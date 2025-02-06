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Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России

Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России - 06.02.2025 Украина.ру

Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России

Парламент Финляндии рассмотрит внесённый правительством законопроект о запрете гражданам России приобретать недвижимость в этой стране. О внесении документа проинформировал 6 февраля заявил финский министр обороны Антти Хяккянен

2025-02-06T15:24

2025-02-06T15:24

2025-02-06T15:30

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Глава военного ведомства сообщил о принятии решения правительством по законопроекту, который запрещает сделки с недвижимостью в Финляндии для граждан России и компаний с российской юрисдикцией. Норма распространяется также на граждан Финляндии с российскими паспортами.Ранее правительство Финляндии ограничило деятельность компаний с российским капиталом и ограничило деятельность СМИ, заподозренных в распространении позитивной информации о России. Правительство Финляндии закрыло границу с Россией и увеличило военные расходы, часть из которых уже освоена на строительстве фортификационных сооружений в приграничных с Россией районах. Жителям этих районов предписано покинуть свои дома и переехать в другие места проживания.Финляндия регулярно отправляет на Украину партии различной военной помощи, в том числе оружие и бронетехнику. Военная помощь Финляндии для ВСУ с начала СВО, по оценкам экспертов, составила около 2,5 миллиарда евро. Правительство страны также активно финансировало различные программы Киева. Финляндия также принимала беженцев с Украины.Ранее на эту тему: Профессор из Финляндии констатировал фиаско НАТО и вспомнил "Орешник"

https://ukraina.ru/20250203/1060771366.html

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