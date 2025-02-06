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Российским ударом по Харькову ликвидированы офицеры ВСУ и представители НАТО - подполье
Российским ударом по Харькову ликвидированы офицеры ВСУ и представители НАТО - подполье - 06.02.2025 Украина.ру
Российским ударом по Харькову ликвидированы офицеры ВСУ и представители НАТО - подполье
Старшие офицеры Украины и несколько представителей НАТО погибли в Харькове в результате российского удара. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
2025-02-06T11:27
2025-02-06T11:27
2025-02-06T11:27
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"Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на Площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД "Лють"* и есть пара-тройка представителей стран НАТО", - сказал Лебедев.Он также отметил, что некоторые раненые находятся под особым надзором. Местных врачей к ним не пускают, а за некоторыми из них присылали вертолеты."Вероятнее всего, прилет был во время какого-то совещания, иначе сложно понять, что такое количество "красивых целей" делало в одном месте, в одно время. Имелись подозрения, что в данном заведении был штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области", - сказал Лебедев.* Террористическая организация, запрещенная в России.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраля
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новости, харьков, украина, россия, илья лебедев, нато, вооруженные силы украины, мвд, нацгвардия, украина-нато, сво, всу, потери всу, ракетный удар, удары, авиаудары
Новости, Харьков, Украина, Россия, Илья Лебедев, НАТО, Вооруженные силы Украины, МВД, Нацгвардия, Украина-НАТО, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ракетный удар, удары, авиаудары
Российским ударом по Харькову ликвидированы офицеры ВСУ и представители НАТО - подполье
Старшие офицеры Украины и несколько представителей НАТО погибли в Харькове в результате российского удара. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на Площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД "Лють"* и есть пара-тройка представителей стран НАТО", - сказал Лебедев.
Он также отметил, что некоторые раненые находятся под особым надзором. Местных врачей к ним не пускают, а за некоторыми из них присылали вертолеты.
"Вероятнее всего, прилет был во время какого-то совещания, иначе сложно понять, что такое количество "красивых целей" делало в одном месте, в одно время. Имелись подозрения, что в данном заведении был штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области", - сказал Лебедев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.