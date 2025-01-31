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Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский

Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский - 31.01.2025 Украина.ру

Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский

Администрация президента США Дональда Трампа не считает Владимира Зеленского президентом Украины. Он нелегитимен, и американские власти понимают это. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале

2025-01-31T16:32

2025-01-31T16:32

2025-01-31T16:32

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По его словам, на сегодня ни у кого из украинских политиков нет “окна контактов” с Трампом. По мнению депутата, глава киевского режима сейчас выполняет функцию "затычки", которая нужна для разрешения ситуации. "После этого — выборы, в которых ему не стоит участвовать. Залужному, к слову, тоже. Ставить британского агента (второго подряд) президентом никто не будет", — считает Дубинский.Ранее президент РФ Владимир Путин повторил, что переговоры можно вести с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать.Подробнее об этой проблеме в материале Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать

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новости, сша, америка, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада