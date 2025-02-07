Зачем нужны гранты: почему они это поняли, а мы до сих пор нет? - 07.02.2025 Украина.ру
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Зачем нужны гранты: почему они это поняли, а мы до сих пор нет?
Зачем нужны гранты: почему они это поняли, а мы до сих пор нет? - 07.02.2025 Украина.ру
Зачем нужны гранты: почему они это поняли, а мы до сих пор нет?
После разгона Трампом мощной грантодательской структуры USAID тема грантов и грантовой поддержки Западом своей пятой колонны среди незападных стран снова вошла в публичное пространство, о ней снова заговорили
2025-02-07T16:02
2025-02-07T16:02
мнения
портников
мустафа найем
сергей лещенко
александр чаленко
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Эта тема стала очень актуальной на Украине после победы первого Майдана в 2004 году. Противники "оранжевых" указывали на одну из причин этой победы – Запад и США, в частности, с помощью системы грантов смогли подготовить Оранжевую революцию.Это, в общем-то, так и не так. Тут нужно правильно понимать, зачем и для чего нужны гранты.Перед вторым майданом, будучи киевским журналистом, я занялся предметно этой темой, и вот, что я смог увидеть.Все грантоедские структуры на Украине обязаны выпускать отчеты в письменном виде: от кого получены гранты, на что они пошли, кто исполнитель, какая конкретно сумма потрачена на тот или иной проект. В общем, все прозрачно.Я, помню, собрал вместе отчетов десять, и после их изучения мне бросились в глаза две вещи. Первая: сообщество украинских грантоедов было какой-то закрытой "масонской" структурой. Чем-то вроде секты. В отчетах приводились данные о том, кто возглавляет ту или иную структуру, получающую гранты, и кто входит в ее наблюдательные советы.Оказалось, что это все одни и те же люди. Если условный Портников возглавлял какую-то грантоедскую структуру, то условные Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Наталья Лигачева и прочие товарищи входили в ее набсовет. Если другую структуру возглавлял условный Найем, то теперь условный Портников и все те же вышеуказанные товарищи входили в набсовет уже к нему. И так по кругу. Короче говоря, наблюдательный совет, который по идее, должен был быть контролирующим органом, на самом деле, был формальной структурой, и никакие наблюдательные функции не осуществлял. Просто такой структуры организации, получающей западные гранты, требовали западные грантодатели. Набсовет, по идее, решал, принимать проект в работу, или нет. Грантодателем был Запад, а грантоедским хабом, который потом распределял гранты среди рядовых грантоедов, были вышеуказанные структуры. Почему бы не создать набсовет, раз того требуют западные правила. Но в этих структурах были только свои. Чужак ни в набсовет, ни просто к кормушке со своим проектом пробиться не мог. Скажем проще: чужак - это пророссийский, свой - прозападный.Если бы какой-то пророссийский товарищ пришел бы в ту или иную грантоедскую организации со своим пророссийским проектом, то ему бы отказали: мол, набсовет не пропустил/не заинтересовался/просил доработать проект и так далее. На грантах были только свои: условный Портников со своим проектом в структуре у условного Найема, а последний со своим – в структуре у первого.Второй момент, на который я обратил внимание, состоял в том, что 99,9% названий грантоедских проектов ни мне, ни самим грантоедам, ни кому-либо другому на Украине ничего не говорило. Сами проекты ни на что не влияли. Их названия были примерно такими: "О влиянии осознания своей гомосексуальности винницкими кобзарями из Жмеринки на местные выборы в Немировском районе Винницкой области" или "Обучение доярок Черкасской области преодолевать своё трансгендерное одиночество во Вселенной и инклюзивность во время дойки голштинских коров". Я, конечно, утрирую, но по своему безумию они были примерно такими. Не гнушались грантоеды и просто прямыми подлогами. Если у них значился проект типа проведения феминистского митинга протеста против немытых мужских рук, лезущих без спроса под женские юбки, то руководительница этого проекта для отчета о проведении мероприятия просто узнавала об очередном митинге в Киеве, брала свою подругу и транспарант "Мужики, не будьте животными: мойте руки перед насилием!", приходила на митинг протеста художников-кубистов против поэтов-футуристов, просила сделать фото, как они с подругой стоят с этим транспарантом посреди людской массы, а потом помещала фото в отчет. Мол, митинг протеста провела.Да-да, вот примерно на такие абсолютно безумные и никому не нужные инициативы уходили американские доллары и европейские евро.Поверхностный наблюдатель даже порадовался бы тому, что вот и хорошо, что американцы и европейцы тратят свои деньги на такое. Но так смотрит на грантоедство именно поверхностный наблюдатель. Человек знающий, что да как, так легкомысленно судить не будет.Да, эти проекты не достигают никакого конечного результата по заявленной теме, но это и не важно. Тут важно другое: гранты – это легализованная форма финансовой поддержки в той или иной стране СВОИХ. Своей пятой колонны. Запад грантами поддерживал прозападную тусовку – журналистов, политологов, философов, писателей, художников, общественных и политических деятелей и прочую социально и политически активную богему, которая в масс-медиа и в тех или иных общественных сферах пропагандировала нужную им точку зрения или ценности.Система грантов делает своего активиста таким образом финансово независимым от государства или от корпораций, которые связаны с государством, и которые не дадут активисту проводить нужную Западу линию. Местная грантоедская тусовка сама знает, как ей бороться с государством, и как проводить нужную линию. В 95 случаях из 100 ей не нужны никакие указания. Ее просто надо финансово подпитывать, она сама все сделает, как надо. Запад это прекрасно понял, и поэтому поливал долларами и евро грантоедскую клумбу, которая во время Х организовывала цветные революции, готовила к ним массы и проводила нужную работу в медиа. Вот именно на это и шли гранты, а не на прояснение сексуальной ориентации мух-дрозофил.Увы, знаю по себе и друзьям, финансовой поддержкой своих сторонников, которые были тотально зависимы от своего работодателя, всегда лояльного власти, Россия, в отличие от Запада не баловала. В итоге, как говорил президент Кравчук: "Имеем то, что имеем". Читайте также статью Александра Чаленко Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?
https://ukraina.ru/20250204/1060819928.html
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мнения, портников, мустафа найем, сергей лещенко, александр чаленко
Мнения, Портников, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Александр Чаленко

Зачем нужны гранты: почему они это поняли, а мы до сих пор нет?

16:02 07.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олег ФедонюкНайем Залищук Лещенко
Найем Залищук Лещенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олег Федонюк
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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После разгона Трампом мощной грантодательской структуры USAID тема грантов и грантовой поддержки Западом своей пятой колонны среди незападных стран снова вошла в публичное пространство, о ней снова заговорили
Эта тема стала очень актуальной на Украине после победы первого Майдана в 2004 году. Противники "оранжевых" указывали на одну из причин этой победы – Запад и США, в частности, с помощью системы грантов смогли подготовить Оранжевую революцию.
Это, в общем-то, так и не так. Тут нужно правильно понимать, зачем и для чего нужны гранты.
Перед вторым майданом, будучи киевским журналистом, я занялся предметно этой темой, и вот, что я смог увидеть.
Все грантоедские структуры на Украине обязаны выпускать отчеты в письменном виде: от кого получены гранты, на что они пошли, кто исполнитель, какая конкретно сумма потрачена на тот или иной проект. В общем, все прозрачно.
Я, помню, собрал вместе отчетов десять, и после их изучения мне бросились в глаза две вещи. Первая: сообщество украинских грантоедов было какой-то закрытой "масонской" структурой. Чем-то вроде секты. В отчетах приводились данные о том, кто возглавляет ту или иную структуру, получающую гранты, и кто входит в ее наблюдательные советы.
4 февраля, 18:04
Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?Трамп с подачи Илона Маска прикрыл – пока прикрыл - деятельность одного из крупнейших американских грантодательских агентств, поставив его под контроль Госдепа. Мало того, деструктивная деятельность этой организации была рассекречена
Оказалось, что это все одни и те же люди. Если условный Портников возглавлял какую-то грантоедскую структуру, то условные Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Наталья Лигачева и прочие товарищи входили в ее набсовет.
Если другую структуру возглавлял условный Найем, то теперь условный Портников и все те же вышеуказанные товарищи входили в набсовет уже к нему. И так по кругу. Короче говоря, наблюдательный совет, который по идее, должен был быть контролирующим органом, на самом деле, был формальной структурой, и никакие наблюдательные функции не осуществлял.
Просто такой структуры организации, получающей западные гранты, требовали западные грантодатели. Набсовет, по идее, решал, принимать проект в работу, или нет. Грантодателем был Запад, а грантоедским хабом, который потом распределял гранты среди рядовых грантоедов, были вышеуказанные структуры.
Почему бы не создать набсовет, раз того требуют западные правила. Но в этих структурах были только свои. Чужак ни в набсовет, ни просто к кормушке со своим проектом пробиться не мог. Скажем проще: чужак - это пророссийский, свой - прозападный.
Если бы какой-то пророссийский товарищ пришел бы в ту или иную грантоедскую организации со своим пророссийским проектом, то ему бы отказали: мол, набсовет не пропустил/не заинтересовался/просил доработать проект и так далее. На грантах были только свои: условный Портников со своим проектом в структуре у условного Найема, а последний со своим – в структуре у первого.
Второй момент, на который я обратил внимание, состоял в том, что 99,9% названий грантоедских проектов ни мне, ни самим грантоедам, ни кому-либо другому на Украине ничего не говорило. Сами проекты ни на что не влияли. Их названия были примерно такими: "О влиянии осознания своей гомосексуальности винницкими кобзарями из Жмеринки на местные выборы в Немировском районе Винницкой области" или "Обучение доярок Черкасской области преодолевать своё трансгендерное одиночество во Вселенной и инклюзивность во время дойки голштинских коров". Я, конечно, утрирую, но по своему безумию они были примерно такими.
Не гнушались грантоеды и просто прямыми подлогами. Если у них значился проект типа проведения феминистского митинга протеста против немытых мужских рук, лезущих без спроса под женские юбки, то руководительница этого проекта для отчета о проведении мероприятия просто узнавала об очередном митинге в Киеве, брала свою подругу и транспарант "Мужики, не будьте животными: мойте руки перед насилием!", приходила на митинг протеста художников-кубистов против поэтов-футуристов, просила сделать фото, как они с подругой стоят с этим транспарантом посреди людской массы, а потом помещала фото в отчет. Мол, митинг протеста провела.
Да-да, вот примерно на такие абсолютно безумные и никому не нужные инициативы уходили американские доллары и европейские евро.
Поверхностный наблюдатель даже порадовался бы тому, что вот и хорошо, что американцы и европейцы тратят свои деньги на такое. Но так смотрит на грантоедство именно поверхностный наблюдатель. Человек знающий, что да как, так легкомысленно судить не будет.
Да, эти проекты не достигают никакого конечного результата по заявленной теме, но это и не важно. Тут важно другое: гранты – это легализованная форма финансовой поддержки в той или иной стране СВОИХ. Своей пятой колонны.
Александр Чаленко
26 января 2023, 04:34
Александр Чаленко. Кто онЖурналист, политический эмигрант, лауреат премии им. Олеся Бузины
Запад грантами поддерживал прозападную тусовку – журналистов, политологов, философов, писателей, художников, общественных и политических деятелей и прочую социально и политически активную богему, которая в масс-медиа и в тех или иных общественных сферах пропагандировала нужную им точку зрения или ценности.
Система грантов делает своего активиста таким образом финансово независимым от государства или от корпораций, которые связаны с государством, и которые не дадут активисту проводить нужную Западу линию.
Местная грантоедская тусовка сама знает, как ей бороться с государством, и как проводить нужную линию. В 95 случаях из 100 ей не нужны никакие указания. Ее просто надо финансово подпитывать, она сама все сделает, как надо.
Запад это прекрасно понял, и поэтому поливал долларами и евро грантоедскую клумбу, которая во время Х организовывала цветные революции, готовила к ним массы и проводила нужную работу в медиа. Вот именно на это и шли гранты, а не на прояснение сексуальной ориентации мух-дрозофил.
Увы, знаю по себе и друзьям, финансовой поддержкой своих сторонников, которые были тотально зависимы от своего работодателя, всегда лояльного власти, Россия, в отличие от Запада не баловала. В итоге, как говорил президент Кравчук: "Имеем то, что имеем".
Читайте также статью Александра Чаленко Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?
 
МненияПортниковМустафа НайемСергей ЛещенкоАлександр Чаленко
 
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Заголовок открываемого материала
16:13Не все Переяславские рады одинаково полезны
16:10Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет
16:02Зачем нужны гранты: почему они это поняли, а мы до сих пор нет?
15:22Не взяли на СВО: в деле историка Соколова, убившего свою аспирантку, всплыли новые подробности
14:48"Инструмент Кремля": в СНБО пожаловались, что Россия натравила на них "Сигма-боя"
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