Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков - 10.02.2025 Украина.ру
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Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков
Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков - 10.02.2025 Украина.ру
Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков
Президент России Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудят в Кремле вопросы восстановления ДНР и помощи людям. Об этом 10 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-02-10T12:34
2025-02-10T12:34
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кремль
дмитрий песков
владимир путин
денис пушилин
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Он уточнил, что Путин в понедельник примет с докладом главу ДНР.О признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин, денис пушилин
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Денис Пушилин

Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР - Песков

12:34 10.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудят в Кремле вопросы восстановления ДНР и помощи людям. Об этом 10 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он уточнил, что Путин в понедельник примет с докладом главу ДНР.
"Один из важнейших сейчас российских регионов, естественно вопросы восстановления и вопросы социально-экономического обеспечения республики, помощь людям, которые оказались в сложной ситуации... Разговор ожидается предметный, вопросов на повестке дня очень много", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
О признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияКремльДмитрий ПесковВладимир ПутинДенис Пушилин
 
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