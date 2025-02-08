Если не закрепить на Украине частичку русскости, то Москва проиграет Киеву без войны — Скоробогатый
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Перед переговорами по существу России и США нужно решить несколько базовых вопросов. Один из них — это русский язык и украинский национализм. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По его словам, внушительное количество русскоговорящих регионов может уйти из Украины, но России бы хотелось закрепить в будущем украинском государстве внушительную часть “русскости”.
“Иначе мы проиграем эти территории без всякой войны. <...> Кто бы что ни говорил, Москва будет поднимать этот вопрос не в последнюю очередь, потому что тема идентичности — залог дальнейшего существования Украины или в русофобском, или в нейтральном статусе”, — считает Скоробогатый.
Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов заявил, что в список условий России, на основании которых она готова вести мирные переговоры, входит отказ киевских властей от запрета использовать русский язык и не преследовать русскую культуру на Украине, обеспечив тем самым права и интересы русскоязычных граждан на ее территории, указал эксперт.
Подробнее об этом в интервью "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США"
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