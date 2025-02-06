ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны
08:30 06.02.2025 (обновлено: 09:20 06.02.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1"
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России
Тринадцать из них - над акваторией Азовского моря.
"Восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Астраханской области", - перечислили ведомстве.
О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.