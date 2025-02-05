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Украинского командира будут судить за закупку топливных баков
Украинского командира будут судить за закупку топливных баков - 05.02.2025 Украина.ру
Украинского командира будут судить за закупку топливных баков
Госбюро расследований Украины завершило расследование досудебное расследование в отношении командира воинской части Кировоградкой области, закупившего топливные баки у коммерсантов по завышенной цене. Об этом 5 февраля сообщило ГБР Украины.
2025-02-05T14:46
2025-02-05T14:46
2025-02-05T14:46
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украина
владимир зеленский
гбр
всу
коррупция
криминал
уголовное дело
закупки
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Обвинительный акт в отношении командира украинской в/ч направлен в суд, сообщило ведомство. Военнослужащего обвиняют в халатности с причинением ущерба в размере 12 млн гривен (почти $286 тыс)."На объявленный воинской частью тендер на закупку топливных резервуаров подали заявки три участника. Победителем было выбрано предложение от частного предприятия по наименьшей цене. Однако после заключения договоров коммерсанты в документации искусственно завысили стоимость продукции. Чиновник воинской части не проверил изменение суммы в договоре. Таким образом, общий размер ущерба государству достиг почти 12 млн гривен", - сказано в официальном сообщении.Военнослужащий обвиняется в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля
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новости, украина, владимир зеленский, гбр, всу, коррупция, криминал, уголовное дело, закупки
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ГБР, ВСУ, коррупция, криминал, уголовное дело, закупки
Украинского командира будут судить за закупку топливных баков
Госбюро расследований Украины завершило расследование досудебное расследование в отношении командира воинской части Кировоградкой области, закупившего топливные баки у коммерсантов по завышенной цене. Об этом 5 февраля сообщило ГБР Украины.
Обвинительный акт в отношении командира украинской в/ч направлен в суд, сообщило ведомство. Военнослужащего обвиняют в халатности с причинением ущерба в размере 12 млн гривен (почти $286 тыс).
"На объявленный воинской частью тендер на закупку топливных резервуаров подали заявки три участника. Победителем было выбрано предложение от частного предприятия по наименьшей цене. Однако после заключения договоров коммерсанты в документации искусственно завысили стоимость продукции. Чиновник воинской части не проверил изменение суммы в договоре. Таким образом, общий размер ущерба государству достиг почти 12 млн гривен", - сказано в официальном сообщении.
Военнослужащий обвиняется в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.