Ермаков рассказал, как Трампу не потерять лицо, когда он согласится на условия России

"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, что в Москве думают о Трампе и его политике, в том числе о бездействии в отношении Украины, заявила, что эта политика должна быть чётко сформулирована.