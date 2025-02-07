https://ukraina.ru/20250207/1060913910.html

"Никаких больше моржей-трансгендеров". Как США при Трампе перейдут от мягкой силы к очень грубой

"Никаких больше моржей-трансгендеров". Как США при Трампе перейдут от мягкой силы к очень грубой - 07.02.2025 Украина.ру

"Никаких больше моржей-трансгендеров". Как США при Трампе перейдут от мягкой силы к очень грубой

Реорганизация американского Агентства по международному развитию (USAID), о которой президент США Дональд Трамп объявил сразу же после вступления в должность 20 января, очень скоро может закончиться его полным уничтожением

2025-02-07T19:37

2025-02-07T19:37

2025-02-07T19:37

эксклюзив

сша

дональд трамп

мягкая сила

usaid

украина

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По информации агентства Reuters, 97% сотрудников организации, которая за долгие годы своего существования стала символом американской "мягкой силы", будут уволены. Из 10 тысяч сотрудников, работающих по всему миру, свои посты сохранят всего 294 человека, сообщило агентство 7 февраля со ссылкой на источники.В африканском бюро USAID рабочие места сохранят только 12 человек, а в азиатском — восемь, утверждают собеседники издания.После вступления в должность Трамп сообщил о необходимости провести масштабную реформу агентства. Программы USAID были заморожены на 90 дней, штаб-квартира в Вашинтоне закрылась, сайт и аккаунт агентства в соцсетях перестали быть активными.Позже госсекретарь Марк Рубио обвинил USAID в нарушении запрета на осуществление финансирования программ и "недолжном сотрудничестве" с новым руководством Госдепартамента.На днях глава департамента эффективности государственного управления США, предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Потом он сказал, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID, и что этот процесс уже идет.Кого закрывает Трамп?Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID — Ред.) было основано еще в 1961 году при президенте Джоне Кеннеди. Считается, что это был американский ответ на советскую поддержку бывших европейских колоний в Африке и Азии.В наши дни USAID стал одной из крупнейших правительственных структур США, которая обеспечивала более половины всей американской помощи зарубежным странам и работала в более ста государствах мира. На деятельность агентства из федерального бюджета выделялся лишь один процент, но это целых 50 млрд долларов.Как основные направления деятельности агентство обозначило поддержку развивающихся стран, борьбу с бедностью, помощь в ликвидации природных катастроф, а также проведение социально-экономических реформ.На практике USAID неоднократно становился инструментом для продвижения геополитических интересов США. В странах, в которых в зоне боевых действий находились американские войска, агентство дополняло программы "военно-гражданского администрирования", проводимые военными для завоевания доверия местного населения. Так под руководством дипломатов Госдепа агентство действовало в Афганистане и Пакистане во время операций против "Аль-Каиды"*.За долгие годы существования USAID было и немало скандалов: от финансовых до шпионских. Нередко выяснялось, что под его прикрытием работают агенты ЦРУ, и что само агентство проводит секретные операции против неугодных для США правительств.Одна из таких операций – создание молодежного антиправительственного движения на Кубе под видом поддержки местных рэперов. Также в 2010-е годы USAID управляло кубинской социальной сетью ZunZuneo с целью подготовить в стране "цветную революцию".На Украине через USAID финансировалась деятельность оппозиции во время "Оранжевой революции" в 2004 году, в результате которой к власти пришел третий президент Виктор Ющенко. Аналогичную роль агентство сыграло в событиях 2014 года на Майдане в Киеве, а после государственного переворота стало активно поддерживать новые власти.По данным, которые на днях рассекретил Илон Маск, на Украину USAID только в 2023-2024 гг выделил 22 млрд долларов. Эти средства ушли на 380 различных программ. Поэтому в Киеве с особой тревогой отреагировали на намерение Трампа реформировать агентство.Все познается в сравнении, в том числе и масштаб помощи, которую Киев получил от USAID за последние два года. Например, на Россию, где агентство начало свою работу в 1992 году (почти стразу после развала СССР), за двадцать лет активной деятельности (до закрытия в 2012 году) было потрачено 2,6 млрд долларов.Почему для USAID нет места в новой системе госуправления Дональда Трампа?Президент США и члены его команды считают USAID лишней структурой, конкурирующей с Государственным департаментом. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что агентство неэффективно расходует бюджетные средства. По его мнению, любая зарубежная помощь должна соответствовать национальным интересам США, но поддержка развивающийся стран часто оказывалась пустой тратой денег.Также Республиканцы воспринимают USAID как организацию, идеологически враждебную новому курсу президента. Агентство даже обвиняли в том, что оно не ограничивается поддержкой экономического развития, но и распространяет "левые" идеи через финансирование различных неправительственных организаций.USAID, наверное, был самой большой структурой для распространения "мягкой силы" за всю историю. От его грантов зависело огромное количество НПО на всех континентах, и поэтому его расформирование вызвало такой международный общественный интерес. Но это далеко не первый раз в истории, когда подобные организации прекращают свою деятельность по самым разным причинам, несмотря на ранее достигнутые результаты.Совсем недавно в США скончался турецкий политик и общественный деятель, главный противник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фетхуллах Гюлен. В связи с этой новостью в СМИ в очередной раз вспомнили о его движении "Хизмет", сыгравшем огромную роль в продвижении турецкой "мягкой силы" в странах, в которых проживают мусульмане. Основанное в 1969 году движение за свою историю собрало, по различным подсчетам, от одного до восьми миллионов последователей. В основном это были студенты, учителя, бизнесмены, журналисты, профессионалы различных отраслей.Считается, что движение заручилось такой поддержкой потому, что оно не занималось подрывом секулярного строя современного государства. Однако сам Гюлен в Турции попал под подозрение правоохранительных органов после так называемого "постмодернистского переворота" в 1997 году, приведшего к отставке тогдашнего премьер-министра.Гюлена заподозрили в том, что он поддержал ушедшего в отставку премьера, и уже в следующем году органы безопасности Турции начали собирать информацию о деятельности подконтрольных ему структур. В 1999 году Гюлен эмигрировал в США, получил вид на жительство в этой стране и не покидал ее до самой смерти.Когда пост премьер-министра Турции занял Реджеп Тайип Эрдоган, движение Гюлена активно поддерживало его и его Партию справедливости и развития. Однако в 2013 году отношения между Гюленом и Эрдоганом были разорваны. Правительству Эрдогана пришлось провести масштабные реформы полиции и судебной системы для того, чтобы очистить эти структуры от сторонников Гюлена.Если копнуть глубже, можно вспомнить Коминтерн – международную организацию, объединившую коммунистические партии различных стран, созданную в 1919 году по инициативе Ленина. В определенном смысле, это тоже была организация для продвижения советского влияния в других частях мира. Она была расформирована в 1943 году.Сложно сказать, были ли у Трампа причины бояться "левых идей", распространяющихся через USAID, или все-таки речь идет о сугубо организационных причинах – нежелании тратить деньги на структуру, которая не вписывается в новую политическую концепцию. В любом случае, американской "мягкой силы" в том виде, к которому мы привыкли, можем уже и не увидеть. Что же придет ей на смену?Грубая вместо мягкойПока сложно делать прогнозы на счет будущего "мягкой силы" в США, так как реформы Трампа по перестройке американского госаппарата все еще продолжаются, рассказал Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков."Сам Трамп не особо верит в какую-либо мягкую силу. Ему ближе грубая сила – угрожать другим странам введением тарифов или вторжением. Этот метод ему понятнее, чем неофициальное влияние США", – сказал Дудаков.Однако мы уже сейчас видим, что USAID фактически распустили, 97% сотрудников уволили, основную часть внешних траншей прикрыли, и то, что остается, передается уже под контроль Госдепа, отметил политолог. Поэтому он предположил, что агентство как отдельная структура уже не будет существовать, но при этом какие-то внешние транши в небольшом объеме все-таки могут остаться."В основном они будут идти организациям, близким к республиканцам. Если агентство было "кормушкой" для демократов, теперь республиканцы могут оставить какие-то средства для идеологически близким к ним организациям. Например, религиозным консерваторам, таким как евангелисты, работающие в Африке, в Южной и Юго-восточной Азии, в Латинской Америке", – допустил собеседник издания. По его словам, это спорный инструмент "мягкой силы", хотя его тоже можно использовать, как минимум для того, чтобы собирать информацию с помощью представителей тех или иных религиозных конфессий."Эффективность всего этого будет не очень высокая. В перспективе США уже будут переходить к работе с помощью грубой, а не мягкой силы", – подытожил Малек Дудаков.Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич в интервью Украина.ру назвал происходящее вокруг USAID "большой весенней кадровой уборкой" новых американских властей. Он ожидает, что эта "уборка" коснется и других структур, в том числе FBI и ЦРУ."У Трампа другое видение американской гегемонии. Он намерен уничтожить глобалистскую империю, которую США построили в том числе через ряд международных организаций, и вернуться к доктрине Монро, которая была сформулирована в 1823 году и которую можно определить фразой "Американский континент – американцам"", – объяснил эксперт.По словам Гайича, остальная часть мира пока может отдохнуть от пропаганды ЛГБТ** и других программ, насаждающих людям "культуру смерти". Например, популяризация права на эвтаназию. Но это не значит, что мир может отдохнуть от США в целом, полагает политолог.Политолог ожидает, что отношение США к Евросоюзу и НАТО тоже изменится."При этом ошибочно думать, что США откажутся от своего влияния – наоборот, Трамп хочет усилить его, но отказаться от посредников. Он признает существование других больших государств, но будет делать все, чтобы подорвать их влияние. Он обещал, что будет делать все, чтобы Саудовская Аравия уменьшила стоимость нефти. Это напрямую ударит по бюджету России. Не станет Трамп каким-то хорошим медвежонком для других стран мира. Просто, прежняя политика глобализма изжила себя и ее институты исчезают", – резюмировал Стеван Гайич.* Организация, признанная террористической во многих странах, включая РФ** Организация, признанная экстремистской на территории РФТакже мнение на эту тему автора издания Украина.ру Александра Чаленко: Зачем нужны гранты: почему они это поняли, а мы до сих пор нет?

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сша, дональд трамп, мягкая сила, usaid, украина