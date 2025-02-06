Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России - 06.02.2025 Украина.ру
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Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России
Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России - 06.02.2025 Украина.ру
Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России
Парламент Финляндии рассмотрит внесённый правительством законопроект о запрете гражданам России приобретать недвижимость в этой стране. О внесении документа проинформировал 6 февраля заявил финский министр обороны Антти Хяккянен
2025-02-06T15:24
2025-02-06T15:30
новости
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Глава военного ведомства сообщил о принятии решения правительством по законопроекту, который запрещает сделки с недвижимостью в Финляндии для граждан России и компаний с российской юрисдикцией. Норма распространяется также на граждан Финляндии с российскими паспортами.Ранее правительство Финляндии ограничило деятельность компаний с российским капиталом и ограничило деятельность СМИ, заподозренных в распространении позитивной информации о России. Правительство Финляндии закрыло границу с Россией и увеличило военные расходы, часть из которых уже освоена на строительстве фортификационных сооружений в приграничных с Россией районах. Жителям этих районов предписано покинуть свои дома и переехать в другие места проживания.Финляндия регулярно отправляет на Украину партии различной военной помощи, в том числе оружие и бронетехнику. Военная помощь Финляндии для ВСУ с начала СВО, по оценкам экспертов, составила около 2,5 миллиарда евро. Правительство страны также активно финансировало различные программы Киева. Финляндия также принимала беженцев с Украины.Ранее на эту тему: Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник"
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новости, финляндия, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, ес, военная помощь, русофобия, дискриминация, недвижимость, зарубежная недвижимость, международные отношения, международное право, международная политика, минобороны
Новости, Финляндия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС, военная помощь, Русофобия, дискриминация, Недвижимость, зарубежная недвижимость, международные отношения, международное право, Международная политика, Минобороны

Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России

15:24 06.02.2025 (обновлено: 15:30 06.02.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Ministers / Häkkänen Antti
- РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© commons.wikimedia.org / Ministers / Häkkänen Antti
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Парламент Финляндии рассмотрит внесённый правительством законопроект о запрете гражданам России приобретать недвижимость в этой стране. О внесении документа проинформировал 6 февраля заявил финский министр обороны Антти Хяккянен
Глава военного ведомства сообщил о принятии решения правительством по законопроекту, который запрещает сделки с недвижимостью в Финляндии для граждан России и компаний с российской юрисдикцией. Норма распространяется также на граждан Финляндии с российскими паспортами.
"Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии", - заявил на пресс-конференции Хяккянен.
Ранее правительство Финляндии ограничило деятельность компаний с российским капиталом и ограничило деятельность СМИ, заподозренных в распространении позитивной информации о России.
Правительство Финляндии закрыло границу с Россией и увеличило военные расходы, часть из которых уже освоена на строительстве фортификационных сооружений в приграничных с Россией районах. Жителям этих районов предписано покинуть свои дома и переехать в другие места проживания.
- РИА Новости, 1920, 03.02.2025
3 февраля, 15:07
Назад пути не будет: МИД Финляндии опубликовал шокирующую инструкцию по вступлению в ряды ВСУМИД Финляндии представил инструкцию для граждан страны, которые хотят вступить в ряды ВСУ в качестве наемников. Документы были размещены 3 февраля на официальном сайте дипломатического ведомства
Финляндия регулярно отправляет на Украину партии различной военной помощи, в том числе оружие и бронетехнику. Военная помощь Финляндии для ВСУ с начала СВО, по оценкам экспертов, составила около 2,5 миллиарда евро. Правительство страны также активно финансировало различные программы Киева.
Финляндия также принимала беженцев с Украины.
Ранее на эту тему: Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник"
 
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