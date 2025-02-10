"Это от страха": Попов объяснил, почему загнанный в угол Зеленский требует у Запада ядерное оружие
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
Зеленский уже не первый раз говорит о ядерном оружии. Это от страха. Его загоняют в угол. Он не знает, чем ответить России, поэтому просит хотя бы маломощное тактическое ядерное оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Требование Зеленского передать Киеву ядерное оружие — чисто политическое заявление, чтобы привлечь к себе внимание и чтобы население Украины не слишком разочаровалось в поддержке западных стран, считает эксперт.
Пока президент США Дональд Трамп приостановил на три месяца внешнюю помощь, но поставки вооружений по уже принятым решениям все равно продолжаются, отметил он.
Техника все равно попадает на Украину через Польшу. Поэтому киевский режим за три месяца обескровить не удастся, подчеркнул Попов.
"Зеленский уже не первый раз говорит о ядерном оружии. Это от страха. Его загоняют в угол. Он не знает, чем ответить России, поэтому просит хотя бы маломощное тактическое ядерное оружие", — отметил генерал-майор.
Он добавил, что администрация Трампа в ближайшие полгода на это не согласится. Если бы у Зеленского появилось ядерное оружие прямо сейчас, он бы сразу же применил его в Курской области и на западе Донбасса, потому что там у ВСУ складывается критическая ситуация, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты украинского кризиса — в интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев.
7 февраля, 19:30Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это используетСовременная Британия выглядит как американская колония, это ее нервирует. Она продолжает искать какие-то комбинации, коалиции на европейском континенте, это то, чем она занималась последние лет четыреста. Украина для них играет роль форпоста, защитника западных ценностей.