"Опять будем плестись в хвосте": Баранчик о том, почему России нужно перехватывать глобальную инициативу - 11.02.2025 Украина.ру
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"Опять будем плестись в хвосте": Баранчик о том, почему России нужно перехватывать глобальную инициативу
"Опять будем плестись в хвосте": Баранчик о том, почему России нужно перехватывать глобальную инициативу - 11.02.2025 Украина.ру
"Опять будем плестись в хвосте": Баранчик о том, почему России нужно перехватывать глобальную инициативу
России надо изучить, как перехватывать инициативу на глобальном уровне. Хотя БРИКС – это фактически параллельный ООН. То есть мы уже делаем какие-то шаги в правильном направлении. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
2025-02-11T04:00
2025-02-11T04:00
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валюта
проблема
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Еще несколько лет назад мы писали о том, что президент США Дональд Трамп будет разрушать ООН, а на его месте Америка и Великобритания будут создавать новую систему международных отношений, сообщил эксперт.По его мнению, России надо изучить, как перехватывать инициативу на глобальном уровне. Конкретные идеи у отечественных экспертов по этому поводу есть. Надо, чтобы госаппарат этим активно пользовался, указал политолог."Противоречий много. Но как только США выйдут из ООН (при Трампе это вполне может произойти), это станет основой для БРИКС", — подчеркнул Баранчик.Все противоречия по поводу единой валюты и системы расчетов тогда будут решены как легкие технические проблемы, потому что предстоит решать проблемы более серьезного масштаба, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.О том, чем США будут "отравлять" мир после закрытия USAID — в материале "Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, великобритания, юрий баранчик, дональд трамп, оон, брикс, валюта, проблема, международные отношения
Новости, США, Россия, Великобритания, Юрий Баранчик, Дональд Трамп, ООН, БРИКС, валюта, проблема, международные отношения

"Опять будем плестись в хвосте": Баранчик о том, почему России нужно перехватывать глобальную инициативу

04:00 11.02.2025
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в медиабанк Логотип БРИКС . Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в медиабанк Логотип БРИКС . Архивное фото
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России надо изучить, как перехватывать инициативу на глобальном уровне. Хотя БРИКС – это фактически параллельный ООН. То есть мы уже делаем какие-то шаги в правильном направлении. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
Еще несколько лет назад мы писали о том, что президент США Дональд Трамп будет разрушать ООН, а на его месте Америка и Великобритания будут создавать новую систему международных отношений, сообщил эксперт.

"А мы, получается, опять будем плестись в хвосте. Хотя БРИКС (сейчас выстроилась очередь из желающих туда вступить) – это фактически параллельный ООН. То есть мы вроде бы какие-то шаги в правильном направлении делаем", — отметил Баранчик.

По его мнению, России надо изучить, как перехватывать инициативу на глобальном уровне. Конкретные идеи у отечественных экспертов по этому поводу есть. Надо, чтобы госаппарат этим активно пользовался, указал политолог.
"Противоречий много. Но как только США выйдут из ООН (при Трампе это вполне может произойти), это станет основой для БРИКС", — подчеркнул Баранчик.
Все противоречия по поводу единой валюты и системы расчетов тогда будут решены как легкие технические проблемы, потому что предстоит решать проблемы более серьезного масштаба, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.
О том, чем США будут "отравлять" мир после закрытия USAID — в материале "Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID" на сайте Украина.ру.
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