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Круговорот президентов на Украине ни к чему не приведет: Прилепин о замене Зеленского

Круговорот президентов на Украине ни к чему не приведет: Прилепин о замене Зеленского - 09.02.2025 Украина.ру

Круговорот президентов на Украине ни к чему не приведет: Прилепин о замене Зеленского

Если Владимира Зеленского сменят на главу офиса президента Украины Андрея Ермака, а его на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а последнего на кого угодно, киевский режим останется прежним

2025-02-09T08:50

2025-02-09T08:50

2025-02-09T08:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.По его словам, разговоры на Западе о смене Зеленского ведутся лишь для одной единственной цели:“Чтобы иметь более гибкого, более мягкого, способного к переговорам Зеленского, чтобы, возможно, выбить его из-под сильного английского влияния и показать ему: если ты будешь ориентироваться на Лондон, мы тебя можем заменить”.Смена главы киевского режима не имеет для России никакого значения, поменять ситуацию может только российский флаг в Киеве, резюмировал Прилепин.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о том, что на сегодня ни у кого из украинских политиков нет “окна контактов” с Трампом."Зеленский — в глазах [новой] администрации Белого Дома не легитимен. Договариваться с ним о чем-либо, тем более, о пересохранении на “второй” срок — никто не хочет", — считает Дубинский.Подробнее об этом в материале Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — ДубинскийПолный текст интервью Захара Прилепина: Даже после возможного перемирия Украина продолжит убивать таких людей, как Саркисян

https://ukraina.ru/20250122/1060456406.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, президентские выборы, президент украины