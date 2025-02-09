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Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах"

Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах" - 09.02.2025 Украина.ру

Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах"

Разворовывание средств украинского бюджета при Владимире Зеленском превосходит полёт фантазии Николая Гоголя. Об этом в своём телеграм-канале 9 февраля рассказал оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский.

2025-02-09T17:33

2025-02-09T17:33

2025-02-09T17:33

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Находясь в киевском СИЗО по сфабрикованному уголовному делу, Дубинский неустанно критикует Зеленского и его окружение. Он снова обратил внимание на бизнес, напоминающий схему Чичикова из знаменитого произведения Гоголя.По мнению опального парламентария, разворовывание бюджетных средств на денежном довольствии военнослужащих позволяет извлекать сверхприбыль.Находящийся в застенках парламентарий также пожурил украинских "журналистов USAID", которые не уделяют этой теме достаточного внимания – как и пыточным СБУ, и многим другим неприятным для нынешнего руководства Украины темам.Ранее в новостях: Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов

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