Если не закрепить на Украине частичку русскости, то Москва проиграет Киеву без войны — Скоробогатый - 08.02.2025 Украина.ру
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Если не закрепить на Украине частичку русскости, то Москва проиграет Киеву без войны — Скоробогатый
Если не закрепить на Украине частичку русскости, то Москва проиграет Киеву без войны — Скоробогатый - 08.02.2025 Украина.ру
Если не закрепить на Украине частичку русскости, то Москва проиграет Киеву без войны — Скоробогатый
Перед переговорами по существу России и США нужно решить несколько базовых вопросов. Один из них — это русский язык и украинский национализм. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-02-08T06:45
2025-02-08T06:45
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пётр скоробогатый
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По его словам, внушительное количество русскоговорящих регионов может уйти из Украины, но России бы хотелось закрепить в будущем украинском государстве внушительную часть “русскости”.Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов заявил, что в список условий России, на основании которых она готова вести мирные переговоры, входит отказ киевских властей от запрета использовать русский язык и не преследовать русскую культуру на Украине, обеспечив тем самым права и интересы русскоязычных граждан на ее территории, указал эксперт.Подробнее об этом в интервью "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США"Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
https://ukraina.ru/20250204/1060797758.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, москва, россия, русский, русский язык, русская культура, пётр скоробогатый
Новости, Украина, Киев, Москва, Россия, русский, Русский язык, русская культура, Пётр Скоробогатый

Если не закрепить на Украине частичку русскости, то Москва проиграет Киеву без войны — Скоробогатый

06:45 08.02.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Перед переговорами по существу России и США нужно решить несколько базовых вопросов. Один из них — это русский язык и украинский национализм. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По его словам, внушительное количество русскоговорящих регионов может уйти из Украины, но России бы хотелось закрепить в будущем украинском государстве внушительную часть “русскости”.
“Иначе мы проиграем эти территории без всякой войны. <...> Кто бы что ни говорил, Москва будет поднимать этот вопрос не в последнюю очередь, потому что тема идентичности — залог дальнейшего существования Украины или в русофобском, или в нейтральном статусе”, — считает Скоробогатый.
Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов заявил, что в список условий России, на основании которых она готова вести мирные переговоры, входит отказ киевских властей от запрета использовать русский язык и не преследовать русскую культуру на Украине, обеспечив тем самым права и интересы русскоязычных граждан на ее территории, указал эксперт.
Подробнее об этом в интервью "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США"
- РИА Новости, 1920, 04.02.2025
4 февраля, 13:05
Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металламиБольшая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил президент США Дональд Трамп, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом 4 февраля написало украинское агентство УНИАН
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
 
НовостиУкраинаКиевМоскваРоссиярусскийРусский языкрусская культураПётр Скоробогатый
 
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