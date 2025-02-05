https://ukraina.ru/20250205/1060835727.html

Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков

Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков - 05.02.2025 Украина.ру

Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков

Владимир Зеленский неадекватен в рассуждениях о размещении ядерного оружия на Украине. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-02-05T13:08

2025-02-05T13:08

2025-02-05T13:08

новости

украина

россия

запад

дмитрий песков

владимир зеленский

сбу

ядерное оружие

ядерная безопасность

ядерная угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101225/96/1012259606_0:224:3111:1974_1920x0_80_0_0_45ea4756ee367e65c60762fbdb8f8fa2.jpg

Накануне Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил просьбу к Западу "вернуть" ядерное оружие на Украину. Он также указал на возможность размещения на Украине многочисленных контингентов западных военнослужащих."В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием. Собственно, ну, есть как бы режим нераспространения ядерного оружия и так далее, и тому подобное", - сказал Песков.Песков также сообщил, что Россия и США поддерживают контакты."Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, в последнее время они интенсифицировались", - сообщил Песков, отказавшись сообщать детали.Ядерное оружие на Украине было размещено в период СССР и в постсоветский период передано Российской Федерации при посредничестве стан Запада. Украина получила безъядерный статус и всестороннюю помощь от Запада и России. Ядерные державы связаны договором о нераспространении ядерного оружия. Ранее в новостях: СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие

https://ukraina.ru/20250205/1060827266.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, дмитрий песков, владимир зеленский, сбу, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза