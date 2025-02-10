https://ukraina.ru/20250210/1060958299.html

Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины

Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины - 10.02.2025 Украина.ру

Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины

Суд вынес обвинительный приговор жителю Курска, который сотрудничал с главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

2025-02-10T15:04

2025-02-10T15:04

2025-02-10T15:04

новости

украина

курская область

россия

вооруженные силы украины

минобороны украины

гур моу

диверсия

госизмена

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060958135_0:135:1041:721_1920x0_80_0_0_1cd1faa7037416b8de8e8a864a497e3c.jpg

"Курский областной суд признал Максима Москалева, не имеющего официальных источников дохода, судимого, виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, совершенном в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, организованной группой (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что фигурант осуществил преступления на территории Курской области в январе 2024 года. Москалев через мессенджер вступил в сотрудничество с представителем ГУР МО Украины и по заданию этой спецслужбы совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.Предварительное расследование осуществляло УФСБ России по Курской области. Дело рассматривалось Курским областным судом в закрытом судебном заседании.Адвокат подсудимого просила назначить наказание ниже низшего предела с учётом признания её подзащитным вины, раскаяния, добровольного возмещения материального ущерба, состояния здоровья и других поводов.Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован в апелляционном порядке.Также в новостях: Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ

украина

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, минобороны украины, гур моу, диверсия, госизмена, приговор, криминал, спецслужба