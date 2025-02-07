https://ukraina.ru/20250207/1060868765.html

"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений

"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений - 07.02.2025 Украина.ру

"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений

Пока для нового ракетного кризиса только создаются условия, сам кризис может разразиться в 2026 году. На повестке дня остается предложение России о моратории на развертывание РСМД. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

2025-02-07T04:00

2025-02-07T04:00

2025-02-07T04:00

новости

россия

сша

европа

нато

ракеты

кризис

"орешник"

переговоры

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058580744_0:14:1290:740_1920x0_80_0_0_d80b60ccf0975ae2e1aec35247c55405.jpg.webp

В конце 2024 года некоторые специалисты выражали опасения, что начнется новый ракетный кризис. По мнению Стефановича, эта угроза сохраняется и в 2025 году. Мир движется к новому евроракетному кризису или кризису в Азии, отметил он. Пока для него только создаются условия, а сам кризис может разразиться в 2026 году, указал он.Несмотря на то, что сейчас это предложение практически похоронено, на эту тему еще можно разговаривать. Но, опять же, без отрыва от всего остального комплекса проблем, отметил он.Заявления о том, что Россия планирует разворачивать "Орешник" во второй половине 2025 года, это дает несколько месяцев на то, чтобы администрация президента США Дональда Трампа что-то сделала, указал Стефанович.По его мнению, тут нет необходимости вести формальные переговоры. США достаточно пересмотреть свои планы развертывания ракет в Европе в одностороннем порядке: "Пока у нас голова больше болит за Азию, все пойдет туда, а Европа пусть сама разбирается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Плохо, когда объекты поражения очень близко. "Орешник" в Белоруссии как асимметричный ответ России Западу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250119/1060304326.html

россия

сша

европа

азия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, европа, нато, ракеты, кризис, "орешник", переговоры, азия, мораторий, дональд трамп, рсмд