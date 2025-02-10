Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины - 10.02.2025 Украина.ру
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Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины
Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины - 10.02.2025 Украина.ру
Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины
Суд вынес обвинительный приговор жителю Курска, который сотрудничал с главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
2025-02-10T15:04
2025-02-10T15:04
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"Курский областной суд признал Максима Москалева, не имеющего официальных источников дохода, судимого, виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, совершенном в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, организованной группой (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что фигурант осуществил преступления на территории Курской области в январе 2024 года. Москалев через мессенджер вступил в сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и по заданию этой спецслужбы совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.Предварительное расследование осуществляло УФСБ России по Курской области. Дело рассматривалось Курским областным судом в закрытом судебном заседании.Адвокат подсудимого просила назначить наказание ниже низшего предела с учётом признания её подзащитным вины, раскаяния, добровольного возмещения материального ущерба, состояния здоровья и других поводов.Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован в апелляционном порядке.Также в новостях: Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ
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новости, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, минобороны украины, гур моу, диверсия, госизмена, приговор, криминал, спецслужба
Новости, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, ГУР МОУ, диверсия, госизмена, приговор, криминал, спецслужба

Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины

15:04 10.02.2025
 
© Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области / Telegram
© Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области / Telegram
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Суд вынес обвинительный приговор жителю Курска, который сотрудничал с главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
"Курский областной суд признал Максима Москалева, не имеющего официальных источников дохода, судимого, виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, совершенном в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, организованной группой (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что фигурант осуществил преступления на территории Курской области в январе 2024 года. Москалев через мессенджер вступил в сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и по заданию этой спецслужбы совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.
"Подсудимый вину признал, в последнем слове выразил сожаления в содеянном, принёс извинения", - отметили в судебной пресс-службе.
Предварительное расследование осуществляло УФСБ России по Курской области. Дело рассматривалось Курским областным судом в закрытом судебном заседании.
Адвокат подсудимого просила назначить наказание ниже низшего предела с учётом признания её подзащитным вины, раскаяния, добровольного возмещения материального ущерба, состояния здоровья и других поводов.
"Курский областной суд по совокупности двух преступлений, с учетом предыдущего приговора, окончательно назначил Москалеву наказание в виде 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока - в ИК строгого режима, со штрафом в размере 250 тыс. руб. с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сказано в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован в апелляционном порядке.
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