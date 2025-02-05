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Украинского командира будут судить за закупку топливных баков

Украинского командира будут судить за закупку топливных баков - 05.02.2025 Украина.ру

Украинского командира будут судить за закупку топливных баков

Госбюро расследований Украины завершило расследование досудебное расследование в отношении командира воинской части Кировоградкой области, закупившего топливные баки у коммерсантов по завышенной цене. Об этом 5 февраля сообщило ГБР Украины.

2025-02-05T14:46

2025-02-05T14:46

2025-02-05T14:46

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Обвинительный акт в отношении командира украинской в/ч направлен в суд, сообщило ведомство. Военнослужащего обвиняют в халатности с причинением ущерба в размере 12 млн гривен (почти $286 тыс)."На объявленный воинской частью тендер на закупку топливных резервуаров подали заявки три участника. Победителем было выбрано предложение от частного предприятия по наименьшей цене. Однако после заключения договоров коммерсанты в документации искусственно завысили стоимость продукции. Чиновник воинской части не проверил изменение суммы в договоре. Таким образом, общий размер ущерба государству достиг почти 12 млн гривен", - сказано в официальном сообщении.Военнослужащий обвиняется в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля

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новости, украина, владимир зеленский, гбр, всу, коррупция, криминал, уголовное дело, закупки