Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID - 09.02.2025 Украина.ру
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Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID
Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID - 09.02.2025 Украина.ру
Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID
Кто такие грантоеды и чем они полезны России? Чем США будут отравлять мир после закрытия USAID? Как нам усилить мягкую силу" на Западе? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил его автор, политолог Александр Чаленко.
2025-02-09T07:15
2025-02-09T07:15
интервью
россия
сша
запад
дональд трамп
usaid
мягкая сила
владимир путин
цру
иноагент
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Американскому агентству по международному развитию USAID грозит слияние с Госдепартаментом, и указом Трампа заморожена почти вся помощь на 90 дней. Администрация президента США готовится провести массовые увольнения в агентстве — 97%.— Александр, пока вся страна радовалась решению Трампа провести массовые увольнения в USAID, вы опубликовали материал под заголовком "Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?". Почему именно в этом направлении ваша мысль развивалась?— На самом деле я тоже радуюсь закрытию USAID. Просто мне хотелось обратить внимание на пару моментов.Обычно грантоедов принято изображать ублюдками, которые готовы за доллары продать и Родину, и мать. Это карикатурный образ.Нужно понимать, что если они эти гранты выиграли, то это люди умные и эффективные. Они знают языки и хорошие менеджеры. Они готовы конвертировать свою идейность в доллары. Им хочется за свои убеждения получить хорошую квартиру и машину, а также путешествовать с женами и любовницами в Дубай или в Милан.Другое дело, что их идеи прозападные, а не ватные.Более того, когда они получают зарплату на Западе, они не мешают нам жить и работать. А если они не будут получать гранты на Западе, они пойдут в российские государственные, финансовые и медийные структуры. У человека же на лбу не написано, что он потенциальный предатель. И когда он не сможет конвертировать свою идейность в финансы, он начнет заниматься саботажем.Допустим, русский патриот придет на киностудию со сценарием фильма о Донбассе. А его встретит некий грантоед, который предложенную идею просто не пропустит. Он скажет: "Это бездарно и неактуально", и выпустит какой-то нейтральный фильм, главную роль в котором будет исполнять представители ЛГБТ*. Таких случаев полно.Поэтому для нас было бы лучше, чтобы грантоеды продолжали сидеть на американских грантах, а к нам не лезли.Да, они нам гадят. Но и мы в ответ присваиваем им статус иноагента. Когда человек видит эту здоровенную надпись (ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА), он уже понимает, что тут нечисто. Вражеская пропаганда автоматически разбивается об эту плашку. Они у нас под контролем.Почему еще важно, чтобы они не лезли в наши структуры? Потому что, когда наступит время "Ч" (как в 2014 или в 2022 году) и нужно будет сделать выбор с кем ты, они выберут сторону Запада. Сколько у нас людей, которые сидели на государственных дотациях, предали Родину после 24 февраля? Зачем нам это снова.— Наверное, сидеть там [в USAID] им уже не удастся. А как США будут выстраивать свою "мягкую" силу, если это агентство все же закроется?— Я тоже об этом думал.Сейчас возникла парадоксальная ситуация. Раньше Россию во главе с Путиным воспринимали в мире как страну традиционных ценностей, где есть семья с мужчиной и женщиной. А теперь за те же самые традиционные ценности выступают Трамп и Маск.Выходит, и Россия, и Америка выступает за одно и то же: ценность нормальной семьи, и так далее. К чему это приведет? Может быть, мы будем союзниками. А, может быть, правая часть европейского электората будет склоняться в сторону США.Более того, на днях один известный украинский экстремист-террорист в интервью другому известному российскому иноагенту весьма точно заметил: "Путин сражался на Украине с USAID, с нетрадиционными ценностями".Теперь USAID нет, ценности у нас с американцами одинаковые. Поэтому и меня волнует вопрос: как теперь США нас будет разлагать?". У меня нет ответа на этот вопрос. Мне самому очень интересно. Увидим.— На недавнем брифинге Мария Захарова назвала USAID — агентством по вмешательству во внутренние дела государств, отметив, что именно так ему стоило именоваться. Но радоваться его закрытию не стоит, отметила она, потому что необходимо исправлять весь вред, который оно нанесло. Что вы думаете об этом?— Я бы поставил вопрос по-другому. Как вы считаете, для чего вообще нужны гранты?— В идеале, чтобы сделать свое инновационное открытие.— В идеале, да. А на самом деле — нет.Я до 2014 года был киевским журналистом. После Оранжевой революции 2004 года, которую провернули на деньги американцев, мы регулярно занимались темой грантов и грантоедства. За пару лет до Евромайдана я глубоко начал ее изучать и кое-что выяснил.Первое. Грантоедские сообщества достаточно закрыты. Сами грантоеды сидят друг у друга в наблюдательных структурах. Они друг друга контролируют. Человек с пророссийскими взглядами к ним физически не может попасть.Второе. Всякая грантоедская структура в конце года должна публиковать отчет, на какие проекты были потрачены деньги.Когда мы читаем, что средства были потрачены на исследование сексуальной ориентации мух-дрозофил, у нас складывается впечатление, что американцы тупые, потому что все их миллионы долларов уходят в песок. Это не так. На самом деле эти гранты существуют для того, чтобы вся эта проамериканская среда была финансово независимой.Приведу личный пример. Когда я работал в интернет-издании "Обозреватель", которое принадлежало медиамагнату Михаилу Бродскому, я в одной из статей употребил слово Малороссия. Он устроил мне большой скандал. А если бы я открыто стал писать пророссийские материалы, он бы меня вообще уволил.Так вот гранты существуют для того, чтобы люди твоих убеждений за рубежом не боялись увольнения. Даже если бы его кто-то уволил, он бы пошел в пророссийский фонд, получил бы там грант и спокойно себя чувствовал. Да еще и обвинял главного редактора в цензуре.Россия в то время не давала деньги на жизнь украинским журналистам, которые были на ее стороне. Поэтому многие фильтровали сказанное или делали вид, что нейтрально к России относятся. Люди просто боялись, что их уволят и они останутся без средств к существованию.Если бы нам дали деньги, пророссийская пропаганда на Украине была бы более четкой.— А были ли в истории примеры таких же организаций, которые давали деньги своим сторонникам за рубежом?— Всегда были.Российская Империя давала деньги москвофилам и русинам Галиции, которая тогда была в составе Австро-Венгрии, чтобы они открывали школы и выпускали газеты. Австрийцы, в свою очередь, давали деньги украинскому сепаратистскому движению в России.Германия финансировала нацистские организации во Франции перед Второй мировой войной. Даже "Радио Свобода"**, где работали советские диссиденты, до 1972 года финансировалось ЦРУ, а потом – Конгрессом.То есть любая страна, которая хочет распространить свою мягкую силу, всегда дает деньги СМИ или общественным организациям в какой-то стране.— Россия сейчас должна делать то же самое?— Дело не в том, чтобы Россия давала кому-то деньги за то, чтобы он был пророссийским. Покупать никого не надо.Необходимо найти конкретные пророссийские силы и просто обеспечить их финансовую независимость. Чтобы они в твердой валюте гарантировано получали зарплату в течение 2–3 лет. А по истечению этого срока посмотреть: надо ли с ними продолжать сотрудничество, насколько они эффективны и в чем их еще можно поддержать.Если Россия будет поддерживать тех же правых или левых граждан Европы, которые выступают против своих правительств, наша мягкая сила будет активнее распространяться. В этом отношении нам просто надо брать пример со своих американских оппонентов. Не надо стесняться.О том, какие группы в США могут влиять на решения Трампа по Украине, в интервью Анны Черкасовой с подполковником ФСБ в запасе Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным.*Запрещенное экстремистское движение**Признано в РФ иноагентом
https://ukraina.ru/20250207/1060886760.html
https://ukraina.ru/20250206/1060876043.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, запад, дональд трамп, usaid, мягкая сила, владимир путин, цру, иноагент, украина
Интервью, Россия, США, Запад, Дональд Трамп, USAID, мягкая сила, Владимир Путин, ЦРУ, иноагент, Украина

Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID

07:15 09.02.2025
 
© из личного архиваАлександр Чаленко интервью
Александр Чаленко интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Кто такие грантоеды и чем они полезны России? Чем США будут отравлять мир после закрытия USAID? Как нам усилить мягкую силу" на Западе? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил его автор, политолог Александр Чаленко.
Американскому агентству по международному развитию USAID грозит слияние с Госдепартаментом, и указом Трампа заморожена почти вся помощь на 90 дней. Администрация президента США готовится провести массовые увольнения в агентстве — 97%.
— Александр, пока вся страна радовалась решению Трампа провести массовые увольнения в USAID, вы опубликовали материал под заголовком "Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?". Почему именно в этом направлении ваша мысль развивалась?
— На самом деле я тоже радуюсь закрытию USAID. Просто мне хотелось обратить внимание на пару моментов.
Обычно грантоедов принято изображать ублюдками, которые готовы за доллары продать и Родину, и мать. Это карикатурный образ.
Нужно понимать, что если они эти гранты выиграли, то это люди умные и эффективные. Они знают языки и хорошие менеджеры. Они готовы конвертировать свою идейность в доллары. Им хочется за свои убеждения получить хорошую квартиру и машину, а также путешествовать с женами и любовницами в Дубай или в Милан.
Другое дело, что их идеи прозападные, а не ватные.
Более того, когда они получают зарплату на Западе, они не мешают нам жить и работать. А если они не будут получать гранты на Западе, они пойдут в российские государственные, финансовые и медийные структуры. У человека же на лбу не написано, что он потенциальный предатель. И когда он не сможет конвертировать свою идейность в финансы, он начнет заниматься саботажем.
Допустим, русский патриот придет на киностудию со сценарием фильма о Донбассе. А его встретит некий грантоед, который предложенную идею просто не пропустит. Он скажет: "Это бездарно и неактуально", и выпустит какой-то нейтральный фильм, главную роль в котором будет исполнять представители ЛГБТ*. Таких случаев полно.
Поэтому для нас было бы лучше, чтобы грантоеды продолжали сидеть на американских грантах, а к нам не лезли.
Владимир Константинов
7 февраля, 07:16
Структуры USAID пытались внедриться в парламент Крыма - КонстантиновСтруктуры Агентства США по международному развитию USAID до 2014 года пытались внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
Да, они нам гадят. Но и мы в ответ присваиваем им статус иноагента. Когда человек видит эту здоровенную надпись (ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА), он уже понимает, что тут нечисто. Вражеская пропаганда автоматически разбивается об эту плашку. Они у нас под контролем.
Почему еще важно, чтобы они не лезли в наши структуры? Потому что, когда наступит время "Ч" (как в 2014 или в 2022 году) и нужно будет сделать выбор с кем ты, они выберут сторону Запада. Сколько у нас людей, которые сидели на государственных дотациях, предали Родину после 24 февраля? Зачем нам это снова.
— Наверное, сидеть там [в USAID] им уже не удастся. А как США будут выстраивать свою "мягкую" силу, если это агентство все же закроется?
— Я тоже об этом думал.
Сейчас возникла парадоксальная ситуация. Раньше Россию во главе с Путиным воспринимали в мире как страну традиционных ценностей, где есть семья с мужчиной и женщиной. А теперь за те же самые традиционные ценности выступают Трамп и Маск.
Выходит, и Россия, и Америка выступает за одно и то же: ценность нормальной семьи, и так далее. К чему это приведет? Может быть, мы будем союзниками. А, может быть, правая часть европейского электората будет склоняться в сторону США.
Более того, на днях один известный украинский экстремист-террорист в интервью другому известному российскому иноагенту весьма точно заметил: "Путин сражался на Украине с USAID, с нетрадиционными ценностями".
Теперь USAID нет, ценности у нас с американцами одинаковые. Поэтому и меня волнует вопрос: как теперь США нас будет разлагать?". У меня нет ответа на этот вопрос. Мне самому очень интересно. Увидим.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
6 февраля, 17:23
"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по УкраинеОфициальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, что в Москве думают о Трампе и его политике, в том числе о бездействии в отношении Украины, заявила, что эта политика должна быть чётко сформулирована.
— На недавнем брифинге Мария Захарова назвала USAID — агентством по вмешательству во внутренние дела государств, отметив, что именно так ему стоило именоваться. Но радоваться его закрытию не стоит, отметила она, потому что необходимо исправлять весь вред, который оно нанесло. Что вы думаете об этом?
— Я бы поставил вопрос по-другому. Как вы считаете, для чего вообще нужны гранты?
— В идеале, чтобы сделать свое инновационное открытие.
— В идеале, да. А на самом деле — нет.
Я до 2014 года был киевским журналистом. После Оранжевой революции 2004 года, которую провернули на деньги американцев, мы регулярно занимались темой грантов и грантоедства. За пару лет до Евромайдана я глубоко начал ее изучать и кое-что выяснил.
Первое. Грантоедские сообщества достаточно закрыты. Сами грантоеды сидят друг у друга в наблюдательных структурах. Они друг друга контролируют. Человек с пророссийскими взглядами к ним физически не может попасть.
Второе. Всякая грантоедская структура в конце года должна публиковать отчет, на какие проекты были потрачены деньги.
Когда мы читаем, что средства были потрачены на исследование сексуальной ориентации мух-дрозофил, у нас складывается впечатление, что американцы тупые, потому что все их миллионы долларов уходят в песок. Это не так. На самом деле эти гранты существуют для того, чтобы вся эта проамериканская среда была финансово независимой.
Приведу личный пример. Когда я работал в интернет-издании "Обозреватель", которое принадлежало медиамагнату Михаилу Бродскому, я в одной из статей употребил слово Малороссия. Он устроил мне большой скандал. А если бы я открыто стал писать пророссийские материалы, он бы меня вообще уволил.
Так вот гранты существуют для того, чтобы люди твоих убеждений за рубежом не боялись увольнения. Даже если бы его кто-то уволил, он бы пошел в пророссийский фонд, получил бы там грант и спокойно себя чувствовал. Да еще и обвинял главного редактора в цензуре.
Россия в то время не давала деньги на жизнь украинским журналистам, которые были на ее стороне. Поэтому многие фильтровали сказанное или делали вид, что нейтрально к России относятся. Люди просто боялись, что их уволят и они останутся без средств к существованию.
Если бы нам дали деньги, пророссийская пропаганда на Украине была бы более четкой.
© myrnograd-rada.gov.ua
© myrnograd-rada.gov.ua
— А были ли в истории примеры таких же организаций, которые давали деньги своим сторонникам за рубежом?
— Всегда были.
Российская Империя давала деньги москвофилам и русинам Галиции, которая тогда была в составе Австро-Венгрии, чтобы они открывали школы и выпускали газеты. Австрийцы, в свою очередь, давали деньги украинскому сепаратистскому движению в России.
Германия финансировала нацистские организации во Франции перед Второй мировой войной. Даже "Радио Свобода"**, где работали советские диссиденты, до 1972 года финансировалось ЦРУ, а потом – Конгрессом.
То есть любая страна, которая хочет распространить свою мягкую силу, всегда дает деньги СМИ или общественным организациям в какой-то стране.
— Россия сейчас должна делать то же самое?
— Дело не в том, чтобы Россия давала кому-то деньги за то, чтобы он был пророссийским. Покупать никого не надо.
Необходимо найти конкретные пророссийские силы и просто обеспечить их финансовую независимость. Чтобы они в твердой валюте гарантировано получали зарплату в течение 2–3 лет. А по истечению этого срока посмотреть: надо ли с ними продолжать сотрудничество, насколько они эффективны и в чем их еще можно поддержать.
Если Россия будет поддерживать тех же правых или левых граждан Европы, которые выступают против своих правительств, наша мягкая сила будет активнее распространяться. В этом отношении нам просто надо брать пример со своих американских оппонентов. Не надо стесняться.
О том, какие группы в США могут влиять на решения Трампа по Украине, в интервью Анны Черкасовой с подполковником ФСБ в запасе Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным.
*Запрещенное экстремистское движение
**Признано в РФ иноагентом
 
ИнтервьюРоссияСШАЗападДональд ТрампUSAIDмягкая силаВладимир ПутинЦРУиноагентУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
08:16Первая и последняя перепись в Российской империи: как в 1897 году посчитали "малороссов"
07:15Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID
18:09Удар по центру Макеевки, отражение атаки в Курской области. Итоги 8 февраля
17:56ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS — мэр города
17:28Балансирует на грани "искусственной комы": Лукашевич раскрыл, что происходит с ОБСЕ
17:15Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко
16:56Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД
16:41Предположительно ракетами с фугасной боевой частью: ВСУ ударили по центру Макеевки. Есть жертвы
16:17Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца
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15:52Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ
15:35Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
15:09Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца
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