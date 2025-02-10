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Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков

Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков - 10.02.2025 Украина.ру

Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков

Президент России Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудят в Кремле вопросы восстановления ДНР и помощи людям. Об этом 10 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-02-10T12:34

2025-02-10T12:34

2025-02-10T12:34

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Он уточнил, что Путин в понедельник примет с докладом главу ДНР.О признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин, денис пушилин