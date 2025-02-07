"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений - 07.02.2025 Украина.ру
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"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений
"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений - 07.02.2025 Украина.ру
"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений
Пока для нового ракетного кризиса только создаются условия, сам кризис может разразиться в 2026 году. На повестке дня остается предложение России о моратории на развертывание РСМД. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-02-07T04:00
2025-02-07T04:00
новости
россия
сша
европа
нато
ракеты
кризис
"орешник"
переговоры
азия
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В конце 2024 года некоторые специалисты выражали опасения, что начнется новый ракетный кризис. По мнению Стефановича, эта угроза сохраняется и в 2025 году. Мир движется к новому евроракетному кризису или кризису в Азии, отметил он. Пока для него только создаются условия, а сам кризис может разразиться в 2026 году, указал он.Несмотря на то, что сейчас это предложение практически похоронено, на эту тему еще можно разговаривать. Но, опять же, без отрыва от всего остального комплекса проблем, отметил он.Заявления о том, что Россия планирует разворачивать "Орешник" во второй половине 2025 года, это дает несколько месяцев на то, чтобы администрация президента США Дональда Трампа что-то сделала, указал Стефанович.По его мнению, тут нет необходимости вести формальные переговоры. США достаточно пересмотреть свои планы развертывания ракет в Европе в одностороннем порядке: "Пока у нас голова больше болит за Азию, все пойдет туда, а Европа пусть сама разбирается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Плохо, когда объекты поражения очень близко. "Орешник" в Белоруссии как асимметричный ответ России Западу" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, европа, нато, ракеты, кризис, "орешник", переговоры, азия, мораторий, дональд трамп, рсмд
Новости, Россия, США, Европа, НАТО, ракеты, кризис, "Орешник", переговоры, Азия, мораторий, Дональд Трамп, РСМД

"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений

04:00 07.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: томагавки США, ракеты
Коллаж: томагавки США, ракеты - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Украина.ру
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Пока для нового ракетного кризиса только создаются условия, сам кризис может разразиться в 2026 году. На повестке дня остается предложение России о моратории на развертывание РСМД. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
В конце 2024 года некоторые специалисты выражали опасения, что начнется новый ракетный кризис. По мнению Стефановича, эта угроза сохраняется и в 2025 году.
Мир движется к новому евроракетному кризису или кризису в Азии, отметил он. Пока для него только создаются условия, а сам кризис может разразиться в 2026 году, указал он.

"На повестке дня остается российское предложение о моратории (Ранее Россия выступила с предложением США и НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в странах блока, а также в государствах, которые в него не входят. — Ред.)", — подчеркнул Стефанович.

Несмотря на то, что сейчас это предложение практически похоронено, на эту тему еще можно разговаривать. Но, опять же, без отрыва от всего остального комплекса проблем, отметил он.
Заявления о том, что Россия планирует разворачивать "Орешник" во второй половине 2025 года, это дает несколько месяцев на то, чтобы администрация президента США Дональда Трампа что-то сделала, указал Стефанович.
По его мнению, тут нет необходимости вести формальные переговоры. США достаточно пересмотреть свои планы развертывания ракет в Европе в одностороннем порядке: "Пока у нас голова больше болит за Азию, все пойдет туда, а Европа пусть сама разбирается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Плохо, когда объекты поражения очень близко. "Орешник" в Белоруссии как асимметричный ответ России Западу" на сайте Украина.ру.
Геннадий Алехин интервью
19 января, 07:00
Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы ХарьковаНаша тактическая инициатива в зоне СВО должна перерасти в стратегическую. Мы должны где-то нанести разящий прорывной удар. Надеюсь, в 2025 году это произойдет. Хотя год будет тяжелым и напряженным, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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