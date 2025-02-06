Песков высказался о разблокировке соцсети X в России - 06.02.2025 Украина.ру
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Песков высказался о разблокировке соцсети X в России
Песков высказался о разблокировке соцсети X в России - 06.02.2025 Украина.ру
Песков высказался о разблокировке соцсети X в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 февраля прокомментировал журналистам возможность разблокировки соцсети X на территории РФ
2025-02-06T13:50
2025-02-06T14:04
новости
россия
дмитрий песков
илон маск
екатерина мизулина
роскомнадзор
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"Больше Twitter нет уже достаточно давно, поэтому Twitter никак не вернешь. Вот, речь может идти только о соцсети Х. Вопрос того, выполнил ли Х все необходимые требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", - сказал Песков.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".С тех пор у соцсети сменился владелец. Илон Маск купил ее и сменил название на Х.Ранее в четверг глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указала, что работа социальной сети X сильно изменилась и ее могут разблокировать в России. В то же время в Роскомнадзоре оснований для разблокировки соцсети Х не увидели. Подробнее о соцсетях в РФ - в материале Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дмитрий песков, илон маск, екатерина мизулина, роскомнадзор
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Илон Маск, Екатерина Мизулина, Роскомнадзор

Песков высказался о разблокировке соцсети X в России

13:50 06.02.2025 (обновлено: 14:04 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 февраля прокомментировал журналистам возможность разблокировки соцсети X на территории РФ
"Больше Twitter нет уже достаточно давно, поэтому Twitter никак не вернешь. Вот, речь может идти только о соцсети Х. Вопрос того, выполнил ли Х все необходимые требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то, конечно, никаких препятствий для этого не останется", - сказал Песков.
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".
С тех пор у соцсети сменился владелец. Илон Маск купил ее и сменил название на Х.
Ранее в четверг глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указала, что работа социальной сети X сильно изменилась и ее могут разблокировать в России. В то же время в Роскомнадзоре оснований для разблокировки соцсети Х не увидели.
Подробнее о соцсетях в РФ - в материале Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковИлон МаскЕкатерина МизулинаРоскомнадзор
 
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