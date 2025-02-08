https://ukraina.ru/20250208/1060915918.html

Китай полез в высокий передел: какую яму роет Трамп и к чему стоит готовиться России – Лизан

Китай полез в высокий передел: какую яму роет Трамп и к чему стоит готовиться России – Лизан - 08.02.2025 Украина.ру

Китай полез в высокий передел: какую яму роет Трамп и к чему стоит готовиться России – Лизан

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру объяснил, почему Зеленский невыгоден Трампу, рассказал о том, почему... Украина.ру, 08.02.2025

2025-02-08T09:31

2025-02-08T09:31

2025-02-08T09:31

видео

россия

китай

сша

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

сво

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру объяснил, почему Зеленский невыгоден Трампу, рассказал о том, почему новый президент США стремится поскорее закончить конфликт на Украине и для чего США ведут тарифные войны. 00:20 – Как закрывшаяся организация USAID связана с биолабораториями; 03:19 – Что будет дальше с USAID; 06:23 – О деятельности USAID на Украине; 08:02 – Связаны ли пропавшие 150 млрд долларов, в краже которых подозревают Зеленского, с организацией USAID; 09:56 – Будет ли Зеленский на переговорах с Россией и как к нему относится Трамп; 12:39 – Почему России не выгодно останавливать СВО; 14:17 – Для чего Трампу торговая политика сверхпошлин; #Лизан #USAID #США #Трамп #Маск #Зеленский #пошлина #Мексика #Канада #Китай #Украина #ИИ #Nvidea #фронт #СВО #глобализация #доллары #DeepSeek #президент #КНР #война #деньги #Россия #РФ #переговоры #спецоперация #ВСУ #конфликт Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 Наш сайт: https://ukraina.ru ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan

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видео, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, сво