Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках - 10.02.2025 Украина.ру
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Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках
Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках - 10.02.2025 Украина.ру
Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что результат поддержки со стороны федерального центра уже виден, люди возвращаются в регион. Российский лидер, в свою очередь, дал главе ДНР совет по расселению местных жителей. Об этом 10 февраля написало агентство РИА Новости
2025-02-10T14:14
2025-02-10T14:14
новости
донецкая народная республика
днр
застройка
россия
владимир путин
денис пушилин
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Кроме того, когда глава ДНР рассказал президенту России о том, что в регионе предстоит сдать 71 компенсационный дом, а 64 дома уже на данный момент сданы, Путин отметил, что стоит обращать внимание на то, где местные жители имели квартиры до военных действий. "Денис Владимирович, если вы отдали – и это понятно – под застройку для инвесторов, а инвесторы хотят продать, реализовать – это понятно. Но людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее", — подчеркнул российский лидер. Между тем в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированной киевским режимом территории Курской области. Подробности в публикации Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - ПесковА тем временем президент США Дональд Трамп изъявил желание приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. О том, каким образом он хочет осуществить задуманное — в материале "Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа
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новости, донецкая народная республика, днр, застройка, россия, владимир путин, денис пушилин
Новости, Донецкая Народная Республика, ДНР, застройка, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин

Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках

14:14 10.02.2025
 
© Игорь ГомольскийДонецк скорбит по жертвам теракта в Москве
Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
© Игорь Гомольский
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что результат поддержки со стороны федерального центра уже виден, люди возвращаются в регион. Российский лидер, в свою очередь, дал главе ДНР совет по расселению местных жителей. Об этом 10 февраля написало агентство РИА Новости
"Мы действительно видим очень серьезные изменения и по уровню поддержки, федеральной поддержки. Вся помощь Донбассу у нас сопоставима, по сути, с национальным проектом. И виден уже результат: люди возвращаются. Возвращаются и в Донецк, город миллиона роз", — заявил Пушилин.
Кроме того, когда глава ДНР рассказал президенту России о том, что в регионе предстоит сдать 71 компенсационный дом, а 64 дома уже на данный момент сданы, Путин отметил, что стоит обращать внимание на то, где местные жители имели квартиры до военных действий.

"Денис Владимирович, если вы отдали – и это понятно – под застройку для инвесторов, а инвесторы хотят продать, реализовать – это понятно. Но людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее", — подчеркнул российский лидер.
Между тем в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированной киевским режимом территории Курской области. Подробности в публикации Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
А тем временем президент США Дональд Трамп изъявил желание приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. О том, каким образом он хочет осуществить задуманное — в материале "Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа
 
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