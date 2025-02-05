Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков
Владимир Зеленский неадекватен в рассуждениях о размещении ядерного оружия на Украине. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил просьбу к Западу "вернуть" ядерное оружие на Украину. Он также указал на возможность размещения на Украине многочисленных контингентов западных военнослужащих.
"В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием. Собственно, ну, есть как бы режим нераспространения ядерного оружия и так далее, и тому подобное", - сказал Песков.
09:00Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраляЗеленский переложил на Запад ответственность за дальнейшую потерю Киевом территорий. На Украине гремят взрывы, российские военные уничтожают противника. Зеленский обманул США с добычей ископаемых
Песков также сообщил, что Россия и США поддерживают контакты.
"Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, в последнее время они интенсифицировались", - сообщил Песков, отказавшись сообщать детали.
Ядерное оружие на Украине было размещено в период СССР и в постсоветский период передано Российской Федерации при посредничестве стан Запада. Украина получила безъядерный статус и всестороннюю помощь от Запада и России. Ядерные державы связаны договором о нераспространении ядерного оружия.