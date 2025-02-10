https://ukraina.ru/20250210/1060943437.html

Участник СВО из Абхазии: Для абхазов Россия – вторая Родина

Участник СВО из Абхазии: Для абхазов Россия – вторая Родина - 10.02.2025 Украина.ру

Участник СВО из Абхазии: Для абхазов Россия – вторая Родина

Об участии абхазов в специальной военной операции и жизни российского общества, о том, как меняется отношение к российской армии на освобожденных территориях, а также о собственном боевом пути журналистам издания "Украина.ру" рассказал военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации с позывным "Абхаз".

2025-02-10T12:41

2025-02-10T12:41

2025-02-10T12:41

интервью

россия

абхазия

сухум

пятнашка

днр

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060939833_77:24:814:439_1920x0_80_0_0_647ef19b7c1e6c0f5599f471669ea5cf.jpg

- Почему абхаз принимает участие в российской специальной военной операции?- Да, я родом из Абхазии, из города Сухум. Но я учился в России, окончил Суворовское училище, Новосибирское высшее военно-командное училище. Затем попал на 7-ю военную базу (г. Гудаута) и с тех пор служу, защищаю Родину, Россию.- Но, как я понимаю, сюда пришли добровольцем?- Да, у меня был выбор, и пришел я не в приказном порядке. В Новосибирске я учился на факультете военной разведки, и уже там отличился. Был заместителем командира взвода. Ну а потом у меня всегда был выбор: где именно служить, куда ехать.- На каком направлении начался ваш боевой путь?- Мы сразу заехали в ДНР, на Донецкое направление. Это было в начале конфликта, где-то девятнадцатого-двадцатого марта. Тогда было непросто. Все как-то неправильно. Но прошло время и жизнь в освобожденных населенных пунктах стала налаживаться. И местным жителям стало полегче. Сегодня русским тут рады все. Все нас поддерживают.То есть, когда мы только начинали освобождать населенные пункты, мы старались поддерживать мирных жителей, делиться продуктами, привозить гуманитарную помощь. Но тогда к нам относились настороженно многие, а сейчас этого нет.- Кто ждет вас дома?- Я женат. У меня двое детей. Мальчику уже семь лет. Он ходит в школу в городе Сухум, а девочка тоже вот-вот учиться начнет. Вот они меня ждут с войны.- Как вообще родня отнеслась к вашему решению – участвовать в СВО?- Да нормально отнеслись. Абхазы помнят, как сильно помогла нам Россия, когда война пришла в наш дом. Мы помним добро, поддерживаем Россию и считаем ее своей второй Родиной.Я просто сказал жене, родителям и друзьям, что поеду на СВО. Что надо ехать. И все поддержали меня в этом. А как не поддержать, если вторая Родина воюет?- Вы ведь профессиональный военный. После завершения конфликта собираетесь продолжить службу или уйти в народное хозяйство?- Пока планирую дальше служить. Буду защищать Родину до тех пор, пока здоровье позволяет. Пока это в моих силах.- Многие абхазы пошли твоим путем?- На самом деле таких, как я, достаточно много. Это и военные, и медики. Многие приезжают в Россию, чтобы учиться. Если брать ту же медицину, то в Абхазии с нею все хорошо, но в России уровень образования все равно повыше. Уровень преподавания тоже выше. Учиться в России – это очень даже престижно. Кто-то потом остается здесь, а кто-то возвращается домой, чтобы развивать эти направления там.- А есть среди знакомых те, кто тоже принимает участие в СВО?- Да, есть. Братья, близкие, друзья. Вы наверняка слышали об интербригаде "Пятнашка". В ее составе многие воюют, защищают интересы России.- Верно ли я понимаю, что на СВО вы приехали, имея за плечами боевой опыт?- Да, до спецоперации я принимал участие в конфликте в Сирии. Этот опыт, конечно же, здесь помог, хотя сравнивать Сирию и текущий конфликт нельзя. Это очень разные конфликты. СВО – другая война. Она сложнее и масштабнее. Тем не менее, победа и тут будет за нами.Читайте также: Дагестанский доброволец Агай: Здесь у нас появилось выражение "слушать воздух"

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

россия

абхазия

сухум

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, россия, абхазия, сухум, пятнашка, днр, сво