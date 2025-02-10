"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами - 10.02.2025 Украина.ру
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"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами
"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами - 10.02.2025 Украина.ру
"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами
Запад накачивает Украину отравляющими веществами, которые боевики ВСУ бесконтрольно используют по своему усмотрению. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2025-02-10T11:24
2025-02-10T11:24
новости
украина
россия
запад
игорь кириллов
мирошник
вооруженные силы украины
минобороны
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Он подчеркнул, что Запад использует Украину как место для утилизации, в том числе боеприпасов с отравляющими веществами, надеясь на "беспоследствие".Ранее о таких случаях сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В частности, в начале СВО он выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины". Подробнее об этом - в материале Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова.
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новости, украина, россия, запад, игорь кириллов, мирошник, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Украина, Россия, Запад, Игорь Кириллов, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Минобороны

"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами

11:24 10.02.2025
 
© Фото : скриншот видео Telegram-канала "Военкор Ярем"химическое оружие ВСУ
химическое оружие ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : скриншот видео Telegram-канала "Военкор Ярем"
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Запад накачивает Украину отравляющими веществами, которые боевики ВСУ бесконтрольно используют по своему усмотрению. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Складывается такое впечатление, что арсеналы американских, натовских баз выметаются, складываются в ящики, их отправляют украинским боевикам, потому что на Украине применять можно все. Можно использовать все вооружения, которые были запрещены", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что Запад использует Украину как место для утилизации, в том числе боеприпасов с отравляющими веществами, надеясь на "беспоследствие".
Ранее о таких случаях сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В частности, в начале СВО он выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.
В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины". Подробнее об этом - в материале Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова.
 
НовостиУкраинаРоссияЗападИгорь КирилловМирошникВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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