Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков
Президент России Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудят в Кремле вопросы восстановления ДНР и помощи людям. Об этом 10 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он уточнил, что Путин в понедельник примет с докладом главу ДНР.
"Один из важнейших сейчас российских регионов, естественно вопросы восстановления и вопросы социально-экономического обеспечения республики, помощь людям, которые оказались в сложной ситуации... Разговор ожидается предметный, вопросов на повестке дня очень много", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
О признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.