шеремет назвал предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву на парад Победы символичным

Депутат Шеремет назвал предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву на парад Победы символичным - 11.02.2025 Украина.ру

Депутат Шеремет назвал предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву на парад Победы символичным

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости

2025-02-11T09:49

2025-02-11T09:49

2025-02-11T09:50

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"Встреча лидеров двух независимых государств, России и Китая, 9 мая в Москве очень символична, так как говорит о том, что как бы ни старались на Западе вставить палки в колеса, большой караван продолжает уверенно двигаться, огибая места с зыбучими песками по новому стабильному шелковому пути", - сказал Шеремет.По его словам, партнерство России и Китая становится ключевым и перспективным моментом в построении равноправного многополярного мира.В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине.Подробнее - в материале Си Цзиньпин и специальный гость из США: кто приедет на Парад Победы в Москву на сайте Украина.ру.

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новости, китай, си цзиньпин, шеремет, россия, москва, владимир путин, госдума