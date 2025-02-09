Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах" - 09.02.2025 Украина.ру
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Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах"
Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах" - 09.02.2025 Украина.ру
Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах"
Разворовывание средств украинского бюджета при Владимире Зеленском превосходит полёт фантазии Николая Гоголя. Об этом в своём телеграм-канале 9 февраля рассказал оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский.
2025-02-09T17:33
2025-02-09T17:33
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сизо
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коррупция
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Находясь в киевском СИЗО по сфабрикованному уголовному делу, Дубинский неустанно критикует Зеленского и его окружение. Он снова обратил внимание на бизнес, напоминающий схему Чичикова из знаменитого произведения Гоголя.По мнению опального парламентария, разворовывание бюджетных средств на денежном довольствии военнослужащих позволяет извлекать сверхприбыль.Находящийся в застенках парламентарий также пожурил украинских "журналистов USAID", которые не уделяют этой теме достаточного внимания – как и пыточным СБУ, и многим другим неприятным для нынешнего руководства Украины темам.Ранее в новостях: Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов
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новости, украина, запад, владимир зеленский, александр дубинский, николай васильевич гоголь, сизо, сбу, коррупция, антикоррупционеры, всу, потери всу
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Николай Васильевич Гоголь, СИЗО, СБУ, коррупция, антикоррупционеры, ВСУ, потери ВСУ

Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах"

17:33 09.02.2025
 
Фото: Getty Images, кладбище Украина
Фото: Getty Images, кладбище Украина
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Разворовывание средств украинского бюджета при Владимире Зеленском превосходит полёт фантазии Николая Гоголя. Об этом в своём телеграм-канале 9 февраля рассказал оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский.
Находясь в киевском СИЗО по сфабрикованному уголовному делу, Дубинский неустанно критикует Зеленского и его окружение. Он снова обратил внимание на бизнес, напоминающий схему Чичикова из знаменитого произведения Гоголя.
"Меня часто спрашивают, откуда такая разница между уровнем потерь, которые называет Зеленский (45 000) и независимые источники (100-130 000). Ответ - Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах", - сообщил Дубинский.
По мнению опального парламентария, разворовывание бюджетных средств на денежном довольствии военнослужащих позволяет извлекать сверхприбыль.
"Ведь одно дело выделять из бюджета деньги на 10 солдат, а другое - на 3. Потому что 7 уже умерли или пропали без вести,- пояснил Дубинский. - Но если не признавать их смерть, то профит намного выше".
Находящийся в застенках парламентарий также пожурил украинских "журналистов USAID", которые не уделяют этой теме достаточного внимания – как и пыточным СБУ, и многим другим неприятным для нынешнего руководства Украины темам.
Ранее в новостях: Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов
 
НовостиУкраинаЗападВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийНиколай Васильевич ГогольСИЗОСБУкоррупцияантикоррупционерыВСУпотери ВСУ
 
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