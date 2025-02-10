ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны - 10.02.2025 Украина.ру
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ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны
ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны - 10.02.2025 Украина.ру
ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны
Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-02-10T14:19
2025-02-10T14:19
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Также военные ударили по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.Кроме прочего, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда РСЗО HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы "Ураган", а также 51 беспилотник.О других успехах ВС РФ - в материале Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, франция, минобороны
Новости, Россия, США, Франция, Минобороны

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны

14:19 10.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Также военные ударили по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.
Кроме прочего, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда РСЗО HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы "Ураган", а также 51 беспилотник.
О других успехах ВС РФ - в материале Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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