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Западная Украина за минувшую неделю: Смертники взрывают ТЦК, а во Львове готовятся к выборам мэра

Западная Украина за минувшую неделю: Смертники взрывают ТЦК, а во Львове готовятся к выборам мэра - 09.02.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Смертники взрывают ТЦК, а во Львове готовятся к выборам мэра

После нескольких атак смертников на здания ТЦК, в Сухопутных войсках ВСУ, которым формально подчинены эти учреждения, хотят сбить волну негатива "пряником" для мобилизованных и "кнутом" для журналистов.

2025-02-09T09:07

2025-02-09T09:07

2025-02-09T09:07

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Смертники взорвали себя на территории ТЦК в двух областях регионаВ Ровно и Каменец-Подольском мужчины мобилизационного возраста взорвали себя на территории Территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы). В обоих случаях погибли только смертники, хотя есть раненые среди персонала ТЦК – как военного, так и гражданского.Первый взрыв произошел в субботу, 1 февраля, в 16:15 в здании Ровенского областного ТЦК на улице Грабник. Взрывом были выбиты окна в помещении, туда прибыли три кареты скорой помощи. Полиция перекрыла движение для пешеходов, однако движение автомобильного транспорта по улице продолжилось.По предварительной информации, один человек погиб, ещё шесть получили ранения, передала полиция Ровенской области. Следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия. Более подробная информация впоследствии", – говорилось в сообщении.В течение нескольких дней никакой официальной информации о взрыве не было. Лишь 3 февраля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что в результате взрыва в Ровенском ТЦК один из раненых находится в тяжёлом состоянии. Сырский подчеркнул, что рассчитывает "на полное и всестороннее расследование". Тогда же стало известно, что ранены восемь военных – сотрудников ТЦК.А в среду, 5 февраля, очередной смертник взорвал себя уже у здания Каменец-Подольского районного ТЦК. Представитель Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская сообщила СМИ, что инцидент произошел около 12:20. По ее словам, взрыв произошел у входа в ТЦК, недалеко от контрольно-пропускного пункта."Подрывник погиб сразу, четыре человека травмированы – их госпитализировали в больницу. На месте происшествия работают следователи, кинологи и криминалисты, которые перекрыли часть дороги. Личность нарушителя и мотивы его поступка устанавливают", – отметила она.Среди пострадавших – два врача военно-врачебной комиссии (ВВК), военнослужащий и женщина, которая является штатной работницей ТЦК. Состояние пострадавших было от тяжелого, но стабильного, до среднего и удовлетворительного. Некоторые из госпитализированных получили осколочные ранения головы, рук и живота.Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко рассказал подробности инцидента. "Погибший человек передавал вещи военнослужащему, находившемуся на территории ТЦК. О четырех других пострадавших известно, что среди них двое врачей военно-врачебной комиссии... Их состояние средней тяжести, также пострадала одна прохожая и один военный", – сказал мэр города в эфире телемарафона.Только после этого в СБУ выдали официальную версию произошедшего в Ровно. По информации украинской спецслужбы, подрывником-смертником был 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрый заработок в Telegram-каналах. Там его якобы завербовал представитель российских спецслужб, предложивший мужу деньги за выполненную задачу."Злоумышленник приехал в Ровно с самодельным взрывным устройством, которое было спрятано в туристическом рюкзаке. Российские спецслужбы имели удаленный доступ к взрывчатке по мобильному телефону, ещё один телефон с дистанционным управлением житомирянин имел при себе, когда заходил в здание ТЦК. С помощью камеры телефона российские спецслужбы увидели, когда их агент вошел со взрывчаткой в ​​помещение ТЦК, они активировали самодельную бомбу. В результате взрыва парень скончался на месте, а восемь военнослужащих получили ранения", – было сказано в сообщении СБУ 5 февраля.Взрыв в помещении ТЦК в Ровно СБУ квалифицировала как террористический акт, относительно Каменец-Подольского официальной информации до сих пор нет. При этом в Сухопутных войсках, которым формально подчинены все ТЦК, пытаются сбить волну негатива, обещая "пряники" для мобилизованных и "кнут" для журналистов, пользующихся "враждебными словами".Чтобы предотвратить злоупотребление служебными полномочиями со стороны работниками ТЦК, разработают правила соблюдения военнослужащими территориальных центров комплектования определенных норм и правил обращения с военнообязанными, сообщил 6 февраля начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.Он также заявил, что все инциденты с работниками ТЦК расследуются, а выводы делаются, но "враг продолжает нагнетать ситуацию". "О термине “бусификация” – скажу честно, я хотел бы, чтобы он вообще исчез из нашего лексикона. Тем более что он пришел к нам именно благодаря информационной работе врага против нас. Такие слова, как "бусификация", "людоловы", – это все элементы российской ИПСО. Как бы это сейчас ни звучало, ведь российская ИПСО уже становится мемом. Однако это очень легко входит в наше потребление", – признал Саранцев.В свою очередь народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 6 февраля заявил, что в ближайшее время планируется значительно усилить уголовную ответственность для сотрудников ТЦК и ВВК за нарушение прав человека. По его словам, нарушения прав работниками ТЦК во время мобилизации и выдача заведомо ложных выводов врачами ВВК будут строго наказываться.Напомним, что в начале января "бусификация" была объявлена ​​словом 2024 года на Украине по версии Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово". "Бусификация" – это неологизм, образованный путем сочетания собственного существительного "бус" (в контексте микроавтобусов, минивэнов) и суффикса "-фикация" латинского происхождения, используемого для образования абстрактных существительных (означает "превращение" или "процесс преобразования"). "Бусификация" описывает ситуации, когда представители ТЦК принудительно забирают мужчин мобилизационного возраста с улиц и увозят в военкоматы.Козицкий против Садового. Во Львове активно готовятся к выборамВ среду, 5 февраля, исполнилось ровно пять лет с того дня, как Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого на должность главы Львовской облгосадминистрации (ОГА). Это первый руководитель области времён независимой Украины, занимающий должность пять лет.С момента создания Львовской ОГА в 1995 году её возглавляли 18 человек. До Максима Козицкого дольше занимал должность Олег Синютка – 4 года и шесть месяцев (с 2014 по 2019 годы). Дольше двух лет в должности занимали Николай Горынь (1995-1997 годы), Степан Сенчук (1999-2001 годы), Пётр Олейник (2005-2008 годы), Николай Кмить (2008-2010 годы) и Михаил Костюк (2011-2013 годы).Вот уже более двух лет в области ходят упорные слухи о том, что Максим Козицкий пытается перебраться в Киев – в Министерство энергетики или в "Нафтогаз Украины". Эти планы поддерживает его отец, бизнесмен из энергетического сектора Зиновий Козицкий, который рассчитывает использовать влияние центра для расширения и приумножения семейного бизнеса – группы компаний "Западнедрасервис". В эту группу входит и фирма "Эко-Оптима", с должности директора которой Максим Козицкий и перешел на пост губернатора.Однако в последнее время таких разговоров стало меньше, а Максима Козицкого стали считать главным кандидатом от партии центральной власти (как бы она в итоге ни называлась) на выборах мэра Львова. В Офисе президента убеждены, что только действующий губернатор Львовской области сможет победить Андрея Садового, занимающего пост городского головы Львова с 2006 года и планирующего баллотироваться на следующий срок.В качестве своеобразной компенсации за неполученную киевскую должность Офис президента закрыл глаза на то, что за счет бюджета Львовской области была построена дорога к частному курортному комплексу в Сходнице, совладельцем которого является Зиновий Козицкий. А как раз 5 февраля появилась информация о том, что фирма "Эко-Оптима" начала строительство Сокальской ветряной электростанции мощностью 40 МВт. Стоимость строительства составляет 40 млн евро, при этом средства предоставит государственный Ощадбанк при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.В свою очередь, Андрей Садовый активизировал сбор средств на свою предстоящую избирательную кампанию от львовских застройщиков. Одним из таких является компания "Авалон", которой мэр разрешил построить ещё одну многоэтажку на улице Тютюнников. В этом микрорайоне уже сейчас такая плотная застройка, что там иногда на тротуарах людям трудно разминуться, не то, что проехать или припарковать авто. Когда жители узнали о решении городских властей, они собрались на протест, на который 7 февраля приехал лично Садовый. Он пообещал, что застройщик проложит новую дорогу, расширит тротуары и создаст парк для прогулок – однако этого всего в проекте пока нет.Не забывает градоначальник Львова и пиариться на теме помощи военным. Так, 7 февраля Андрей Садовый публично обратился к главе МВД Украины Игорю Клименко с просьбой ускорить передачу на фронт нескольких десятков пикапов, хранящихся на штраф-площадках во Львове. Случилось это после того, как на близких к мэру ресурсах появилось видео об этих площадках. Садовый заявил, что они не коммунальные, город не имеет никакого отношения к арестованным автомобилям, и "перевел стрелки" на МВД.Интересна ситуация с кандидатом в мэры Львова от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС). На прошлых выборах им был экс-губернатор Львовской области Олег Синютка, ныне возглавляющий Львовскую областную организацию ЕС. Хотя в 2020 году Синютка с треском проиграл Садовому, сейчас политик хочет взять реванш за это поражение. Однако у партии у него есть конкурент – один из депутатов-мажоритарщиков от области Николай Княжицкий, уже фактически ведущий предвыборную кампанию. К примеру, 3 февраля Княжицкий с помпой передал нескольким школам Львова компьютеры с Тайваня для оборудования новых кабинетов информатики. Сам Порошенко фактически поддерживает конкуренцию между своими однопартийцами, рассчитывая выбрать более сильного перед самыми выборами.А о том, что к ним во Львове готовятся серьёзно, свидетельствует не столько активность кандидатов-тяжеловесов, сколько реанимация политиков-спойлеров. Один из них, бывший депутат Львовского городского и областного советов Владимир Гирняк, 5 февраля опубликовал на близком к Козицкому портале "Леополис" блог с резкой критикой Садового. Как шутят львовские журналисты, теперь выборы точно будут, и Гирняк будет на них безальтернативным кандидатом… на поражение.Как тем временем в Киеве идет борьба между получателями грантов США - в статье Владимира Скачко "Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга"

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львов, ровно, украина, андрей садовый, александр сырский, петр порошенко, сбу, вооруженные силы украины, офис президента, эксклюзив