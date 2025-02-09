https://ukraina.ru/20250209/1060927210.html

Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ

Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ - 09.02.2025 Украина.ру

Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ

С приходом в Белый дом новой администрации в гонимой и преследуемой на Украине канонической православной церкви (УПЦ) возникли определенные надежды. Ряд политиков из окружения Трампа ранее критиковали Киев за преследование церкви.

2025-02-09T09:39

2025-02-09T09:39

2025-02-09T09:39

эксклюзив

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

петр порошенко

упц

пцу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050329821_0:116:800:566_1920x0_80_0_0_3d7ad15ab9e72b93238c4bc663126db8.jpg

Однако на Украине также вспоминали, что именно при первом президентстве Трампа Порошенко основал раскольническую ПЦУ под кураторством бывшего главы Госдепа Майка Помпео, который ныне стал лоббистом Киева.В начале февраля Свято-Васильевская религиозная община УПЦ Черновицкой области записала обращение, адресовав его правительству США и вице-президенту Джею Вэнсу с просьбой повлиять на ситуацию с предстоящим захватом местного храма представителями ПЦУ. В обращении также говорится, что прихожане этой церкви готовят обращение к новому главе госдепа США Майку Рубио и добиваются встречи с послом США Бриджит Бринк. Вслед за ними аналогичные обращения приняли еще несколько религиозных общин региона в надежде именно в США найти защиту от преследования.В свою очередь клирики раскольнической ПЦУ обвиняют этих прихожан во "вредительстве Украине перед Западом". "Для многих верующих УПЦ МП Америка и Запад — это олицетворение зла. Поэтому у меня вопрос, почему они обращаются к этому олицетворению зла — американцам?", - заявил клирик раскольников Василий Левченко.Тем временем в Вашингтоне на этой неделе спикер раскольнической ПЦУ Евстратий Зоря утверждал, что украинское государство запретило УПЦ обосновано. Зеленский же в недавнем интервью Пирсу Моргану вообще всё отрицал и сказал, что запрет церкви – это якобы "российский нарратив".Однако американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам в пятницу 6 февраля в США сделал доклад о преследовании верующих на Украине. В частности он заявил, что впервые за его 45-летнюю правозащитную практику за деньги США спонсируется уничтожение христианской церкви. Он также проинформировал американских чиновников, что у УПЦ уже незаконно отобрали около 1500 храмов, и отдали их государственной организации ПЦУ. На мероприятии присутствовал и вице-президент США Джей Ди Вэнс.Украинская социологическая служба "Центр Разумкова" в конце января в очередной раз продемонстрировала, что украинским социологам и результатам их исследований нельзя верить ни на йоту. Исследование центра показало, что якобы лишь 5,5% украинского общества относит себя к Украинской Православной Церкви, а прихожанами раскольнической ПЦУ, якобы, являются 35% украинцев. По мнению продажных социологов, запрет УПЦ поддерживают 80% украинского общества. Впрочем, в конце прошлого года "соцопросы" показали даже, что две трети граждан самой бедной страны континента поддерживают повышение военного сбора, то есть желают платить в бюджет еще больше.Однако даже беглого взгляда на массу людей на крестных ходах канонической УПЦ и пустые захваченные храмы раскольнической ПЦУ достаточно, чтобы понять реальное соотношение. Даже в ВСУ жалуются, что не могут заполнить две трети должностей капелланов, так как просто не хватает раскольнических клириков.В захваченных у УПЦ храмах немногочисленные группы радикальных националистов периодически устраивают свои светские мероприятия и выставки. Изгнанные же из храмов прихожане продолжают собираться неофициально в каком-нибудь условном месте, особенно в религиозные праздники, чтобы получить благословение священников, оставшихся верных каноническому православию. Чем-то это напоминает катакомбный период на заре христианства.Даже лоббист ПЦУ заведующий отделением религиоведения Института философии Александр Саган на днях посетовал на то, что переход общин из канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ при нынешних темпах может растянуться на десятилетия. За 2024 год, по его данным, из УПЦ в ПЦУ перешло около 200 общин (более половины из них – в Галичине), а всего в УПЦ около 8 000 общин. Он также призывает привлечь "активистов" (радикальных националистов) к изгнанию православных монахов из Почаевской лавры, поскольку, по его данным, местная полиция и жители симпатизируют монахам УПЦ.Проще говоря, гонения на УПЦ продолжаются, а в политике Зеленского в этом отношении ничего не изменилось с прошлого года, когда происходила серия захватов храмов группами радикальных националистов при полном попустительстве полиции.Последнее время священники УПЦ чаще становятся жертвами принудительной мобилизации. Настоятель мужского монастыря УПЦ (Харьковская епархия) архимандрит Богдан (Пильгуй) на днях рассказал о похищении сотрудниками ТЦК (военкомами). Священник назвал случившееся с ним "торговлей людьми", упомянув также других священнослужителей УПЦ, которым, к сожалению, не удалось покинуть застенки военкоматов. Самого архимандрита просто отказались "покупать" в местных воинских частях, после чего его выбросили на дорогу из автобуса.Телеграм-канал "Первый Казацкий" сообщал 4 февраля, что сотрудники Национальной полиции Украины в отдельных регионах страны инициировали сбор информации о приходах и храмах Украинской Православной Церкви. Сообщается, что полицейские фотографируют культовые сооружения, отмечают их геолокацию и проводят опрос священников УПЦ, предоставляя им анкету с уточняющими вопросами.В среду 5 февраля на заседании СНБО Украины глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин заявил, что "приходы УПЦ финансируются из РФ". Он также утверждает, что совместно с СБУ они обнаружили "схему финансирования благотворительного фонда, поддерживаемого приходом УПЦ". Деньги якобы через благотворительные фонды переводят УПЦ для совершения террористических актов. Финансирование якобы происходило через фонды, к которым причастен экс-депутат Вадим Новинский, против которого Зеленский ранее ввел санкции. Очевидно, эта "утка" будет использована Зеленским для усиления репрессий и гонений.При этом власти Украины сами путаются в своих же показаниях, так как ранее их легенда гласила, что это наоборот УПЦ финансирует Россию, переводя туда доходы, в том числе от продажи прихожанам свечей.Все действия украинской власти последнее время свидетельствуют, что и при Трампе они будут усиливать давление на каноническую православную церковь, пытаясь заткнуть рот священнослужителям, которые осмелились жаловаться.Что тем временем происходит на Западной Украине - в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Смертники взрывают ТЦК, а во Львове готовятся к выборам мэра"

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, петр порошенко, упц, пцу, вооруженные силы украины