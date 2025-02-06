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В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID
В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID - 06.02.2025 Украина.ру
В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID
Департамент эффективности госуправления США (DOGE) под руководством Илона Маска отменяет подписки на медиаресурсы Politico, финансировавшегося из Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
2025-02-06T11:45
2025-02-06T11:45
2025-02-06T11:45
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В начале брифинга он сообщила, что получила информацию о финансировании о финансировании USAID медиаресурсов, включая Politico.Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом начала масштабный пересмотр государственных расходов для экономии денег налогоплательщиков, отметила Левитт. По её словам, речь об оправданности значительных госрасходов США на зарубежных реципиентов.Накануне в новостях: Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, илон маск, дональд трамп, politico, внешняя политика, финансирование, сми, украинские сми, информационная война, информационная безопасность, бюджет, ес
Новости, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Politico, внешняя политика, финансирование, СМИ, украинские СМИ, информационная война, информационная безопасность, бюджет, ЕС
В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID
Департамент эффективности госуправления США (DOGE) под руководством Илона Маска отменяет подписки на медиаресурсы Politico, финансировавшегося из Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В начале брифинга он сообщила, что получила информацию о финансировании о финансировании USAID медиаресурсов, включая Politico.
"Я могу подтвердить, что более 8 миллионов долларов налогоплательщиков, выделенные на фактическое субсидирование подписок на Politico за счет американцев, больше не будут выплачиваться. Команда DOGE уже работает над отменой этих платежей", — сказала Левитт.
Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом
начала масштабный пересмотр государственных расходов для экономии денег налогоплательщиков, отметила Левитт. По её словам, речь об оправданности значительных госрасходов США на зарубежных реципиентов.