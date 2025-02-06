https://ukraina.ru/20250206/1060868383.html

Песков высказался о разблокировке соцсети X в России

Песков высказался о разблокировке соцсети X в России - 06.02.2025 Украина.ру

Песков высказался о разблокировке соцсети X в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 февраля прокомментировал журналистам возможность разблокировки соцсети X на территории РФ

2025-02-06T13:50

2025-02-06T13:50

2025-02-06T14:04

новости

россия

дмитрий песков

илон маск

екатерина мизулина

роскомнадзор

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"Больше Twitter нет уже достаточно давно, поэтому Twitter никак не вернешь. Вот, речь может идти только о соцсети Х. Вопрос того, выполнил ли Х все необходимые требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", - сказал Песков.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".С тех пор у соцсети сменился владелец. Илон Маск купил ее и сменил название на Х.Ранее в четверг глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указала, что работа социальной сети X сильно изменилась и ее могут разблокировать в России. В то же время в Роскомнадзоре оснований для разблокировки соцсети Х не увидели. Подробнее о соцсетях в РФ - в материале Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, илон маск, екатерина мизулина, роскомнадзор