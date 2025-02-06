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ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ

ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ - 06.02.2025 Украина.ру

ГБР разоблачило украинцев, наварившихся на закупках для ВСУ

Госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачило группу подозреваемых в хищении 2,4 миллиона долларов на закупке дров для Вооруженных сил страны (ВСУ), говорится на сайте ведомства

2025-02-06T12:13

2025-02-06T12:13

2025-02-06T12:13

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"Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками. Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. Всего работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", - говорится в материале. По указанной схеме было совершено 47 закупок. Пятерым участникам организованной группы вменяется статья "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах в составе организованной группы". Им грозит до 12 лет лишения свободы.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Подробнее - в материале Украинского командира будут судить за закупку топливных баков на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, коррупция