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"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами

"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами - 10.02.2025 Украина.ру

"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами

Запад накачивает Украину отравляющими веществами, которые боевики ВСУ бесконтрольно используют по своему усмотрению. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2025-02-10T11:24

2025-02-10T11:24

2025-02-10T11:24

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Он подчеркнул, что Запад использует Украину как место для утилизации, в том числе боеприпасов с отравляющими веществами, надеясь на "беспоследствие".Ранее о таких случаях сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В частности, в начале СВО он выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины". Подробнее об этом - в материале Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова.

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новости, украина, россия, запад, игорь кириллов, мирошник, вооруженные силы украины, минобороны