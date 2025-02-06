https://ukraina.ru/20250206/1060858477.html

ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны

ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны - 06.02.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России

2025-02-06T08:30

2025-02-06T08:30

2025-02-06T09:20

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Тринадцать из них - над акваторией Азовского моря.О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.

азовское море

россия

ростовская область

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новости, азовское море, россия, ростовская область, вооруженные силы украины