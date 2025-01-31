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Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский
Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский - 31.01.2025 Украина.ру
Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский
Администрация президента США Дональда Трампа не считает Владимира Зеленского президентом Украины. Он нелегитимен, и американские власти понимают это. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2025-01-31T16:32
2025-01-31T16:32
2025-01-31T16:32
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По его словам, на сегодня ни у кого из украинских политиков нет “окна контактов” с Трампом. По мнению депутата, глава киевского режима сейчас выполняет функцию "затычки", которая нужна для разрешения ситуации. "После этого — выборы, в которых ему не стоит участвовать. Залужному, к слову, тоже. Ставить британского агента (второго подряд) президентом никто не будет", — считает Дубинский.Ранее президент РФ Владимир Путин повторил, что переговоры можно вести с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать.Подробнее об этой проблеме в материале Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, америка, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада
Новости, США, Америка, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада
Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский
Администрация президента США Дональда Трампа не считает Владимира Зеленского президентом Украины. Он нелегитимен, и американские власти понимают это. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
По его словам, на сегодня ни у кого из украинских политиков нет “окна контактов” с Трампом.
"Зеленский — в глазах [новой] администрации Белого Дома не легитимен. Договариваться с ним о чем-либо, тем более, о пересохранении на “второй” срок — никто не хочет", — заявил Дубинский.
По мнению депутата, глава киевского режима сейчас выполняет функцию "затычки", которая нужна для разрешения ситуации.
"После этого — выборы, в которых ему не стоит участвовать. Залужному, к слову, тоже. Ставить британского агента (второго подряд) президентом никто не будет", — считает Дубинский.
Ранее президент РФ Владимир Путин
повторил, что переговоры можно вести с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать.