Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский - 31.01.2025 Украина.ру
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Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский
Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский - 31.01.2025 Украина.ру
Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский
Администрация президента США Дональда Трампа не считает Владимира Зеленского президентом Украины. Он нелегитимен, и американские власти понимают это. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2025-01-31T16:32
2025-01-31T16:32
новости
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дональд трамп
александр дубинский
верховная рада
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По его словам, на сегодня ни у кого из украинских политиков нет “окна контактов” с Трампом. По мнению депутата, глава киевского режима сейчас выполняет функцию "затычки", которая нужна для разрешения ситуации. "После этого — выборы, в которых ему не стоит участвовать. Залужному, к слову, тоже. Ставить британского агента (второго подряд) президентом никто не будет", — считает Дубинский.Ранее президент РФ Владимир Путин повторил, что переговоры можно вести с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать.Подробнее об этой проблеме в материале Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать
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новости, сша, америка, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада
Новости, США, Америка, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада

Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский

16:32 31.01.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Администрация президента США Дональда Трампа не считает Владимира Зеленского президентом Украины. Он нелегитимен, и американские власти понимают это. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
По его словам, на сегодня ни у кого из украинских политиков нет “окна контактов” с Трампом.
"Зеленский — в глазах [новой] администрации Белого Дома не легитимен. Договариваться с ним о чем-либо, тем более, о пересохранении на “второй” срок — никто не хочет", — заявил Дубинский.
По мнению депутата, глава киевского режима сейчас выполняет функцию "затычки", которая нужна для разрешения ситуации.
"После этого — выборы, в которых ему не стоит участвовать. Залужному, к слову, тоже. Ставить британского агента (второго подряд) президентом никто не будет", — считает Дубинский.
Ранее президент РФ Владимир Путин повторил, что переговоры можно вести с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать.
Подробнее об этой проблеме в материале Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать
 
НовостиСШААмерикаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада
 
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