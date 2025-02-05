Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков - 05.02.2025 Украина.ру
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Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков
Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков - 05.02.2025 Украина.ру
Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков
Владимир Зеленский неадекватен в рассуждениях о размещении ядерного оружия на Украине. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-02-05T13:08
2025-02-05T13:08
новости
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дмитрий песков
владимир зеленский
сбу
ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная угроза
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Накануне Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил просьбу к Западу "вернуть" ядерное оружие на Украину. Он также указал на возможность размещения на Украине многочисленных контингентов западных военнослужащих."В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием. Собственно, ну, есть как бы режим нераспространения ядерного оружия и так далее, и тому подобное", - сказал Песков.Песков также сообщил, что Россия и США поддерживают контакты."Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, в последнее время они интенсифицировались", - сообщил Песков, отказавшись сообщать детали.Ядерное оружие на Украине было размещено в период СССР и в постсоветский период передано Российской Федерации при посредничестве стан Запада. Украина получила безъядерный статус и всестороннюю помощь от Запада и России. Ядерные державы связаны договором о нераспространении ядерного оружия. Ранее в новостях: СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие
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новости, украина, россия, запад, дмитрий песков, владимир зеленский, сбу, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза
Новости, Украина, Россия, Запад, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, СБУ, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза

Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков

13:08 05.02.2025
 
© РИА Новости . А. Зубцов / Перейти в фотобанкСамоходная ракетная пусковая установка СС-20
Самоходная ракетная пусковая установка СС-20 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . А. Зубцов
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Владимир Зеленский неадекватен в рассуждениях о размещении ядерного оружия на Украине. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил просьбу к Западу "вернуть" ядерное оружие на Украину. Он также указал на возможность размещения на Украине многочисленных контингентов западных военнослужащих.
"В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием. Собственно, ну, есть как бы режим нераспространения ядерного оружия и так далее, и тому подобное", - сказал Песков.
Зеленский - продавец волшебной лжи
09:00
Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраляЗеленский переложил на Запад ответственность за дальнейшую потерю Киевом территорий. На Украине гремят взрывы, российские военные уничтожают противника. Зеленский обманул США с добычей ископаемых
Песков также сообщил, что Россия и США поддерживают контакты.
"Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, в последнее время они интенсифицировались", - сообщил Песков, отказавшись сообщать детали.
Ядерное оружие на Украине было размещено в период СССР и в постсоветский период передано Российской Федерации при посредничестве стан Запада. Украина получила безъядерный статус и всестороннюю помощь от Запада и России. Ядерные державы связаны договором о нераспространении ядерного оружия.
Ранее в новостях: СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие
 
НовостиУкраинаРоссияЗападДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСБУЯдерное оружиеядерная безопасностьядерная угроза
 
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