Уникальное явление: историк о том, как в СВО применяют опыт городских боев Великой Отечественной войны - 11.02.2025 Украина.ру
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Уникальное явление: историк о том, как в СВО применяют опыт городских боев Великой Отечественной войны
Уникальное явление: историк о том, как в СВО применяют опыт городских боев Великой Отечественной войны - 11.02.2025 Украина.ру
Уникальное явление: историк о том, как в СВО применяют опыт городских боев Великой Отечественной войны
Темпы наступления малых групп в зоне СВО невысоки, но оперативная задача быстро решить ситуацию здесь не стоит. На то она и не война, а специальная военная операция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-02-11T04:15
2025-02-11T04:15
новости
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война
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То, что происходит в зоне СВО — это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон, рассказал эксперт. Фактически сейчас тактику спецназа перенесли на обычные мотострелковые войска, отметил он.На месте европейцев я бы присмотрелся: это то, что их может ждать, то есть война на плотно застроенной территории, обратил внимание историк. Темпы наступления малых групп невысоки, но оперативная задача быстро решить ситуацию здесь не стоит. На то она и не война, а специальная военная операция. Военные успехи подгоняются под ожидание политических переговоров, указал специалист.Есть ожидание, что можно договориться и решить вопрос малой кровью. Если эти переговоры не дадут результата — стороны могут перейти к масштабным боевым действиям, которые будут вестись по-другому, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.О том, как меняется отношение к российской армии на освобожденных территориях — в материале "Участник СВО из Абхазии: Для абхазов Россия – вторая Родина" на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, украина.ру, сво, война, территория, переговоры, штурм, штурмовик, спецоперация, великая отечественная война, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина.ру, СВО, война, территория, переговоры, штурм, штурмовик, Спецоперация, Великая Отечественная война, ВС РФ

Уникальное явление: историк о том, как в СВО применяют опыт городских боев Великой Отечественной войны

04:15 11.02.2025
 
© РИА Новости . Наталья Боде / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Наталья Боде
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Темпы наступления малых групп в зоне СВО невысоки, но оперативная задача быстро решить ситуацию здесь не стоит. На то она и не война, а специальная военная операция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
То, что происходит в зоне СВО — это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон, рассказал эксперт. Фактически сейчас тактику спецназа перенесли на обычные мотострелковые войска, отметил он.

"Отчасти это еще опыт Великой Отечественной войны, когда в городских боях использовали штурмовые группы на основе саперных подразделений. Но то, что сейчас это масштабировано на целый фронт уникальное явление", — подчеркнул Сазонов.

На месте европейцев я бы присмотрелся: это то, что их может ждать, то есть война на плотно застроенной территории, обратил внимание историк.
Темпы наступления малых групп невысоки, но оперативная задача быстро решить ситуацию здесь не стоит. На то она и не война, а специальная военная операция. Военные успехи подгоняются под ожидание политических переговоров, указал специалист.
Есть ожидание, что можно договориться и решить вопрос малой кровью. Если эти переговоры не дадут результата — стороны могут перейти к масштабным боевым действиям, которые будут вестись по-другому, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
О том, как меняется отношение к российской армии на освобожденных территориях — в материале "Участник СВО из Абхазии: Для абхазов Россия – вторая Родина" на сайте Украина.ру.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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