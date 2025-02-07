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ФСБ задержала женщин-агентов Украины, готовивших теракты против офицеров Минобороны

ФСБ задержала женщин-агентов Украины, готовивших теракты против офицеров Минобороны - 07.02.2025 Украина.ру

ФСБ задержала женщин-агентов Украины, готовивших теракты против офицеров Минобороны

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов спецслужб Украины, которые готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса

2025-02-07T08:21

2025-02-07T08:21

2025-02-07T08:21

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"На территории Украины (они) прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения", - объяснили в спецслужбе.В ходе обысков по местам их проживания изъяли "значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами".В отношении них возбудили уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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