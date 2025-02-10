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ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны - 10.02.2025 Украина.ру

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны

Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-02-10T14:19

2025-02-10T14:19

2025-02-10T14:19

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Также военные ударили по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.Кроме прочего, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три снаряда РСЗО HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы "Ураган", а также 51 беспилотник.О других успехах ВС РФ - в материале Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, франция, минобороны