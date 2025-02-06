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Российским ударом по Харькову ликвидированы офицеры ВСУ и представители НАТО - подполье

Российским ударом по Харькову ликвидированы офицеры ВСУ и представители НАТО - подполье - 06.02.2025 Украина.ру

Российским ударом по Харькову ликвидированы офицеры ВСУ и представители НАТО - подполье

Старшие офицеры Украины и несколько представителей НАТО погибли в Харькове в результате российского удара. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

2025-02-06T11:27

2025-02-06T11:27

2025-02-06T11:27

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"Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на Площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД "Лють"* и есть пара-тройка представителей стран НАТО", - сказал Лебедев.Он также отметил, что некоторые раненые находятся под особым надзором. Местных врачей к ним не пускают, а за некоторыми из них присылали вертолеты."Вероятнее всего, прилет был во время какого-то совещания, иначе сложно понять, что такое количество "красивых целей" делало в одном месте, в одно время. Имелись подозрения, что в данном заведении был штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области", - сказал Лебедев.* Террористическая организация, запрещенная в России.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраля

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