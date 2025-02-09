Ермаков рассказал, как Трампу не потерять лицо, когда он согласится на условия России
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Россия не “прогнется” под условия президента США Дональда Трампа, поэтому один из главных вопросов в мирном урегулировании украинского конфликта — как глава Америки сохранит свое лицо
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
“Трамп же не говорил, как конкретно завершит конфликт на Украине. Будет, например, объявлено, что это в интересах всего мирового сообщества — чтобы в центре Европы прекратилось вооруженное насилие. Для этого на Западе есть специально обученные люди, пропагандисты, которые придумывают, как ситуацию объяснить”, — предположил собеседник издания.
Он добавил, что давление на Россию все же будет нарастать, здесь иллюзий строить не надо.
“С другой стороны, киевскому режиму четко дали понять, где его место в политической иерархии, и осознать степень полной зависимости от западной поддержки. Здесь иллюзий нет”, — отметил Ермаков.
В интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что заявления Трампа свидетельствуют о том, что подход США изменился в лучшую сторону. При предшественнике президента Америки Джо Байдене главной целью Штатов было нанесение стратегического поражения России, пояснил Блохин.
Подробнее об этом в интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать
6 февраля, 17:23"Много слов, но нет ясности в шагах" — Мария Захарова о Трампе и его политике по УкраинеОфициальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру о том, что в Москве думают о Трампе и его политике, в том числе о бездействии в отношении Украины, заявила, что эта политика должна быть чётко сформулирована.
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