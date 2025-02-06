В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID - 06.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250206/1060863355.html
В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID
В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID - 06.02.2025 Украина.ру
В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID
Департамент эффективности госуправления США (DOGE) под руководством Илона Маска отменяет подписки на медиаресурсы Politico, финансировавшегося из Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
2025-02-06T11:45
2025-02-06T11:45
новости
сша
илон маск
дональд трамп
politico
внешняя политика
финансирование
сми
украинские сми
информационная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060690294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed59b5f6e6348751c0949a4ebdc20a41.jpg
В начале брифинга он сообщила, что получила информацию о финансировании о финансировании USAID медиаресурсов, включая Politico.Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом начала масштабный пересмотр государственных расходов для экономии денег налогоплательщиков, отметила Левитт. По её словам, речь об оправданности значительных госрасходов США на зарубежных реципиентов.Накануне в новостях: Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060690294_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_fbfb2b705748188e867839daa70e20ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, илон маск, дональд трамп, politico, внешняя политика, финансирование, сми, украинские сми, информационная война, информационная безопасность, бюджет, ес
Новости, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Politico, внешняя политика, финансирование, СМИ, украинские СМИ, информационная война, информационная безопасность, бюджет, ЕС

В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID

11:45 06.02.2025
 
© AP / Ben Curtis
- РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP / Ben Curtis
Читать в
ДзенTelegram
Департамент эффективности госуправления США (DOGE) под руководством Илона Маска отменяет подписки на медиаресурсы Politico, финансировавшегося из Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В начале брифинга он сообщила, что получила информацию о финансировании о финансировании USAID медиаресурсов, включая Politico.
"Я могу подтвердить, что более 8 миллионов долларов налогоплательщиков, выделенные на фактическое субсидирование подписок на Politico за счет американцев, больше не будут выплачиваться. Команда DOGE уже работает над отменой этих платежей", — сказала Левитт.
Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом начала масштабный пересмотр государственных расходов для экономии денег налогоплательщиков, отметила Левитт. По её словам, речь об оправданности значительных госрасходов США на зарубежных реципиентов.
Накануне в новостях: Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID
 
НовостиСШАИлон МаскДональд ТрампPoliticoвнешняя политикафинансированиеСМИукраинские СМИинформационная войнаинформационная безопасностьбюджетЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ
12:11Кто из мировых лидеров приедет на "Ялту 2.0" и чем им придётся подкреплять свои подписи - Стариков
12:05Вынесен приговор трем украинским террористам, пойманным в Курской области
12:03Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину
11:45В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID
11:27Российским ударом по Харькову ликвидированы офицеры ВСУ и представители НАТО - подполье
11:23Замок Галкина и Пугачевой разваливается - SHOT
11:08"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС
10:49Игра в пинг-понг и правовой хаос: Туска обвинили в подготовке госпереворота, он удивил ответом
10:48Польша на растяжке между Трампом и Украиной
10:17Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент
09:55Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраля
09:23Меркель призвала не допустить победы России на Украине
08:50Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций
08:30ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны
08:13Главное за ночь 6 февраля
07:59Южная Бессарабия: борьба МССР за выход к морю
07:50"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом
07:32Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам
07:21"Русским нужен Киев". Почему украинские эксперты и политики заговорили о мире
Лента новостейМолния