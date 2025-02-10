https://ukraina.ru/20250210/1060910201.html

"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16

"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16 - 10.02.2025 Украина.ру

"Они меняют местоположение": военный летчик рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16

Нидерланды поставили на Украине 12 самолетов F-16. Они базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз. Аэродромная сеть на западной Украине достаточно большая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2025-02-10T06:00

2025-02-10T06:00

2025-02-10T06:00

новости

украина

нидерланды

f-16

вкс

эммануэль макрон

авиация

ракеты

герань

самолет

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На Украину прибыли первые французские истребители Mirage, об этом 6 февраля сообщил на своей странице в соцсети глава Министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню."6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", — написал он.По мнению Попова, тема с самолетами F-16 полностью не исчезла, просто она была отодвинута с первых полос СМИ в связи с более важными событиями.Он добавил, что Нидерланды поставили на Украине 12 таких самолетов. Они базируются на нескольких аэродромах и меняют местоположение в зависимости от возникающих угроз, уточнил генерал-майор.Российские ВКС работают по ним только эпизодически: наша дальняя авиация запустила ракету Х-101, "Герань" долетела, корабли из Черного моря произвели ракетный залп. Поэтому там можно прятать и самолеты F-16, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.Также на тему авиации: Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html

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новости, украина, нидерланды, f-16, вкс, эммануэль макрон, авиация, ракеты, герань, самолет, mirage, аэродромы, сво, спецоперация