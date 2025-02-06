https://ukraina.ru/20250206/1060864860.html
ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ
ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ - 06.02.2025 Украина.ру
ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ
Госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило группу подозреваемых в хищении 2,4 миллиона долларов на закупке дров для Вооруженных сил страны (ВСУ), говорится на сайте ведомства
2025-02-06T12:13
2025-02-06T12:13
2025-02-06T12:13
новости
украина
вооруженные силы украины
гбр
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_0:198:3163:1977_1920x0_80_0_0_e4ddff429f9fd20c6906c34b4e87d05d.jpg
"Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками. Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. Всего работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", - говорится в материале. По указанной схеме было совершено 47 закупок. Пятерым участникам организованной группы вменяется статья "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах в составе организованной группы". Им грозит до 12 лет лишения свободы.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Подробнее - в материале Украинского командира будут судить за закупку топливных баков на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d142d5a5ae5fad44447d45afeccf16da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, коррупция
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ГБР, коррупция
ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ
Госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило группу подозреваемых в хищении 2,4 миллиона долларов на закупке дров для Вооруженных сил страны (ВСУ), говорится на сайте ведомства
"Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками. Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. Всего работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", - говорится в материале.
По указанной схеме было совершено 47 закупок.
Пятерым участникам организованной группы вменяется статья "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах в составе организованной группы". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.