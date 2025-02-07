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Подоляк признал, что Киев хочет спровоцировать войну между РФ и США

Подоляк признал, что Киев хочет спровоцировать войну между РФ и США - 07.02.2025 Украина.ру

Подоляк признал, что Киев хочет спровоцировать войну между РФ и США

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев хочет спровоцировать прямой военный конфликт России и США, передает РБК-Украина

2025-02-07T12:33

2025-02-07T12:33

2025-02-07T12:33

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"Необязательно доводить до прямого боестолкновения американцы-Россия. Нам бы, безусловно, было бы намного лучше, потому что это уже совершенно другого уровня война, но понимаем, что это чрезвычайно сложно", - сказал Подоляк.На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что это заявление выдает в Зеленском маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий.Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил в пятницу, что принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто привести к началу Третьей мировой войны.Подробнее по теме - в материале Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков на сайте Украина.ру.

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новости, киев, михаил подоляк, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, нато