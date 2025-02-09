Круговорот президентов на Украине ни к чему не приведет: Прилепин о замене Зеленского
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоказ выставки "Украина. На переломах эпох" в Москве
Если Владимира Зеленского сменят на главу офиса президента Украины Андрея Ермака, а его на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а последнего на кого угодно, киевский режим останется прежним
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин.
“Мы будем иметь ровно ту же Украину, ровно с той же идеологией, ровно с тем же комплексом проблем, и ровно с теми же управленцами и исполнителями, которые несут прямую ответственность за теракты в России, за атаку на Курскую область, за 70–150 мощных беспилотников, которые летят и взрывают, то Ростов, то Астрахань сегодня”, — считает собеседник издания.
По его словам, разговоры на Западе о смене Зеленского ведутся лишь для одной единственной цели:
“Чтобы иметь более гибкого, более мягкого, способного к переговорам Зеленского, чтобы, возможно, выбить его из-под сильного английского влияния и показать ему: если ты будешь ориентироваться на Лондон, мы тебя можем заменить”.
Смена главы киевского режима не имеет для России никакого значения, поменять ситуацию может только российский флаг в Киеве, резюмировал Прилепин.
22 января, 11:31Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев: кто его обогнал В рейтинге доверия украинцев Владимир Зеленский занимает третье место. Обогнать его сумели бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и начальник ГУР страны Кирилл Буданов*. Результаты опроса опубликовал украинский аналитический центр "Социс". Об этом 22 января сообщило издание "Российская газета"
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о том, что на сегодня ни у кого из украинских политиков нет “окна контактов” с Трампом.
"Зеленский — в глазах [новой] администрации Белого Дома не легитимен. Договариваться с ним о чем-либо, тем более, о пересохранении на “второй” срок — никто не хочет", — считает Дубинский.
Подробнее об этом в материале Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский