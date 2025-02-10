"Мир для него смерти подобен": Рогов обвинил Зеленского в затягивании конфликта - 10.02.2025 Украина.ру
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"Мир для него смерти подобен": Рогов обвинил Зеленского в затягивании конфликта
"Мир для него смерти подобен": Рогов обвинил Зеленского в затягивании конфликта - 10.02.2025 Украина.ру
"Мир для него смерти подобен": Рогов обвинил Зеленского в затягивании конфликта
Мир на Украине для Владимира Зеленского смерти подобен. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-02-10T11:38
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"Зеленский проговорился. Говоря о давлении и желании кого-то заставить, он фактически продолжает агрессивную политику в отношении России, делая невозможными и перечеркивая любые мирные инициативы, чтобы затянуть военный конфликт. Он не хочет мира, для него это смерти подобно. Ему нужно как можно дольше удержаться у власти, чтобы готовиться к новому конфликту, а не к миру", - сказал Рогов.По его мнению, вести какие-либо переговоры с Зеленским бесполезно, так как он изначально не настроен на конструктивность и желание мира для Украины.Накануне Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.Подробнее о Зеленском - в материале Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Украина, США, ЕС

"Мир для него смерти подобен": Рогов обвинил Зеленского в затягивании конфликта

11:38 10.02.2025 (обновлено: 11:39 10.02.2025)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Мир на Украине для Владимира Зеленского смерти подобен. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Зеленский проговорился. Говоря о давлении и желании кого-то заставить, он фактически продолжает агрессивную политику в отношении России, делая невозможными и перечеркивая любые мирные инициативы, чтобы затянуть военный конфликт. Он не хочет мира, для него это смерти подобно. Ему нужно как можно дольше удержаться у власти, чтобы готовиться к новому конфликту, а не к миру", - сказал Рогов.
По его мнению, вести какие-либо переговоры с Зеленским бесполезно, так как он изначально не настроен на конструктивность и желание мира для Украины.

"Россию принуждать и заставлять не нужно. Да и это никому не по силам. Заставить Россию невозможно, это показали различные варианты западного давления, охоты на россиян по всему миру, блокировки активов и прочих вещей", - заверил Рогов.

Накануне Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.
Подробнее о Зеленском - в материале Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах" на сайте Украина.ру.
 
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