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ВСУ потеряли три танка: Рогов о провальной попытке контратаки в Запорожской области
ВСУ потеряли три танка: Рогов о провальной попытке контратаки в Запорожской области - 07.02.2025 Украина.ру
ВСУ потеряли три танка: Рогов о провальной попытке контратаки в Запорожской области
Три танка ВСУ было уничтожено при попытке контратаки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-02-07T12:07
2025-02-07T12:07
2025-02-07T12:07
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запорожская область
каховское водохранилище
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"Противник предпринял попытку контратаки в Каменском на Степногорском направлении Запорожской линии фронта, но был разбит нашими войсками. Враг потерял три танка, а также около десяти боевиков", - сказал Рогов.По его словам, удар по группе противника нанесли с помощью дронов.Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, в Каменском идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.О других успехах ВС РФ - в материале Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская область, каховское водохранилище, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, общественная палата
Новости, Запорожская область, Каховское водохранилище, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, общественная палата
ВСУ потеряли три танка: Рогов о провальной попытке контратаки в Запорожской области
Три танка ВСУ было уничтожено при попытке контратаки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости