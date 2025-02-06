"За хорошие истории о демократах": Трамп обвинил USAID в краже миллиардов из карманов налогоплательщиков - 06.02.2025 Украина.ру
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"За хорошие истории о демократах": Трамп обвинил USAID в краже миллиардов из карманов налогоплательщиков
"За хорошие истории о демократах": Трамп обвинил USAID в краже миллиардов из карманов налогоплательщиков - 06.02.2025 Украина.ру
"За хорошие истории о демократах": Трамп обвинил USAID в краже миллиардов из карманов налогоплательщиков
Агентство США по международному развитию (USAID) украло миллиарды долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Такое обвинение организации предъявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social
2025-02-06T16:15
2025-02-06T16:15
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
петр толстой (телеведущий)
илон маск
politico
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Он добавил, что по его данным, только издание Politico получило от правительства США восемь миллионов долларов. Новый американский президент задался вопросом, какие еще СМИ получали государственные деньги, и резюмировал, что грядет "самый большой скандал", от которого демократам будет "не скрыться".Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), которым руководит Илон Маск, сообщил, что ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе на газеты Politico, New York Times и новостное агентство Associated Press.Также неделю назад стало известно, что львиная доля украинских СМИ - примерно 90% - зависели от западных грантов и после решения нового президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим государствам оказались на грани закрытия из-за отсутствия средств для дальнейшей работы.Также в четверг, 6 февраля, агентство РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov обнародовало информацию о том, что за последние три года Украине было выделено 27,2% всех средств USAID.В том числе в 2022 году киевскому режиму было выделено $9,95 млрд из $41,5 млрд общего бюджета агентства, через год финансирование увеличилось до $16,43 млрд, а в 2024 году Киев получил $6,05 млрд из общего бюджета агентства в $35,4 млрд.По официальной версии, Агентство США по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) - это агентство федерального правительства Соединенных Штатов, которое отвечает за управление зарубежной гуманитарной помощью для содействия развитию различных стран. На деле эта организация является проводником американских интересов по всему миру и прикрытием для ЦРУ.Долгое время деятельность USAID была в тени, пока на первый же день своего президентства новый президент США Дональд Трамп не подписал указ о приостановке на 90 дней финансовой помощи другим странам, в результате чего более 100 сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск."Даже нескольких обнародованных документов из недр закрытого USAID, хватило, чтобы понять: долгие годы "российская пропаганда" говорила чистейшую правду. Действительно США (на государственном уровне!) свергают правительства, разрабатывают опасные вирусы, поддерживают ЛГБТ-повестку* и манипулируют информацией.Для нас, конечно, все это не новость. А вот для стран Глобального Юга информация интересна уже тем, что идет напрямую от нового руководства США. И поэтому свалить ее на работу "российской пропаганды" не получится", - прокомментировал ситуацию депутат Государственной Думы РФ Петр Толстой в своем аккаунте "ВКонтакте".Он добавил, что теперь, вероятно, многие страны и народы захотят заново изучить свою политическую историю на предмет "торчащих звездно-полосатых ушей". Однако, резюмировал Толстой, обольщаться не стоит: USAID - лишь одна из голов гидры, и очевидно не единственная."И перемены сделают гидру только эффективнее", - заключил Толстой.О том, что такое USAID, и как "глубинное государство" больше 63 лет использовало эту организацию для распространения своего влияния, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID.* Деятельность ЛГБТ запрещена в РФ.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, петр толстой (телеведущий), илон маск, politico, цру, usaid, сми
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Петр Толстой (телеведущий), Илон Маск, Politico, ЦРУ, USAID, СМИ

"За хорошие истории о демократах": Трамп обвинил USAID в краже миллиардов из карманов налогоплательщиков

16:15 06.02.2025
 
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Агентство США по международному развитию (USAID) украло миллиарды долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Такое обвинение организации предъявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social
"Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве "платы" за хорошие истории о демократах", - написал Трамп.
Он добавил, что по его данным, только издание Politico получило от правительства США восемь миллионов долларов. Новый американский президент задался вопросом, какие еще СМИ получали государственные деньги, и резюмировал, что грядет "самый большой скандал", от которого демократам будет "не скрыться".
Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), которым руководит Илон Маск, сообщил, что ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе на газеты Politico, New York Times и новостное агентство Associated Press.
Также неделю назад стало известно, что львиная доля украинских СМИ - примерно 90% - зависели от западных грантов и после решения нового президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим государствам оказались на грани закрытия из-за отсутствия средств для дальнейшей работы.
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Также в четверг, 6 февраля, агентство РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov обнародовало информацию о том, что за последние три года Украине было выделено 27,2% всех средств USAID.
В том числе в 2022 году киевскому режиму было выделено $9,95 млрд из $41,5 млрд общего бюджета агентства, через год финансирование увеличилось до $16,43 млрд, а в 2024 году Киев получил $6,05 млрд из общего бюджета агентства в $35,4 млрд.
По официальной версии, Агентство США по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) - это агентство федерального правительства Соединенных Штатов, которое отвечает за управление зарубежной гуманитарной помощью для содействия развитию различных стран. На деле эта организация является проводником американских интересов по всему миру и прикрытием для ЦРУ.
Долгое время деятельность USAID была в тени, пока на первый же день своего президентства новый президент США Дональд Трамп не подписал указ о приостановке на 90 дней финансовой помощи другим странам, в результате чего более 100 сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск.
"Даже нескольких обнародованных документов из недр закрытого USAID, хватило, чтобы понять: долгие годы "российская пропаганда" говорила чистейшую правду. Действительно США (на государственном уровне!) свергают правительства, разрабатывают опасные вирусы, поддерживают ЛГБТ-повестку* и манипулируют информацией.
Для нас, конечно, все это не новость. А вот для стран Глобального Юга информация интересна уже тем, что идет напрямую от нового руководства США. И поэтому свалить ее на работу "российской пропаганды" не получится", - прокомментировал ситуацию депутат Государственной Думы РФ Петр Толстой в своем аккаунте "ВКонтакте".
Он добавил, что теперь, вероятно, многие страны и народы захотят заново изучить свою политическую историю на предмет "торчащих звездно-полосатых ушей". Однако, резюмировал Толстой, обольщаться не стоит: USAID - лишь одна из голов гидры, и очевидно не единственная.
"И перемены сделают гидру только эффективнее", - заключил Толстой.
О том, что такое USAID, и как "глубинное государство" больше 63 лет использовало эту организацию для распространения своего влияния, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID.
* Деятельность ЛГБТ запрещена в РФ.
 
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