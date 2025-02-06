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В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID

В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID - 06.02.2025 Украина.ру

В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID

Департамент эффективности госуправления США (DOGE) под руководством Илона Маска отменяет подписки на медиаресурсы Politico, финансировавшегося из Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

2025-02-06T11:45

2025-02-06T11:45

2025-02-06T11:45

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В начале брифинга он сообщила, что получила информацию о финансировании о финансировании USAID медиаресурсов, включая Politico.Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом начала масштабный пересмотр государственных расходов для экономии денег налогоплательщиков, отметила Левитт. По её словам, речь об оправданности значительных госрасходов США на зарубежных реципиентов.Накануне в новостях: Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID

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новости, сша, илон маск, дональд трамп, politico, внешняя политика, финансирование, сми, украинские сми, информационная война, информационная безопасность, бюджет, ес