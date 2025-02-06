ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ - 06.02.2025 Украина.ру
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ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ
ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ - 06.02.2025 Украина.ру
ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ
Госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило группу подозреваемых в хищении 2,4 миллиона долларов на закупке дров для Вооруженных сил страны (ВСУ), говорится на сайте ведомства
2025-02-06T12:13
2025-02-06T12:13
новости
украина
вооруженные силы украины
гбр
коррупция
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"Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками. Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. Всего работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", - говорится в материале. По указанной схеме было совершено 47 закупок. Пятерым участникам организованной группы вменяется статья "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах в составе организованной группы". Им грозит до 12 лет лишения свободы.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Подробнее - в материале Украинского командира будут судить за закупку топливных баков на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, коррупция
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ГБР, коррупция

ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ

12:13 06.02.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило группу подозреваемых в хищении 2,4 миллиона долларов на закупке дров для Вооруженных сил страны (ВСУ), говорится на сайте ведомства
"Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками. Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. Всего работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", - говорится в материале.
По указанной схеме было совершено 47 закупок.
Пятерым участникам организованной группы вменяется статья "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах в составе организованной группы". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.
Подробнее - в материале Украинского командира будут судить за закупку топливных баков на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныГБРкоррупция
 
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