https://ukraina.ru/20250210/1060946642.html
"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами
"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами - 10.02.2025 Украина.ру
"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами
Запад накачивает Украину отравляющими веществами, которые боевики ВСУ бесконтрольно используют по своему усмотрению. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2025-02-10T11:24
2025-02-10T11:24
2025-02-10T11:24
новости
украина
россия
запад
игорь кириллов
мирошник
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042604519_0:340:427:580_1920x0_80_0_0_8453b1a9f5dc9f5e1bf7a5f92d48f8af.jpg
Он подчеркнул, что Запад использует Украину как место для утилизации, в том числе боеприпасов с отравляющими веществами, надеясь на "беспоследствие".Ранее о таких случаях сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В частности, в начале СВО он выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины". Подробнее об этом - в материале Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова.
украина
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042604519_0:300:427:620_1920x0_80_0_0_bddc4338964c4178531c4f5fc9043497.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, игорь кириллов, мирошник, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Украина, Россия, Запад, Игорь Кириллов, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Минобороны
"Надеясь на беспоследствие": Мирошник о бесконтрольном накачивании Киева отравляющими веществами
Запад накачивает Украину отравляющими веществами, которые боевики ВСУ бесконтрольно используют по своему усмотрению. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Складывается такое впечатление, что арсеналы американских, натовских баз выметаются, складываются в ящики, их отправляют украинским боевикам, потому что на Украине применять можно все. Можно использовать все вооружения, которые были запрещены", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что Запад использует Украину как место для утилизации, в том числе боеприпасов с отравляющими веществами, надеясь на "беспоследствие".
Ранее о таких случаях сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
. В частности, в начале СВО он выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США
.
В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине
провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины". Подробнее об этом - в материале Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова.