"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Нидерланды поставили на Украине 12 самолетов F-16. Они базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз. Аэродромная сеть на западной Украине достаточно большая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
На Украину прибыли первые французские истребители Mirage, об этом 6 февраля сообщил на своей странице в соцсети глава Министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
"6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", — написал он.
По мнению Попова, тема с самолетами F-16 полностью не исчезла, просто она была отодвинута с первых полос СМИ в связи с более важными событиями.
Он добавил, что Нидерланды поставили на Украине 12 таких самолетов. Они базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз, уточнил генерал-майор.
"Аэродромная сеть на западной Украине достаточно большая: Ивано-Франковская область (Коломыя), Тернопольская область (Чертков), Винницкая область. Эти аэродромы наиболее удалены от прямого воздействия наших ракетных и артиллерийских систем", — рассказал Попов.
Российские ВКС работают по ним только эпизодически: наша дальняя авиация запустила ракету Х-101, "Герань" долетела, корабли из Черного моря произвели ракетный залп. Поэтому там можно прятать и самолеты F-16, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.
Также на тему авиации: Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.