https://ukraina.ru/20250210/1060952266.html

Встреча Путина и Пушилина, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 февраля

Встреча Путина и Пушилина, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 февраля - 10.02.2025 Украина.ру

Встреча Путина и Пушилина, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 февраля

Глава ДНР Денис Пушилин прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-10T13:00

2025-02-10T13:00

2025-02-10T13:00

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Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом главу ДНР Дениса Пушилина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня Путин работает в Кремле. У него идут встречи и совещания внутренние. Будет среди прочих у него с докладом глава ДНР Денис Пушилин", — заявил Песков журналистам.Он также рассказал о том, что будут обсуждать Путин и Пушилин."Один из важнейших сейчас российских регионов, естественно вопросы восстановления и вопросы социально-экономического обеспечения республики, помощь людям, которые оказались в сложной ситуации...", — заявил пресс-секретарь президента РФ.Песков подчеркнул, что "разговор ожидается предметный, вопросов на повестке дня очень много".Обстрелы и налётыУтром 10 февраля Минобороны РФ рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА – над территорией Краснодарского края; три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 18 ударов.На горловском направлении ВСУ совершили 17 атак, на ясиноватском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 56 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены жилых домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных. Также объявлялась ракетная опасность в Горловке, Соледаре, Курахово, Волновахе и Донецке.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 36 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Князе-Григоровка — 10; Великая Лепетиха — 7; Алёшки — 5; Новая Каховка — 4; Старая Збурьевка — 3; Новая Маячка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Саги, Днепряны, Новая Маячка и Козачьи Лагеря.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 10 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, сёла Красный Хутор, Новая Деревня, Петровка, Черемошное и Щетиновка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущены 19 снарядов, и атакам с помощью 6 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. Ночью в посёлке Октябрьский мужчина получил баротравму в результате атаки FPV-дрона. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены социальный объект, здание коммерческого объекта и технологическое оборудование", — писал Гладков.В Борисовском районе по селу Берёзовка и хутору Казачье-Рудченское зафиксированы атаки 2 беспилотников, один из которых был сбит. В селе Берёзовка огнём уничтожено частное домовладение."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Вериговка, Двулучное, Долгое, Соболевка, Тогобиевка, Шелаево, а также хутору Жердевка совершены атаки с помощью 14 беспилотников, из которых 8 сбиты и подавлены. Повреждены частный дом, объект торговли и 2 легковых автомобиля. Кроме того, в здании коммерческого объекта повреждены фасад и техническое оборудование", — сообщалось в сводке.В Волоконовском районе по селу Коновалово, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела, а также сброшены 3 взрывных устройства с БПЛА. Повреждены 2 частных домовладения и 2 автомобиля.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино подверглись 5 обстрелам с применением 37 боеприпасов и атакам 2 беспилотников, которые были сбиты. Пострадавших и разрушений нет.В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено выпущено 17 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и зафиксированы атаки 7 беспилотников. Повреждён частный дом."В Шебекинском муниципальном округе сёла Белянка, Муром и Середа, хутора Мухин и Панков подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 6 боеприпасов, и атакам 9 беспилотников, из которых 7 сбиты и подавлены. В селе Белянка в результате удара беспилотника по автомобилю ранен мирный житель. Мужчина в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в областную клиническую больницу. Повреждены автомобиль и административное здание сельхозпредприятия", — сообщил губернатор.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке на регион украинского беспилотника."Непрекращающаяся череда преступлений украинских нацистов. Ночью в результате сброса БПЛА пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Она получила осколочные ранения средней тяжести. Наши военные доставили женщину в областную клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь. По моему поручению в больницу выехала врио министра здравоохранения Екатерина Письменная. Угрозы для жизни нет. Врачи сделают все возможное, чтобы скорее поставить человека на ноги", — отметил он.Также в Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине за неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Будьте патриотами, учитесь прощать".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, вооруженные силы украины