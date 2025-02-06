https://ukraina.ru/20250206/1060860785.html

Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраля

Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраля - 06.02.2025 Украина.ру

Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраля

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми рассказал о тысячелетних связях британцев с украинцами. Украина оказалась крупнейшим получателем средств USAID

2025-02-06T09:55

2025-02-06T09:55

2025-02-06T11:31

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британцев, подчеркнув тем самым многовековое партнерство между Киевом и Лондоном."Вы знаете, тысячу лет тому назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей. Наше партнёрство — оно о сотнях и тысячах лет. Что делает это историческое партнёрство? Оно показывает наши обязательства перед вами не только на период этой войны, но намного дольше. Оно опирается на наше военное сотрудничество, гуманитарное сотрудничество. Соединённое Королевство — ваш ключевой партнёр", — заявил Лэмми на встрече с Владимиром Зеленским.Заявление Лэмми высмеяли."Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми: "Британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет" …и уходит корнями в подножья египетских пирамид? А чего так мало-то? Ещё на бронтозавра вместе охотились", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Историк и политолог Лев Вершинин указал на спорность утверждения Лэмми по поводу браков "киевских принцесс"."Внесу уточнение. История все-таки не знает киевских принцесс, вступивших в брак с британскими князьями. Вот британская, вернее, англосаксонская принцесса Гита, дочь Гарольда Годвинсона, что да, то да, была замужем за Владимиром Мономахом (дядя Свен Датский сумел спихнуть бесприданницу, которую на западе никто не брал). Но тут вот ведь что интересно: если речь идет о Гите Гарольддоттир (а о ком еще, если иных вариантов нет?), то её младший сын Юрий стал предком великих князей никак не Киевских, - потомство прочих сыновей измельчало и вымерло, - а как раз Московских, и, стало быть, прекрасный сэр из Лондона, залетев в Киев, ошибся адресом..." — отметил Вершинин.Также можно предположить, что Лэмми мог иметь в виду дочь Ярослава Мудрого Елизавету Ярославну, которая вышла замуж за короля Норвегии Харальда III Сурового. Этот король пытался завоевать английский трон, но погиб в битве при Стамфорд-Бридже 25 сентября 1066 года — последнем сражении в истории вторжения скандинавских викингов в Англии. Примечательно, что победивший его Гарольд Годвинсон погиб 14 октября 1066 года в битве при Гастингсе, где его войско сражалось с войсками нормандского герцога Вильгельма, которые высадились в Англии утром 28 сентября того же года. Годвинсон был последним англосаксонским королём Англии.В то же время, как сообщают украинские источники, во время переговоров между украинскими и британскими политиками был достигнут ряд важных договорённостей, опасных для России."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак уже договорился с Британией о программе получения технологий двойного назначения. Источник в Генштабе утверждает, что речь идет о компонентах, которые модернизируют украинскую ракетную программу и позволят ВСУ наносить удары вглубь российской территории уже летом. Для Офиса президента сейчас важно затянуть мирный переговорный процесс, чтобы иметь дополнительные факторы, которые усилят переговорные позиции Украины", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" вечером 5 февраля.Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский сообщил, что британцы могли привезти Зеленскому план новой атаки на Россию."Срочный визит в Киев министра обороны Британии Лэмми - нужен, как и срочное интервью Зеленского британским СМИ, чтобы не допустить мирного урегулирования, и дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен. Что для этого нужно? Срочное контрнаступление. Я думаю, Зеленскому привезли его план", — указал Дубинский.Ранее Великобритания сорвала подписание мирного договора между Украиной и Россией весной 2022 года, в чём признавались и украинские политики. Так, глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в интервью Наталье Мосейчук заявил, что переговоры в Стамбуле были сорваны из-за экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который "приехал в Киев <...> и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать".Позднее возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский в интервью Наталье Литовко передал те слова, которые ему говорили украинцы."Мы искренне хотели договориться. Причём я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс. И этот компромисс, в конце концов, так либо иначе был найден. А дальше… Понимаете, скажу вещь, которую никогда раньше не говорил. Украинская делегация говорила следующее: "Вам легко. У вас один начальник, а у нас три. Поэтому под чем бы мы здесь ни подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать". И в этом всё. Это честно. В этом трагедия <...>, в этом трагедия несуверенного государства", — подчеркнул Мединский.По его словам, "очень тяжело вести переговоры с тем, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжёлого конфликта".Деньги УкраинеУкраина за последние три года получила 27,2% всех средств Агентства США по международному развитию (USAID), выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.С 2022 года Киев стал крупнейшим получателем помощи USAID: тогда Украине выделили $9,95 млрд из $41,5 млрд общего бюджета агентства. В 2023 году финансирование увеличилось до $16,43 млрд (38,8% всех расходов). В 2024 году Украине дали $6,05 млрд из $35,4 млрд.Таким образом, за три года Вашингтон направил Киеву $32,4 млрд, что составляет 27,2% от общего объема финансирования USAID в $119,3 млрд.Тем временем в США всё громче звучат разговоры о целесообразности существования Агентства. Так, департамент эффективности государственного управления, возглавляемый Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Сам Маск назвал агентство "преступной организацией, которой пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, ненавидящих Америку".При этом, как удалось выяснить благодаря документам USAID, агентство финансировало в т. ч. и госперевороты на Украине в 2004 и 2014 годах.Президент США Дональд Трамп обвинил агентство в растрате средств американских налогоплательщиков.Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Трамп польстился на украинские недра, плохие новости для Швеции и НАТО. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250205/1060843430.html

https://ukraina.ru/20250205/1060833904.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, александр дубинский, мид, генштаб, вооруженные силы украины