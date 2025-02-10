"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16 - 10.02.2025 Украина.ру
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"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16 - 10.02.2025 Украина.ру
"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
Нидерланды поставили на Украине 12 самолетов F-16. Они базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз. Аэродромная сеть на западной Украине достаточно большая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2025-02-10T06:00
2025-02-10T06:00
новости
украина
нидерланды
f-16
вкс
эммануэль макрон
авиация
ракеты
герань
самолет
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На Украину прибыли первые французские истребители Mirage, об этом 6 февраля сообщил на своей странице в соцсети глава Министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню."6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", — написал он.По мнению Попова, тема с самолетами F-16 полностью не исчезла, просто она была отодвинута с первых полос СМИ в связи с более важными событиями.Он добавил, что Нидерланды поставили на Украине 12 таких самолетов. Они базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз, уточнил генерал-майор.Российские ВКС работают по ним только эпизодически: наша дальняя авиация запустила ракету Х-101, "Герань" долетела, корабли из Черного моря произвели ракетный залп. Поэтому там можно прятать и самолеты F-16, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.Также на тему авиации: Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
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новости, украина, нидерланды, f-16, вкс, эммануэль макрон, авиация, ракеты, герань, самолет, mirage, аэродромы, сво, спецоперация
Новости, Украина, Нидерланды, F-16, ВКС, Эммануэль Макрон, авиация, ракеты, Герань, самолет, Mirage, аэродромы, СВО, Спецоперация

"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16

06:00 10.02.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Нидерланды поставили на Украине 12 самолетов F-16. Они базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз. Аэродромная сеть на западной Украине достаточно большая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
На Украину прибыли первые французские истребители Mirage, об этом 6 февраля сообщил на своей странице в соцсети глава Министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
"6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", — написал он.
По мнению Попова, тема с самолетами F-16 полностью не исчезла, просто она была отодвинута с первых полос СМИ в связи с более важными событиями.
Он добавил, что Нидерланды поставили на Украине 12 таких самолетов. Они базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз, уточнил генерал-майор.
"Аэродромная сеть на западной Украине достаточно большая: Ивано-Франковская область (Коломыя), Тернопольская область (Чертков), Винницкая область. Эти аэродромы наиболее удалены от прямого воздействия наших ракетных и артиллерийских систем", — рассказал Попов.
Российские ВКС работают по ним только эпизодически: наша дальняя авиация запустила ракету Х-101, "Герань" долетела, корабли из Черного моря произвели ракетный залп. Поэтому там можно прятать и самолеты F-16, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.
Также на тему авиации: Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
6 февраля, 15:41
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
 
НовостиУкраинаНидерландыF-16ВКСЭммануэль МакронавиацияракетыГераньсамолетMirageаэродромыСВОСпецоперация
 
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