Ермаков рассказал, как Трампу не потерять лицо, когда он согласится на условия России - 09.02.2025 Украина.ру
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Ермаков рассказал, как Трампу не потерять лицо, когда он согласится на условия России
Ермаков рассказал, как Трампу не потерять лицо, когда он согласится на условия России - 09.02.2025 Украина.ру
Ермаков рассказал, как Трампу не потерять лицо, когда он согласится на условия России
Россия не “прогнется” под условия президента США Дональда Трампа, поэтому один из главных вопросов в мирном урегулировании украинского конфликта — как глава Америки сохранит свое лицо
2025-02-09T09:05
2025-02-09T09:05
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владимир путин
переговоры
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Он добавил, что давление на Россию все же будет нарастать, здесь иллюзий строить не надо.“С другой стороны, киевскому режиму четко дали понять, где его место в политической иерархии, и осознать степень полной зависимости от западной поддержки. Здесь иллюзий нет”, — отметил Ермаков.В интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что заявления Трампа свидетельствуют о том, что подход США изменился в лучшую сторону. При предшественнике президента Америки Джо Байдене главной целью Штатов было нанесение стратегического поражения России, пояснил Блохин.Подробнее об этом в интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продатьПолный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией
https://ukraina.ru/20250206/1060876043.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, америка, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, США, Америка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры

Ермаков рассказал, как Трампу не потерять лицо, когда он согласится на условия России

09:05 09.02.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP / Alex Brandon
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Россия не “прогнется” под условия президента США Дональда Трампа, поэтому один из главных вопросов в мирном урегулировании украинского конфликта — как глава Америки сохранит свое лицо
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
“Трамп же не говорил, как конкретно завершит конфликт на Украине. Будет, например, объявлено, что это в интересах всего мирового сообщества — чтобы в центре Европы прекратилось вооруженное насилие. Для этого на Западе есть специально обученные люди, пропагандисты, которые придумывают, как ситуацию объяснить”, — предположил собеседник издания.
Он добавил, что давление на Россию все же будет нарастать, здесь иллюзий строить не надо.
“С другой стороны, киевскому режиму четко дали понять, где его место в политической иерархии, и осознать степень полной зависимости от западной поддержки. Здесь иллюзий нет”, — отметил Ермаков.
В интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что заявления Трампа свидетельствуют о том, что подход США изменился в лучшую сторону. При предшественнике президента Америки Джо Байдене главной целью Штатов было нанесение стратегического поражения России, пояснил Блохин.
Подробнее об этом в интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать
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