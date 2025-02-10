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Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках

Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках - 10.02.2025 Украина.ру

Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что результат поддержки со стороны федерального центра уже виден, люди возвращаются в регион. Российский лидер, в свою очередь, дал главе ДНР совет по расселению местных жителей. Об этом 10 февраля написало агентство РИА Новости

2025-02-10T14:14

2025-02-10T14:14

2025-02-10T14:14

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Кроме того, когда глава ДНР рассказал президенту России о том, что в регионе предстоит сдать 71 компенсационный дом, а 64 дома уже на данный момент сданы, Путин отметил, что стоит обращать внимание на то, где местные жители имели квартиры до военных действий. "Денис Владимирович, если вы отдали – и это понятно – под застройку для инвесторов, а инвесторы хотят продать, реализовать – это понятно. Но людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее", — подчеркнул российский лидер. Между тем в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированной киевским режимом территории Курской области. Подробности в публикации Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - ПесковА тем временем президент США Дональд Трамп изъявил желание приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. О том, каким образом он хочет осуществить задуманное — в материале "Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа

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новости, донецкая народная республика, днр, застройка, россия, владимир путин, денис пушилин