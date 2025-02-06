ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны - 06.02.2025 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны
ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны - 06.02.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России
2025-02-06T08:30
2025-02-06T09:20
новости
азовское море
россия
ростовская область
вооруженные силы украины
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Тринадцать из них - над акваторией Азовского моря.О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.
азовское море
россия
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новости, азовское море, россия, ростовская область, вооруженные силы украины
Новости, Азовское море, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны

08:30 06.02.2025 (обновлено: 09:20 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1"
Боевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России
Тринадцать из них - над акваторией Азовского моря.
"Восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Астраханской области", - перечислили ведомстве.
О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
08:50Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций
08:30ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны
08:13Главное за ночь 6 февраля
07:59Южная Бессарабия: борьба МССР за выход к морю
07:50"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом
07:32Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам
07:21"Русским нужен Киев". Почему украинские эксперты и политики заговорили о мире
07:16Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России
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06:45"Так вам и надо". Дело украинского военкома, которого застрелили в Пирятине
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